టాటా నెక్సాన్​లో రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్- ADAS సూట్​ కూడా- పండగ చేస్కోండిక!

మార్కెట్లో "టాటా నెక్సాన్​ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!

Tata Nexon Red Dark Edition Launched
Tata Nexon Red Dark Edition Launched (Photo Credit- Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ సెప్టెంబర్ నెలలో తన కాంపాక్ట్ SUV టాటా నెక్సాన్ అద్భుతమైన అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. దీంతో ఇది భారత్​లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా నిలిచింది. ఈ పండుగ సీజన్‌లో అమ్మకాలను మరింత పెంచుకునేందుకు కంపెనీ టాటా నెక్సాన్​లో కొత్త రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్‌ను విడుదల చేసింది.

టాటా నెక్సాన్ రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ధర: కంపెనీ ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్‌ను రూ. 12.44 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు విడుదల చేసింది. ఇంకా కొత్త ఎడిషన్ ప్రారంభంతో కంపెనీ టాటా నెక్సాన్ లైనప్‌కు ADAS సూట్​ను కూడా జోడించింది. ఈ రెండూ పండుగ సీజన్‌కు ముందే అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇది నెక్సాన్ లైనప్ అమ్మకాలను మరింత పెంచడంలో సహాయపడుతుందని నిస్సందేహంగా చెప్పొచ్చు.

టాటా నెక్సాన్ వేరియంట్లుఎక్స్​-షోరూమ్​ ధర
Nexon Red #DARK Petrol MTరూ. 12.44 లక్షలు
Nexon Red #DARK Petrol DCA (ADAS)రూ. 13.81 లక్షలు
Nexon Red #DARK CNG MTరూ. 13.36 లక్షలు
Nexon Red #DARK Diesel MTరూ. 13.52 లక్షలు
Nexon Red #DARK Diesel AMTరూ. 14.15 లక్షలు

టాటా మోటార్స్ ఈ కొత్త రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్‌ను పెట్రోల్, డీజిల్, CNG పవర్‌ట్రెయిన్‌లలో ప్రవేశపెట్టింది. దీని ధరలు రూ. 12.44 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ ధర రూ. 14.15 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది.

ADAS సూట్​లో ఏ ఫీచర్లు అందించారు?: కంపెనీ టాటా నెక్సాన్ ఫియర్‌లెస్ +PS DCA వేరియంట్‌కు ఈ ADAS సూట్​ను జోడించింది. రూ. 13.53 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో ఇది కారు సాధారణ లైనప్‌లో విలీనం అయింది. టాటా నెక్సాన్ ADAS సూట్ ఫీచర్లలో అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ వార్నింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ట్రాఫిక్ సైన్ రికగ్నిషన్, హై బీమ్ అసిస్ట్ ఉన్నాయి.

ఈ సందర్భంగా టాటా ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ లిమిటెడ్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ వివేక్ శ్రీవత్స మాట్లాడుతూ.. "టాటా నెక్సాన్ దాని బోల్డ్ డిజైన్, థ్రిల్లింగ్ పనితీరు, సాటిలేని భద్రతతో SUV విభాగాన్ని పునర్నిర్వచించింది. భారతదేశంలో నంబర్-1 సెల్లింగ్ కారుగా నిలవడం మాకు గర్వకారణం, ఇది మాపై కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ADAS, కొత్త Red #DARK ఎడిషన్‌తో మేం ఇప్పుడు ఈ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తున్నాం" అని అన్నారు.

