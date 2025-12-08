వేరియంట్ల వారీగా 'సియారా' ధరలు రివీల్- ఎలా ఉన్నాయంటే?
టాటా సియారా కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా?- వేరియంట్లు, ఇంజిన్, కలర్ ఆప్షన్లతో పాటు ధరల వివరాలు మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!
Published : December 8, 2025 at 11:45 AM IST
Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ ఇటీవలే విడుదల చేసిన "టాటా సియారా" భారత మార్కెట్లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. కంపెనీ 2003లో నిలిపివేసి, మళ్లీ ఇప్పుడు ఈ 'సియారా' నేమ్ప్లేట్ను తీసుకువచ్చింది. ఇది కొత్త డిజైన్, ఆధునిక సాంకేతికత, ప్రీమియం ఫీచర్లతో అదే వారసత్వాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకువెళ్తుంది. ఈ వాహనాన్ని రూ. 11.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించారు. తాజాగా టాటా సియారా ఇతర వేరియంట్ల ధరలు కూడా వెల్లడయ్యాయి.
2025 టాటా సియారా వేరియంట్లు: వివిధ రకాల కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా టాటా ఈ మోడల్ను 7 వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:
- స్మార్ట్+
- ప్యూర్
- ప్యూర్+
- అడ్వెంచర్
- అడ్వెంచర్+
- అకంప్లిష్డ్
- అకంప్లిష్డ్+
తాజా వివరాల ప్రకారం, వీటిలో సియారా ప్యూర్, ప్యూర్+ ట్రిమ్ల ధరలు రూ. 12.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. సింపుల్ ఫీచర్-ప్యాక్డ్, బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ SUV కోసం చూస్తున్న కస్టమర్లకు ఈ ట్రిమ్లు మంచి ఎంపికగా ఉంటాయి. అలాగే మరింత అడ్వెంచర్ కోరుకునే డ్రైవర్ల కోసం రూపొందించిన అడ్వెంచర్, అడ్వెంచర్+ ట్రిమ్ల ధరలు కూడా ఇప్పుడు వెల్లడయ్యాయి. వాటి ధర రూ. 15.29 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ వేరియంట్లు డిజైన్, ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యం, ఫీచర్ల పరంగా మరింత దృఢంగా, సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయని వెల్లడైంది. కానీ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న అకంప్లిష్డ్, అకంప్లిష్డ్+ ట్రిమ్ల ధరలను టాటా ఇంకా వెల్లడించలేదు. పై నుంచి ప్రీమియం స్థాయిలో ఉన్న ఈ వేరియంట్లు మరింత అధునాతన ఫీచర్లు, భద్రత, సాంకేతికతతో వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున చాలా మంది కస్టమర్లు వాటి ధర వివరాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. కంపెనీ త్వరలోనే వీటి ధరలు కూడా వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.
2025 టాటా సియారా కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ SUV భారత మార్కెట్లో 6 విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- మున్నార్ మిస్ట్
- అండమాన్ అడ్వెంచర్
- బెంగాల్ రూజ్
- కూర్గ్ క్లౌడ్స్
- ప్యూర్ గ్రే
- ప్రిస్టైన్ వైట్
2025 టాటా సియారా బుకింగ్లు, డెలివరీలు: భారత మార్కెట్లో ఈ కొత్త సియారా బుకింగ్లు డిసెంబర్ 16, 2025 నుంచి ఓపెన్ కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఇందుకోసం కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా సమీపంలోని డీలర్షిప్ను సందర్శించవచ్చు. అయితే దీని డెలివరీలు జనవరి 15, 2025 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి.
2025 టాటా సియారా ఇంజిన్ ఎంపికలు: ఇంజిన్ ఎంపికల విషయానికి వస్తే, సియారా మూడు 1.5-లీటర్ వేరియంట్లను అందిస్తుంది. ఇవి ఒకే విభాగంలో చాలా అరుదు.
ఈ కొత్త సియారాతో కంపెనీ తన ఫ్లాగ్షిప్ 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను తొలిసారిగా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఇంజిన్ను మొదట ఆటో ఎక్స్పో 2023లో ప్రదర్శించారు. ఇదే ఇంజిన్ను డిసెంబర్ 9న పెద్ద టాటా హారియర్, టాటా సఫారీలలో కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ ఇంజిన్ సుమారుగా 168 bhp, 280 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్లతో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువ పవర్, డ్రైవింగ్ థ్రిల్ కోరుకునే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
దీంతోపాటు టాటా ఈ SUVతో మరో కొత్త 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కూడా అందిస్తుంది. ఈ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ యూనిట్ మృదువైన డ్రైవింగ్, నమ్మకమైన పనితీరును కోరుకునే వారికి సరైన ఎంపికగా ఉంటుంది.
ఇక మూడవదిగా టాటా కర్వ్, నెక్సాన్లలో ఇప్పటికే ఉపయోగించిన 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ను కూడా దీనిలో అందిస్తున్నారు. ఇది 116 bhp, 260 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలతో వస్తుంది. సుదూర ప్రయాణం, మైలేజ్, టార్క్లకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
ప్రస్తుతం ఈ సియారా ఫ్రంట్-వీల్-డ్రైవ్ (FWD) సెటప్తో వస్తుంది. ఆఫ్-రోడ్ ఔత్సాహికులు, అడ్వెంచర్ డ్రైవింగ్ అభిమానులు కోరుకునే ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (AWD) వెర్షన్ను కూడా తీసుకొచ్చేందుకు కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తోంది. 2027 నాటికి ఈ AWD వ్యవస్థను అధికారికంగా మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించింది.
పెట్రోల్ ఇంజిన్ వేరియంట్ల ధరలు:
- టాటా సియారా స్మార్ట్+ 1.5 రెవోట్రాన్ MT: రూ. 11.49 లక్షలు
- టాటా సియారా ప్యూర్ 1.5 రెవోట్రాన్ MT: రూ. 12.99 లక్షలు
- టాటా సియారా ప్యూర్ 1.5 రెవోట్రాన్ DCA: రూ. 14.49 లక్షలు
- టాటా సియారా ప్యూర్+ 1.5 రెవోట్రాన్ MT: రూ. 14.49 లక్షలు
- టాటా సియారా ప్యూర్+ 1.5 రెవోట్రాన్ DCA: రూ. 15.99 లక్షలు
- టాటా సియారా ప్యూర్+ 1.5 రెవోట్రాన్ DCA: రూ. 15.29 లక్షలు
- టాటా సియారా అడ్వెంచర్ 1.5 రెవోట్రాన్ MT: రూ. 16.79 లక్షలు
- టాటా సియారా అడ్వెంచర్+ 1.5 రెవోట్రాన్ MT: రూ. 15.99 లక్షలు
- టాటా సియారా అడ్వెంచర్ 1.5 హైపెరియన్ AT: రూ. 17.99 లక్షలు
డీజిల్ ఇంజిన్ వేరియంట్ల ధరలు:
- టాటా సియారా స్మార్ట్ 1.5 క్రయోజెట్ MT: రూ. 12.99 లక్షలు
- టాటా సియారా ప్యూర్ 1.5 క్రయోజెట్ MT: రూ. 14.49 లక్షలు
- టాటా సియారా ప్యూర్ 1.5 క్రయోజెట్ AT: రూ. 15.99 లక్షలు
- టాటా సియారా ప్యూర్+ 1.5 క్రయోజెట్ MT: రూ. 15.99 లక్షలు
- టాటా సియారా ప్యూర్+ 1.5 క్రయోజెట్ AT: రూ. 17.49 లక్షలు
- టాటా సియారా అడ్వెంచర్ 1.5 క్రయోజెట్ MT: రూ. 16.49 లక్షలు
- టాటా సియారా అడ్వెంచర్+ 1.5 క్రయోజెట్ MT: రూ. 17.19 లక్షలు
- టాటా సియారా అడ్వెంచర్+ 1.5 క్రయోజెట్ AT: రూ. 18.49 లక్షలు