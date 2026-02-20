ETV Bharat / technology

టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్ లాంఛ్- బ్యాటరీ సబ్‌స్క్రిప్షన్​తో రూ. 6.49 లక్షలకే కొనొచ్చు!

టాటా మోటార్స్ కొత్త టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ధరలు రూ. 9.69 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభమవుతాయి. అయితే బ్యాటరీ సబ్‌స్క్రిప్షన్​తో రూ. 6.49 లక్షలకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.

Tata Punch EV Facelift Launched in India
Tata Punch EV Facelift Launched in India (Photo Credit- Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 3:42 PM IST

Hyderabad: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ కొత్త టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ కారు ధర రూ. 9.69 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కంపెనీ ఈ కొత్త టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను బ్యాటరీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ మోడల్‌గా కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దీని కింద ఈ మోడల్​ను రూ. 6.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అయితే ఆ తర్వాత వినియోగదారులు ప్రతి కిలోమీటరుకు అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీని బ్యాటరీ EMIలు కిలోమీటరుకు రూ. 2.6 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

బ్యాటరీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ (BaaS- Battery as a Service) అనేది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) ధరను తగ్గించడానికి, బ్యాటరీని విడిగా అద్దెకు తీసుకునే ఒక కొత్త విధానం. దీని ద్వారా మీరు వాహనం కొన్నప్పుడు బ్యాటరీ ఖర్చు ఉండదు, దీనివల్ల EVల ధర 30-40% తగ్గుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రతి కిలోమీటర్‌కు లేదా నెలవారీ అద్దె చెల్లించి, మీరు వినియోగించినంత మేరకే బ్యాటరీ కోసం ఖర్చు చేస్తే సరిపోతుంది.

Tata Punch EV Facelift
Tata Punch EV Facelift (Photo Credit- Tata Motors)

కొత్త టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్ వేరియంట్ వారీగా పరిచయ ధరలు:

టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్ వేరియంట్లుధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్, ముంబయి)
స్మార్ట్ MRరూ. 9.69 లక్షలు
స్మార్ట్+ MRరూ. 10.29 లక్షలు
స్మార్ట్+ LRరూ. 10.89 లక్షలు
అడ్వెంచర్ LRరూ. 11.59 లక్షలు
ఎంపవర్డ్ LRరూ. 12.29 లక్షలు
ఎంపవర్డ్+ S LRరూ. 12.59 లక్షలు

కొత్త టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్ బ్యాటరీ & రేంజ్: దీని యాంత్రిక మార్పుల గురించి మాట్లాడుకుంటే, పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇప్పుడు రెండు కొత్త బ్యాటరీ ప్యాక్‌లతో లభిస్తుంది. అవి: 40 kWh, 30 kWh బ్యాటరీలు. అయితే ప్రస్తుత మోడల్ గతంలో 35 kWh, 25 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌లను అందించేది. ఇప్పుడు టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో సింగిల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో జత చేసిన కొత్త 40kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ లభిస్తుంది. ఈ పవర్‌ట్రెయిన్ సింగిల్ ఛార్జ్‌పై ARAI-సర్టిఫైడ్ 468 km పరిధిని, 355 km C75 రియల్-వరల్డ్ రేంజ్​ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

Tata Punch EV Facelift
Tata Punch EV Facelift (Photo Credit- Tata Motors)

ఈ మోడల్‌లో 65kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎంపిక కూడా ఉంది. దీనితో బ్యాటరీని 26 నిమిషాల్లో 20-80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు, 15 నిమిషాల్లో 135 కి.మీ రేంజ్ టాప్-అప్ చేయవచ్చు. 30kWh, 40kWh యూనిట్లను వరుసగా మీడియం రేంజ్ (MR), లాంగ్ రేంజ్ (LR) అని పిలుస్తారు.

కొత్త టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, కొత్త ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ పంచ్ EVలో ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఇల్యూమినేటెడ్ ఛార్జింగ్ స్టేటస్ ఇండికేటర్, మూడు డ్రైవ్ మోడ్‌లు (ఎకో, సిటీ, స్పోర్ట్), ప్యాడిల్ షిఫ్టర్‌ల ద్వారా నియంత్రించే నాలుగు రీజెన్ మోడ్‌లు, డ్యూయల్-టోన్ డ్యాష్‌బోర్డ్ అండ్ అప్హోల్స్టరీ, కొత్త విండో కంట్రోల్ బటన్లు, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వాయిస్ అసిస్టెడ్ సన్‌రూఫ్, వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే అండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటోలతో కూడిన కొత్త HVAC ప్యానెల్ లభిస్తుంది. దీనిలో ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, EBDతో ABD, ESP, HSA, i-TPMS భద్రతా ఫీచర్లు స్టాండర్డ్‌గా లభిస్తాయి.

కొత్త టాటా పంచ్ EV ఫేస్‌లిఫ్ట్ డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, ఈ కొత్త టాటా పంచ్ EVలో రీ డిజైన్ చేసిన ఫాసియా, చుట్టూ బూడిద రంగు బాడీ క్లాడింగ్, కొత్త LED టెయిల్ లైట్లు, వెనుక భాగంలో LED లైట్ బార్ ఉన్నాయి. సవరించిన రంగుల పాలెట్‌లో ఇప్పుడు ఫియర్‌లెస్ ఎల్లో, బెంగాల్ రూజ్, కారామెల్, ఎంపవర్డ్ ఆక్సైడ్, ప్యూర్ గ్రే, సూపర్‌నోవా కాపర్, ప్రిస్టైన్ వైట్ ఉన్నాయి.

