టాటా సియార్రా EV లాంఛ్ కన్ఫార్మ్: 2026లో మరో రెండు కొత్త మోడళ్లు కూడా

టాటా "సియారా EV" లాంఛ్​పై క్లారిటీ వచ్చింది. FY2026-27 Q2లో ఈ SUVని మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. దీనితోపాటు 2026లో రెండు పూర్తిగా కొత్త మోడళ్లు, నాలుగు ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లను కూడా తీసుకొస్తున్నట్లు తెలిపింది.

In picture - Tata Sierra in Andaman Adventure with Dual Tone shade (Image Credit- Tata Motors)
Published : May 16, 2026 at 1:50 PM IST

Hyderabad: టాటా మోటార్స్ ఎట్టకేలకూ తన "సియారా EV"ని FY2026-27 రెండో త్రైమాసికంలో (Q2) విడుదల చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. కంపెనీ Q4 ఆదాయాల కాల్ సందర్భంగా టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, CEO శైలేష్ చంద్ర ఈ ప్రకటన చేశారు. ఇప్పటివరకు కేవలం కాన్సెప్ట్, ప్రోటోటైప్‌గానే కనిపించిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV ప్రొడక్షన్ మోడల్ గ్లోబల్ డెబ్యూకు ఇంకా నోచుకోలేదు. అలాంటి సమయంలో వచ్చిన ఈ అధికారిక ప్రకటన EV మార్కెట్‌లో "సియారా" ఎంట్రీపై ఉన్న సందేహాలకు తెరదించింది.

ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్‌తో నడిచే "సియారా" ఇప్పటికే భారతదేశంలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. కానీ ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్ వివరాలు మాత్రం ఇంకా గోప్యంగానే ఉన్నాయి. ప్రొడక్షన్ మోడల్‌లో బాడీ కలర్‌తో కూడిన క్లోజ్డ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, సవరించిన డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ (DRLలు), హెడ్‌ల్యాంప్ కాన్ఫిగరేషన్, అలాగే అప్‌డేట్ చేసిన ఫ్రంట్ & రియర్ బంపర్లు వంటి మార్పులు ఉండొచ్చు. అయితే బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లు, పవర్ అవుట్‌పుట్ వివరాలపై టాటా మోటార్స్ ఇంకా స్పందించలేదు. లాంఛ్​ సమయానికి ఆ వివరాలను వెల్లడిస్తామని స్పష్టం చేసింది.

సియారా EVతో పాటు, 2026లో రెండు పూర్తిగా సరికొత్త మోడళ్లను (Nameplates) ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు చంద్ర ధృవీకరించారు. అయితే, ఆ మోడళ్లు ఏవి అనే విషయాన్ని కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. టాటా ఇంతకుముందు తన చారిత్రక మోడళ్లు అయిన "సఫారి", "సియారా" వంటి హెరిటేజ్ నేమ్‌ప్లేట్లను ఆధునిక అవతార్‌లతో మార్కెట్‌లోకి తిరిగి తీసుకొచ్చింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ భారతీయ వాహన తయారీ సంస్థ తన ప్రఖ్యాత SUV "టాటా సుమో"కు కూడా కొత్త జీవం పోసే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, కొంతకాలంగా అభివృద్ధి దశలో ఉన్న లగ్జరీ కాన్సెప్ట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) "అవిన్యా" కూడా కొత్తగా పరిచయం చేయబోతున్న మోడళ్లలో ఒకటిగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

కొత్త నేమ్‌ప్లేట్లతో పాటు, టాటా మోటార్స్ నాలుగు మోడళ్లకు ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లను కూడా ధృవీకరించింది. వీటిలో రెండు EVలు, రెండు ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ (ICE) మోడళ్లు ఉన్నాయి. టియాగో, టియాగో EV ఇప్పటికే టెస్టింగ్‌ దశలో కనిపించాయి. అప్​డేట్​ అయ్యే మోడళ్లలో ఇవి ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. టాటా దీర్ఘకాల ప్రొడక్ట్‌లలో ఒకటైన టిగోర్ కూడా తన హ్యాచ్‌బ్యాక్ కంపానియన్ మోడల్ టియాగోతో పాటు సరికొత్త రూపంతో భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.

ఎర్నింగ్స్ కాల్​లో సరఫరా పరిమితులపై కూడా చంద్ర ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతం టాటా మోటార్స్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని అధిక శాతం మోడళ్లకు 4 నుంచి 8 వారాల వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉందని వెల్లడించారు. కానీ సియారా, కొన్ని EV మోడళ్లకు మాత్రం అంతకంటే ఎక్కువ కాలం వేచిచూడాల్సి వస్తోందని తెలిపారు. అయితే కచ్చితమైన వెయిటింగ్ పీరియడ్ గణాంకాలను ఆయన వెల్లడించలేదు.

సియారా లాంఛ్ తర్వాత సరఫరా గొలుసులో ఎదురైన అంతరాయాలతో ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచలేకపోయామని చంద్ర తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆ సమస్యలను పరిష్కరించామని, రానున్న నెలల్లో నెలకు 10,000 యూనిట్లకు పైగా ఉత్పత్తిని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని స్పష్టం చేశారు.

