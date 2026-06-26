టాటా సియారా EV డిజైన్ రివీల్- ఎలా ఉందో చూసేయండి!
ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'సియెర్రా EV' విడుదలకు ముందే తన అదిరిపోయే లుక్స్తో దుమ్మురేపుతోంది! అధికారికంగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టకముందే కంపెనీ దీని ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్ను తాజాగా రివీల్ చేసింది.
Published : June 26, 2026 at 11:52 AM IST
Hyderabad: ఒకప్పటి ఐకానిక్ బ్రాండ్ 'సియెర్రా' సరికొత్త ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్, అధునాతన ఎలక్ట్రిక్ టెక్నాలజీతో మళ్లీ రోడ్లపైకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. టాటా మోటార్స్ ఈ SUVని జూన్ 30న అధికారికంగా లాంఛ్ చేయనుంది. అయితే అంతకంటే ముందుగానే ఇప్పుడు కంపెనీ దీని ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్ను రివీల్ చేసింది. మిడ్సైజ్ EV సెగ్మెంట్లో రానున్న ఈ SUV, పవర్ఫుల్ టాటా హారియర్ EVలో వాడిన acti.ev+ ప్లాట్ఫామ్పై ఆధారపడనుందని అంచనా. ఈ కొత్త SUV ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) కాన్ఫిగరేషన్తో రానుండటం విశేషం.
టాటా సియారా EV ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: టాటా మోటార్స్ తన ICE నుంచి EVగా మార్చిన ఇతర మోడళ్లలో అనుసరించిన డిజైన్ ఫిలాసఫీనే సియారా EVలోనూ కొనసాగించింది. పెట్రోల్ వెర్షన్తో పోలిస్తే EV వేరియంట్లో ఫ్రంట్ ఫేస్ కొద్దిగా మారింది. రెగ్యులర్ సియారాలోని బ్లాక్డ్-అవుట్ ఫంక్షనల్ గ్రిల్ స్థానంలో, EV వెర్షన్లో బాడీ కలర్తో కూడిన బ్లాంక్డ్-ఆఫ్ యూనిట్ను అమర్చారు.
లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్లో ఎలాంటి మార్పు లేకపోయినా, ICE వెర్షన్లో LED లైట్ బార్ కింద ఉన్న 'Sierra' బ్రాండింగ్ EVలో కనిపించదు. కారు దిగువ భాగంలో గ్లాస్-బ్లాక్ బంపర్ ఫినిష్, చిన్పై ఫాక్స్ సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్ను అందించారు.
సైడ్ ప్రొఫైల్, వెనుక భాగం డిజైన్ మాత్రం ICE మోడల్తో దాదాపు సమానంగానే ఉంది. ప్రధాన తేడా ఏంటంటే, ఫ్రంట్ డోర్లు, టెయిల్గేట్పై 'Sierra.ev' బ్యాడ్జింగ్ కనిపిస్తుంది. 19-అంగుళాల అలాయ్ వీల్స్ డిజైన్లోనూ మార్పు లేనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, EV వేరియంట్ కోసం కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
టాటా సియారా EV ఇంటీరియర్ & ఫీచర్లు: టాటా మోటార్స్ ఇంటీరియర్ వివరాలను ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే, క్యాబిన్ డిజైన్ ICE వెర్షన్ను పోలి ఉండే అవకాశం ఉంది. హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ రావచ్చని అంచనా. ఇందులో 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 12.3-అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్, 12.3-అంగుళాల ప్యాసింజర్ స్క్రీన్ ఉంటాయి. దిగువ వేరియంట్లలో ట్రిపుల్ స్క్రీన్కు బదులుగా డ్యూయల్-స్క్రీన్ సెటప్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే లభించే అవకాశం ఉంది.
ఇతర అంచనా ఫీచర్లలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, పవర్డ్ & వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్, మల్టిపుల్ డ్రైవ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి.
టాటా సియారా EV పవర్ట్రెయిన్ & రేంజ్: మెకానికల్గా సియారా EV, హారియర్ EVలో ఉపయోగించిన టాటా acti.ev+ ఆర్కిటెక్చర్పైనే ఆధారపడి ఉంటుందని అంచనా. ఇందులో 65kWh, 75kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లు లభించవచ్చు. సియారా EV ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) సిస్టమ్తో వస్తుందని టాటా మోటార్స్ ధృవీకరించింది. అయితే, AWD ఆప్షన్ టాప్-స్పెక్ వేరియంట్కే పరిమితమయ్యే అవకాశం ఉంది. దిగువ వేరియంట్లలో రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD) సెటప్ రావచ్చు.
హారియర్ EVతో పోలిస్తే సియారా EV పరిమాణంలో (సైజులో) చిన్నదిగా, బరువు తక్కువగా ఉండొచ్చని అంచనా. హారియర్ EV క్లెయిమ్డ్ రేంజ్ గరిష్ఠంగా 627 కి.మీ వరకు ఉండగా, సియారా EV అంతకంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
టాటా సియారా EV ధర & పొజిషనింగ్: టాటా సియారా EV ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 18 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా. దీంతో టాటా ఎలక్ట్రిక్ లైనప్లో కర్వ్ EV, హారియర్ EV మధ్య పొజిషన్లో ఇది ఉంటుంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ SUV మహింద్రా BE 6, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, MG ZS EV, మారుతి e-విటారా వంటి మోడళ్లతో పోటీ పడనుంది.