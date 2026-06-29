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రేపే టాటా 'సియారా ఈవీ' గ్రాండ్ ఎంట్రీ- ఫీచర్లు, ధర చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!

కార్ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆ క్షణం రానే వచ్చింది. టాటా మోటార్స్ తన మోస్ట్ అవేటెడ్ మిడ్‌సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV 'సియెర్రా ఈవీ' ప్రొడక్షన్ మోడల్‌ను రేపే ఆవిష్కరించనుంది.

Tata Sierra EV Launch Tomorrow
Tata Sierra EV Launch Tomorrow (Image Credit: YouTube/Tataev)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 10:34 AM IST

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Hyderabad: టాటా మోటార్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సియారా EV ప్రొడక్షన్ మోడల్‌ను రేపు (జూన్ 30, 2026) అధికారికంగా ఆవిష్కరించనుంది. ఈ మిడ్‌సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUVని తొలిసారిగా 2020 ఆటో ఎక్స్‌పోలో కాన్సెప్ట్ రూపంలో ప్రదర్శించారు. ఇది సియారా ఐకానిక్ డిజైన్‌ను కొనసాగిస్తూనే హారియర్ EVతో చాలా వరకు టెక్నాలజీని పంచుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. సరికొత్త సాంకేతికత, ఆకట్టుకునే రేంజ్‌తో మార్కెట్లోకి వస్తున్న ఈ నెక్స్ట్-జనరేషన్ SUV గ్రాండ్ డెబ్యూకు ముందే లీకైన పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

టాటా సియారా EV బ్యాటరీ, పవర్​ట్రెయిన్:

Tata Sierra EV
Tata Sierra EV (Image Credit: Tataev)

acti.ev+ ప్లాట్‌ఫారమ్: సియారా EV , టాటా మోటార్స్ సరికొత్త 'acti.ev+' ఆర్కిటెక్చర్‌పై ఆధారపడి రూపొందే అవకాశం ఉంది. హారియర్ ఈవీ (Harrier EV) లో కూడా ఇదే ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన పటిష్టమైన ప్లాట్‌ఫారమ్.

  • బ్యాటరీ ఆప్షన్స్: హారియర్ EV తరహాలోనే, సియారా ఈవీ కూడా 65kWh, 75kWh సామర్థ్యం గల రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో వచ్చే అవకాశం ఉంది. లాంగ్-రేంజ్ ప్రయాణాలను ఇష్టపడే వారికి ఈ బ్యాటరీ సామర్థ్యం బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, టాటా దీనికి సంబంధించిన తుది వివరాలను ఇంకా ధృవీకరించలేదు. రేపటి ఆవిష్కరణలో దీనిపై పూర్తి క్లారిటీ రానుంది.
  • డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్స్: సియారా EVని రియర్-వీల్-డ్రైవ్ (RWD), డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (AWD) కాన్ఫిగరేషన్‌లలో అందిస్తామని టాటా మోటార్స్ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. ఇందులో డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ కాన్ఫిగరేషన్‌ను పెద్దదైన 75kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ కోసం మాత్రమే కేటాయించవచ్చని భావిస్తున్నారు.
  • రేంజ్ వివరాలు: హారియర్ EVతో పోలిస్తే సియారా EV పరిమాణంలో (సైజులో) చిన్నదిగా, బరువు తక్కువగా ఉండొచ్చని అంచనా. హారియర్ EV క్లెయిమ్డ్ రేంజ్ గరిష్ఠంగా 627 కి.మీ వరకు ఉండగా, సియారా EV అంతకంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

టాటా సియారా EV ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్: అధికారికంగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టకముందే టాటా మోటార్స్ దీని ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్‌ను ఇటీవలే రివీల్ చేసింది. కంపెనీ తన ICE నుంచి EVగా మార్చిన ఇతర మోడళ్లలో అనుసరించిన డిజైన్ ఫిలాసఫీనే సియారా EVలోనూ కొనసాగించింది. పెట్రోల్ వెర్షన్‌తో పోలిస్తే EV వేరియంట్‌లో ఫ్రంట్ ఫేస్ కొద్దిగా మారింది. రెగ్యులర్ సియారాలోని బ్లాక్డ్-అవుట్ ఫంక్షనల్ గ్రిల్ స్థానంలో, EV వెర్షన్‌లో బాడీ కలర్‌తో కూడిన బ్లాంక్డ్-ఆఫ్ యూనిట్‌ను అమర్చారు.

లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్‌లో ఎలాంటి మార్పు లేకపోయినా, ICE వెర్షన్‌లో LED లైట్ బార్ కింద ఉన్న 'Sierra' బ్రాండింగ్ EVలో కనిపించదు. కారు దిగువ భాగంలో గ్లాస్-బ్లాక్ బంపర్ ఫినిష్, చిన్‌పై ఫాక్స్ సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్‌ను అందించారు.

సైడ్ ప్రొఫైల్, వెనుక భాగం డిజైన్ మాత్రం ICE మోడల్‌తో దాదాపు సమానంగానే ఉంది. ప్రధాన తేడా ఏంటంటే, ఫ్రంట్ డోర్లు, టెయిల్‌గేట్‌పై 'Sierra.ev' బ్యాడ్జింగ్ కనిపిస్తుంది. 19-అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్ డిజైన్‌లోనూ మార్పు లేనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, EV వేరియంట్ కోసం కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఇంటీరియర్ & ఫీచర్లు: టాటా మోటార్స్ ఇంటీరియర్ వివరాలను ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే సియారా ఈవీ క్యాబిన్ దాదాపు ఐసీఈ (ICE - పెట్రోల్/డీజిల్) సియారా మోడల్‌ను పోలి ఉంటుందని, కేవలం ఎలక్ట్రిక్ వాహనానికి (EV) తగినట్లుగా కొన్ని చిన్న మార్పులు మాత్రమే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

  • స్క్రీన్ సెటప్: దీని టాప్ వేరియంట్లలో 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 12.3-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్, 12.3-అంగుళాల ప్యాసింజర్ డిస్‌ప్లేతో కూడిన 'ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్' ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే బేస్ వేరియంట్లలో మాత్రం 'డ్యూయల్-స్క్రీన్ లేఅవుట్' లభించవచ్చు.
  • ఇతర ఫీచర్లు: ఇందులో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే (HUD), పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్, మల్టిపుల్ డ్రైవ్ మోడ్స్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.

ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: టాటా ఎలక్ట్రిక్ SUV లైనప్‌లో ఈ సియారా ఈవీ.. కర్వ్ ఈవీ, హారియర్ ఈవీ మధ్య పొజిషన్​లో ఉండనుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారుగా రూ. 18 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: లాంఛ్ అనంతరం ఇది దేశీయ మార్కెట్లో మహింద్రా BE 6, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, ఎమ్జీ ZS EV, మారుతి ఇ-విటారాతో పోటీ పడనుంది.

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