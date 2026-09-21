టాటా ఐకానిక్ సియారాలో 'డార్క్' ఎడిషన్- ఎలా ఉందో చూశారా?
టాటా మోటార్స్ 'డార్క్ ఎడిషన్' అనే బ్లాక్-థీమ్డ్ కాస్మెటిక్ ప్యాకేజీతో టాటా సియారాను మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 13.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : September 21, 2026 at 4:38 PM IST
Hyderabad: దేశీయ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన ఐకానిక్ SUV సియారా (Tata Sierra) కోసం డార్క్ ఎడిషన్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ డార్క్ ఎడిషన్ బేస్ వేరియంట్ 'Pure L' ట్రిమ్ నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని ధర సాధారణ వెర్షన్ కంటే రూ. 20,000 అధికంగా ఉంటుంది. మిగిలిన అన్ని ట్రిమ్లలో టాటా సియారా డార్క్ ఎడిషన్ ధర రూ.30,000 అదనంగా ఉంటుంది. మొత్తంగా దీని ధరల శ్రేణి 'Pure L' ట్రిమ్ రూ. 13.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై అత్యున్నత శ్రేణి 'Accomplished+' ట్రిమ్కు రూ. 21.59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది.
టాటా సియారా డార్క్ ఎడిషన్ ధరల జాబితా:
|టాటా సియారా డార్క్ ఎడిషన్ వేరియంట్లు
|పెట్రోల్-MT
|పెట్రోల్-DCT
|టర్బో-పెట్రోల్ AT
|డీజిల్-MT
|డీజిల్-AT
|Pure L #Dark
|రూ. 13.99 లక్షలు
|రూ. 15.29 లక్షలు
|-
|రూ. 15.44 లక్షలు
|-
|Pure L (O) #Dark
|రూ. 14.59 లక్షలు
|రూ. 15.89 లక్షలు
|-
|రూ. 16.04 లక్షలు
|రూ. 17.34 లక్షలు
|Pure+ L #Dark
|రూ. 15.29 లక్షలు
|రూ. 16.59 లక్షలు
|-
|రూ. 16.74 లక్షలు
|రూ. 18.04 లక్షలు
|Adventure+ L #Dark
|రూ. 17.29 లక్షలు
|రూ. 18.59 లక్షలు
|రూ. 19.29 లక్షలు
|రూ. 18.49 లక్షలు
|రూ. 19.79 లక్షలు
|Accomplished #Dark
|రూ. 18.29 లక్షలు
|-
|రూ. 20.29 లక్షలు
|రూ. 19.29 లక్షలు
|రూ. 20.29 లక్షలు
|Accomplished+ #Dark
|-
|-
|రూ. 21.29 లక్షలు
|రూ. 20.59 లక్షలు
|రూ. 21.59 లక్షలు
టాటా సియారా డార్క్ ఎడిషన్ ఎక్స్టీరియర్: పేరుకు తగ్గట్లుగానే, టాటా సియారా డార్క్ ఎడిషన్ స్టాండర్డ్గా 'ఫ్రిసియన్ బ్లాక్' ఎక్స్టీరియర్ కలర్తో వస్తోంది. ఇందులో క్రోమ్ ఎలిమెంట్స్కు బదులుగా బ్లాక్ ఫినిష్ ఇచ్చారు. టాటా లోగో, అల్లాయ్ వీల్స్కు కూడా డార్క్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ స్టెల్త్ లుక్ను మరింత హైలైట్ చేస్తూ ముందు ఫెండర్లపై '#DARK' బ్యాడ్జింగ్ను అందించారు.
టాటా సియారా డార్క్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: క్యాబిన్ విషయానికొస్తే, ఇది పూర్తిగా ఆల్-బ్లాక్ థీమ్లో ఉంటుంది. అయితే దీనికి కాంట్రాస్ట్గా టాటా మోటార్స్ వైలెట్ మెటాలిక్ హైలైట్స్ను జోడించింది. ఏసీ వెంట్ బెజెల్స్, డోర్ హ్యాండిల్స్, ఫ్రంట్ ఆర్మ్రెస్ట్, ఫ్రంట్ సీట్ బ్యాక్లపై ఈ ఫినిషింగ్ కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా సీట్ల కుట్టు కూడా వైలెట్ కలర్లో ఉంటుంది.
టాటా సియారా డార్క్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: పైన మాట్లాడుకున్నవి తప్ప, టాటా సియారా సాధారణ వెర్షన్తో పోలిస్తే దీని ఇంటీరియర్ లేఅవుట్ లేదా ఫీచర్ల జాబితాలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. వేరియంట్ను బట్టి, ఇందులో ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పవర్డ్ టెయిల్గేట్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, లెవల్-2 ADAS, 360-డిగ్రీ కెమెరా, 12-స్పీకర్ JBL సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
టాటా సియారా డార్క్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్ & గేర్బాక్స్ ఎంపికలు: టాటా సియారా డార్క్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్లోనూ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఏ వేరియంట్ ఆధారంగా దీన్ని రూపొందించారో, అదే ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఇందులో కూడా ఉంటాయి.
వేరియంట్ను బట్టి ఈ కారు 1.5-లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 106hp పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 7-స్పీడ్ DCT గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది.
అలాగే ఇందులో 118hp పవర్ ఇచ్చే 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఇక మూడో ఆప్షన్గా 160hp పవర్ ఇచ్చే 1.5-లీటర్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఈ ఇంజిన్ కేవలం 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.