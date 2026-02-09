టాటా పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్ డిజైన్ రివీల్- ఎలా ఉందో చూశారా?
టాటా మోటార్స్ తన చిన్న ఎలక్ట్రిక్ SUV టాటా పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను ఆవిష్కరించింది.
Published : February 9, 2026 at 11:51 AM IST
Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ ఫిబ్రవరి 20న తన చిన్న ఎలక్ట్రిక్ SUV టాటా పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను విడుదల చేయబోతోంది. కానీ ప్రారంభానికి ముందే, కంపెనీ దానిని తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో ఆవిష్కరించింది.
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ డిజైన్: ఈ ఫేస్లిఫ్ట్తో, టాటా మోటార్స్ పంచ్ EVకి ముందు భాగంలో మరింత క్లీన్, బోల్డ్ రూపాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే దీనిపై భిన్నమైన స్పందనలు రావొచ్చు. అయితే ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇప్పటికీ ముందు భాగంలో కంపెనీ లోగో వెనుకనే ఉంది. అయితే మరింత నునుపైన, బాడీ రంగులో ఉండే ఉపరితలం కోసం నల్లటి ప్లాస్టిక్ ట్రిమ్, ఎగువ ఎయిర్ వెంట్లను తొలగించారు.
the only thing that runs out — is the road— TATA.ev (@Tataev) February 8, 2026
This is the new Punch.ev. Stay tuned.
Register Interest: Link in bio#NewPunchev #Tataev #MoveWithMeaning pic.twitter.com/fF8PdGbpFv
కారు హెడ్ల్యాంప్ హౌసింగ్లతో పాటు త్రిభుజాకార సైడ్ వెంట్స్ను ఇప్పుడు మరింత లోపలికి అమర్చారు. అదే సమయంలో బంపర్ దిగువ భాగంలోని సెంట్రల్ ఎయిర్ డ్యామ్ సన్నగా కనిపిస్తుంది. బంపర్ దిగువన ఉన్న ఫాక్స్ స్కిడ్ ప్లేట్ను కూడా రీడిజైన్ చేశారు. అయితే, మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే దీని LED DRLలలో భారీ మార్పు కనిపిస్తుంది. పాత మోడల్లో ఫ్రంట్ ఫాసియా వెడల్పు అంతటా విస్తరించిన లైట్బార్ ఉండగా, ఈ ఫేస్లిఫ్టెడ్ EVలో ఇప్పుడు దాని స్థానంలో కేవలం ఒక సన్నని నలుపు రంగు ట్రిమ్ స్ట్రిప్ మాత్రమే ఉంది.
సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, ఈ ఫేస్లిఫ్టెడ్ టాటా పంచ్ EVలో ఎలాంటి చెప్పుకోదగ్గ మార్పులు లేవు. ఇది పాత మోడల్ మాదిరిగానే అదే చక్రాలపై నడుస్తుంది. దీని వెనుక భాగం గురించి ఇంకా వెల్లడి కాలేదు, అయితే ఇది దాని ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ కౌంటర్పార్ట్ను పోలిన కనెక్టెడ్ లైట్ సెటప్తో పాటు, కొత్త రియర్ బంపర్ను కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే, టాటా మోటార్స్ కలర్ ప్యాలెట్ను అప్డేట్ చేసి, కొన్ని కొత్త ఫీచర్లను జోడిస్తుందని భావిస్తున్నారు. యాంత్రికంగా, కంపెనీ మరింత ఎక్కువ రేంజ్ను అందించడానికి టాటా పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ను కూడా అప్డేట్ చేయవచ్చు. మునుపటి మోడల్ 25 kWh, 35 kWh బ్యాటరీలతో వచ్చింది. ఇది వాస్తవ ప్రపంచంలో సుమారు 270 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందించింది.