టాటా పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్కు 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్- కళ్లు మూసుకుని కొనేయొచ్చిక!
భారత్ ఎన్సీఏపీ (Bharat NCAP) నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల్లో టాటా పంచ్ ఈవీ 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ సాధించింది.
Published : July 30, 2026 at 11:03 AM IST
Hyderabad: టాటా మోటార్స్ సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ (SUV) 'టాటా పంచ్ ఈవీ' (Tata Punch EV) 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ భద్రతలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. భారత్ ఎన్క్యాప్ (Bharat NCAP) నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల్లో ఈ కారు ప్రతిష్టాత్మక 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సొంతం చేసుకుంది.
వాహనదారుల రక్షణ పరంగా ఇదొక కీలకమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ పరీక్షల్లో పెద్దల రక్షణ కోసం మొత్తం 32 పాయింట్లకు గాను 31.09 పాయింట్లు సాధించిన పంచ్ EV, పిల్లల రక్షణ విభాగంలో 49 పాయింట్లకు గాను 45 పాయింట్లను దక్కించుకుంది. తద్వారా క్రాష్ టెస్ట్ సమయంలో ఈ కారు తన బలమైన బిల్డ్ క్వాలిటీని, అత్యాధునిక సేఫ్టీ టెక్నాలజీని నిరూపించుకుంది.
Safety Ratings of TATA - Punch.ev 2026— Bharat NCAP (@bncapofficial) July 29, 2026
The TATA – Punch.ev 2026 has scored 5-Stars in Adult Occupant Protection (AOP) and 5-Stars in Child Occupant Protection (COP) in the recent Bharat NCAP crash tests#bharatncap #safetyfirst #safetybeyondregulations #morestarssafercars pic.twitter.com/PCLWNbdwrE
ఈ భద్రతా రేటింగ్ పంచ్ EV అన్ని వేరియంట్లకు వర్తిస్తుందని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. దీనివల్ల ఎంట్రీ-లెవల్ (బేస్ వేరియంట్) కొనుగోలు చేసే సాధారణ వినియోగదారులకు కూడా అత్యున్నత స్థాయి రక్షణ లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం భారతీయ కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUV మార్కెట్లో చాలా కుటుంబాలు సేఫ్టీ రేటింగ్ ఆధారంగానే కార్లను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టాటా పంచ్ EV సాధించిన ఈ విజయం మార్కెట్లో మరింత కీలకం కానుంది.
క్రాష్ టెస్ట్ పాయింట్ల వివరాలు:
- పెద్దల రక్షణ (Adult Occupant Protection): ఈ విభాగంలో పంచ్ EV అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది. 'ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ టెస్ట్'లో 16 పాయింట్లకు గాను 15.28 పాయింట్లు, అలాగే 'సైడ్ మూవబుల్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ టెస్ట్'లో 16 పాయింట్లకు గాను 15.80 పాయింట్లు సాధించింది. వీటితో పాటు 'సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్'లోనూ విజయవంతమైన ఫలితాలను నమోదు చేసింది. ఈ ఫలితాలు కారు బలమైన నిర్మాణాత్మక సామర్థ్యాన్ని (strong structure), ఎయిర్బ్యాగ్ల అద్భుతమైన పనితీరును స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
- పిల్లల రక్షణ (Child Occupant Protection): పిల్లల భద్రత విషయంలోనూ ఈ కారు అత్యుత్తమ ఫలితాలను సాధించింది. 'చైల్డ్ రీస్ట్రైంట్ సిస్టమ్' (CRS) డైనమిక్ టెస్ట్లో 24 పాయింట్లకు గాను 24 పూర్తి పాయింట్లు దక్కించుకుంది. అలాగే CRS ఇన్స్టాలేషన్లో 12 పాయింట్లకు గాను 12 పూర్తి పాయింట్లు, వాహన మూల్యాంకనం (Vehicle Assessment)లో 13 పాయింట్లకు గాను 9 పాయింట్లు సాధించింది.
ప్రామాణిక భద్రతా ఫీచర్లు (Standard Safety Features): టాటా పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్ అన్ని వేరియంట్లలోనూ కంపెనీ స్టాండర్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించింది. ఇందులో ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), సైడ్ హెడ్ కర్టెన్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, పెడస్ట్రియన్ ప్రొటెక్షన్ (పాదచారుల రక్షణ), అన్ని సీట్లకు సీట్-బెల్ట్ రిమైండర్లు ఉన్నాయి. ఫలితంగా అత్యున్నత రక్షణ అనేది కేవలం టాప్-ఎండ్ (ధర ఎక్కువ ఉన్న) మోడళ్లకే పరిమితం కాకుండా అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
భారత్ ఎన్సీఏపీ (Bharat NCAP) పంచ్ EV కారుకు క్రాష్ టెస్ట్ నిర్వహించడం ఇది రెండోసారి. 2024లో పరీక్షించిన మోడల్తో పోలిస్తే, ఈ కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో పెద్దల రక్షణ స్కోరు (Adult Protection Score) 31.46 నుంచి 31.09 పాయింట్లకు స్వల్పంగా తగ్గింది. అయితే పిల్లల రక్షణ స్కోరు (Child Protection Score) మాత్రం మునుపటి లాగే 45/49 పాయింట్లుగా స్థిరంగా కొనసాగింది. ఈ స్కోరులో స్వల్ప తేడా ఉన్నప్పటికీ, పంచ్ EV తన అత్యున్నతమైన 5-స్టార్ రేటింగ్ను విజయవంతంగా నిలబెట్టుకోవడం విశేషం.