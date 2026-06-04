టాటా 'ఇంట్రా V40' పికప్ ట్రక్ లాంఛ్- సూపర్ కెపాసిటీ.. డబుల్ మైలేజ్!
టాటా మోటార్స్ "ఇంట్రా V40" అనే కొత్త బై-ఫ్యూయల్ పికప్ ట్రక్కును విడుదల చేసింది. ఇది 1.2-లీటర్ ఇంజిన్, 1,525 కిలోల పేలోడ్ సామర్థ్యంతో పాటు సీఎన్జీ-పెట్రోల్ డ్యూయల్ ఫ్యూయల్ ఆప్షన్ అందిస్తుంది.
Published : June 4, 2026 at 11:32 AM IST
Hyderabad: టాటా మోటార్స్ తన చిన్న కమర్షియల్ వాహనాల శ్రేణిని విస్తరిస్తూ సరికొత్త "ఇంట్రా V40" పికప్ ట్రక్కును లాంఛ్ చేసింది. అధిక పేలోడ్, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, మెరుగైన ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోరుకునే వ్యాపారాల కోసం ఈ మోడల్ను తీసుకొచ్చారు. ఇది ఆల్టర్నేట్ ఫ్యూయల్ విభాగంలో టాటా స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.
టాటా మోటార్స్ బై-ఫ్యూయల్ కమర్షియల్ వాహనాల శ్రేణిలోకి ఇప్పుడు "ఇంట్రా V40" కూడా చేరింది. లాస్ట్-మైల్ డెలివరీల కోసం డిజైన్ చేసిన ఈ ట్రక్కులో CNG+పెట్రోల్ బై-ఫ్యూయల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది సెగ్మెంట్లోనే అత్యధికమైన 1,525 కేజీల పేలోడ్ కెపాసిటీ, 2,960 మి.మీ పొడవైన లోడ్ బాడీతో వస్తుంది. దీంతో ఆపరేటర్లు ఎక్కువ సరుకు రవాణా చేసి ఆదాయం పెంచుకోవచ్చు.
పవర్ఫుల్ బై-ఫ్యూయల్ పవర్ట్రెయిన్: ఇంట్రా V40లో 1.2-లీటర్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 58 bhp పవర్, 106 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పవర్, మైలేజీ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసేలా ఈ ఇంజిన్ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. దీంతో ఇది సిటీ, ఇంటర్-సిటీ కార్గో రవాణాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఈ వాహనంలో 110-లీటర్ల CNG ట్యాంక్ను అమర్చారు. దీంతో ఆపరేటింగ్ రేంజ్ పెరగడంతో పాటు ఇంధన ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి. బై-ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ ఉండటంతో CNG దొరకని చోట్ల పెట్రోల్కు మారి నడుపుకోవచ్చు. తద్వారా ఆపరేటర్లు నిరాటంకంగా రవాణా కొనసాగించవచ్చు.