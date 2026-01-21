ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 4:31 PM IST

Hyderabad: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ ఇటీవలే తన చిన్న SUV అయిన టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు భారత్ NCAP ఈ కారుపై క్రాష్-టెస్ట్ నిర్వహించగా, ఇది 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను సాధించింది. ఈ మైక్రో SUV వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణ పరంగా 32 పాయింట్లలో 30.58 పాయింట్లను సాధించింది. పిల్లల రక్షణ పరంగా, ఈ కారు 49 పాయింట్లకు గాను 45 పాయింట్లను సాధించింది. ఆసక్తికరంగా, పిల్లల భద్రతా స్కోరు గతేడాది పరీక్షించిన పంచ్ EVతో దాదాపు సమానంగా ఉన్నప్పటికీ, వయోజన ప్రయాణీకుల స్కోర్‌ మాత్రం కొద్దిగా తక్కువగా ఉంది. ఇంతకుముందు ఇదే పరీక్షలో ICE పంచ్ 30.58 పాయింట్లు సాధించగా, పంచ్ EV 31.46 పాయింట్లు సాధించింది.

టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణ: అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ పరంగా చూస్తే, టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఫ్రంటల్ ఆఫ్‌సెట్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ క్రాష్ టెస్ట్‌లో 16 పాయింట్లకు 14.71 స్కోర్ చేసింది. ఈ మైక్రో-SUV ఇద్దరు వయోజన ప్రయాణీకుల తలలు, తుంటి, తొడలకు మంచి రక్షణను అందించింది. అయితే డ్రైవర్ ఛాతీ, దిగువ కాళ్లు, పాదాలకు అందించిన రక్షణ మాత్రం అంతంతమాత్రంగా ఉంది.

అదనంగా, ముందు సీటులో ఉన్న ప్రయాణికుడి ఛాతీ, కాళ్లకు మంచి రక్షణ లభించింది, కానీ కుడి పిక్కకు రక్షణ మాత్రం కేవలం సరిపడా మాత్రమే ఉంది. సైడ్ మూవబుల్ బారియర్ ఇంపాక్ట్ పరీక్షలో, ఈ మైక్రో-ఎస్‌యూవీ 16 పాయింట్లకు గాను 15.87 పాయింట్లు సాధించి, వయోజన ప్రయాణికుడి తల, తొడలు, పొట్ట, తుంటికి మంచి రక్షణను అందించింది.

అయితే, ప్రయాణికుడి ఛాతీకి లభించిన రక్షణ సగటు కంటే కొద్దిగా తక్కువగా, లేదా కేవలం సరిపడా మాత్రమే ఉంది. సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ పరీక్షలో పనితీరు కొంత మెరుగ్గా ఉంది, పర్యవేక్షించిన అన్ని భాగాలలో వయోజన ప్రయాణికుడికి మంచి స్థాయి రక్షణ లభించింది.

Tata Punch Facelift Bharat NCAP Crash Test
Tata Punch Facelift Bharat NCAP Crash Test (Photo Credit- Bharat NCAP)

టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్​లో పిల్లల భద్రత: పిల్లల భద్రతా రేటింగ్‌ల విషయానికొస్తే, టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ డైనమిక్ టెస్ట్‌లో సంపూర్ణంగా 24 పాయింట్లు సాధించింది. అలాగే CRS (చైల్డ్ రెస్ట్రెయింట్ సిస్టమ్) ఇన్‌స్టాలేషన్ స్కోర్​లో కూడా పూర్తిగా 12 పాయింట్లను పొందింది. అయితే, ఈ మైక్రో-SUV వాహన మూల్యాంకనంలో కొన్ని పాయింట్లను కోల్పోయి, సాధ్యమయ్యే 13 పాయింట్లకు గాను కేవలం 9 పాయింట్లను మాత్రమే సాధించింది.

Tata Punch Facelift Bharat NCAP Crash Test
Tata Punch Facelift Bharat NCAP Crash Test (Photo Credit- Bharat NCAP)

టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రతా ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, మొత్తం టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ శ్రేణి 6- ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లతో పాటు టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్, ABS, ESP, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, ప్రయాణీకులందరికీ 3-పాయింట్ సీట్‌బెల్ట్‌లు వంటి ఫీచర్లతో ప్రామాణికంగా వస్తుంది.

అదే సమయంలో, దీని హైయర్​ వేరియంట్లు రియర్ డిఫాగర్, రివర్స్ కెమెరా, 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ వంటి ఫీచర్లతో వస్తాయి. ధరను పరిశీలిస్తే, టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను కంపెనీ రూ. 5.59 లక్షల నుంచి రూ. 10.54 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) రేంజ్​లో విడుదల చేసింది.

