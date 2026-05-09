టాటా నెక్సాన్ 'ప్యూర్+ PS' లాంఛ్- రూ.10 లక్షల లోపే పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్

టాటా నెక్సాన్ కొత్త ప్యూర్​+ PS వేరియంట్ భారతదేశంలో విడుదలయింది. రూ.10 లక్షల లోపు ధరలో ఇది పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్‌ను అందిస్తోంది.

Tata Nexon New Pure+ PS Variant Launched (Photo Credit- Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 12:18 PM IST

Hyderabad: స్వదేశీ వాహన తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన SUVలలో ఒకటైన టాటా నెక్సాన్ శ్రేణిలో కొత్త "ప్యూర్+ PS" వేరియంట్‌ను చేర్చింది. ఈ కొత్త వేరియంట్‌ను రూ. 9.59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేశారు. దీని అత్యంత ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇందులో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్‌ను చేర్చడం. ఈ ధర రేంజ్​లో ఈ ఫీచర్​ను అందించడం ఇదే తొలిసారి. దీంతో రూ. 10 లక్షల కంటే తక్కువ ధరలో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్‌ను అందించే భారతదేశపు మొట్టమొదటి కారుగా ఇది నిలిచింది. భారత మార్కెట్లో 10 లక్షల యూనిట్ల విక్రయాల మైలురాయిని అధిగమించి, టాటా నెక్సాన్ ఒక కీలక ఘట్టాన్ని చేరుకున్న సమయంలో ఈ కొత్త వెర్షన్ విడుదల కావడం విశేషం.

టాటా నెక్సాన్ ప్యూర్+ PS వేరియంట్ ధర: ధర విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త టాటా నెక్సాన్ "ప్యూర్​+ PS" వేరియంట్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ వెర్షన్ ధర రూ. 9.59 లక్షలు కాగా, దీని పెట్రోల్ AMT వెర్షన్ ధర రూ. 10.14 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఇదిలా ఉండగా, ట్విన్-సిలిండర్ iCNG మాన్యువల్ వేరియంట్ ధర రూ. 10.39 లక్షలుండగా డీజిల్ మాన్యువల్, డీజిల్ AMT వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ. 10.54 లక్షలు, రూ. 11.19 లక్షలుగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలే.

టాటా నెక్సాన్ ప్యూర్+ PS పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలుధరలు (ఎక్స్​-షోరూమ్​)
1.2-లీటర్, టర్బో పెట్రోల్ మాన్యువల్రూ. 9.59 లక్షలు
1.2-లీటర్, టర్బో పెట్రోల్ AMTరూ. 10.14 లక్షలు
1.2-లీటర్, టర్బో పెట్రోల్, ట్విన్ సిలిండర్, iCNG మాన్యువల్రూ. 10.39 లక్షలు
1.5-లీటర్ డీజిల్ మాన్యువల్రూ. 10.54 లక్షలు
1.5-లీటర్ డీజిల్ AMTరూ. 11.19 లక్షలు

టాటా నెక్సాన్ ప్యూర్+ PS వేరియంట్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు: పవర్‌ట్రెయిన్‌ల విషయానికి వస్తే, కొత్త నెక్సాన్ "ప్యూర్+ PS" వేరియంట్ పెట్రోల్, డీజిల్ ఎంపికలతో పాటు ట్విన్-సిలిండర్ CNG పవర్‌ట్రెయిన్‌తో కూడా లభిస్తుంది. ఈ కొత్త వేరియంట్‌లో కంపెనీకి చెందిన 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 118 bhp పవర్, 170 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ లేదా 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపికతో పాటు 6-స్పీడ్ AMT, 7-స్పీడ్ DCTతో వస్తుంది.

టాటా నెక్సాన్ ప్యూర్+ PS వేరియంట్ ఫీచర్లు: ఈ వేరియంట్‌లో అందించే ఫీచర్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే, కొత్త "ప్యూర్+ PS" మోడల్ వాయిస్-అసిస్టెడ్ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్​ప్లే సదుపాయంతో కూడిన 26.03 cm హర్మన్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ఆరు స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటో LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లతో వస్తుంది. అదనంగా ఈ వేరియంట్‌లో రెయిన్-సెన్సింగ్ ఫ్రంట్ & రియర్ వైపర్లు, పార్కింగ్ గైడ్‌లైన్స్‌తో కూడిన HD రియర్-వ్యూ కెమెరా, LED టెయిల్ ల్యాంప్‌లు, ఆటో-ఫోల్డ్ ఫంక్షన్‌తో కూడిన ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ ORVMలు వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

