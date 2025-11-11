ETV Bharat / technology

'టాటా' మోటార్ సైకిల్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెడుతుందా?- ఇదీ అసలు కథ!

టాటా మోటర్స్ నుంచి బైక్- ఈ వార్తలో నిజమెంత?

As of now, Tata Motors is not entering into the two-wheeler segment.
As of now, Tata Motors is not entering into the two-wheeler segment. (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: భారత ఆటో మొబైల్ ఇండస్ట్రీలో రారాజుగా కొనసాగుతున్న టాటా మోటార్స్​కు సంబంధించిన ఓ వార్త గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఈ కంపెనీ మోటార్​సైకిల్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లుగా పలు పోస్టులు నెట్టింట చక్కర్లు కొట్టాయి. అయితే ఈ వార్తలను కంపెనీ పూర్తిగా ఖండించింది. తాము ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడం లేదని అధికారికంగా స్పష్టం చేసింది.

ఈ క్రమంలో ఇటువంటి వదంతులను నమ్మొద్దని పేర్కొంటూ ప్రామాణిక సమాచారం కోసం తమ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లను ఇతర అథెంటిక్ ఛానెల్‌లతో పాటు తనిఖీ చేయాలని సూచించింది. టాటా మోటార్స్ దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన మోటార్‌సైకిల్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు వచ్చిన అనేక నివేదికలు, పుకార్లకు ప్రతిస్పందనగా కంపెనీ "X"లో ఈ మేరకు పోస్ట్ షేర్ చేసింది.

ఇకపోతే టాటా మోటార్స్ ఇప్పటికే 125cc విభాగంలో మోటార్‌సైకిల్‌ను విడుదల చేసిందంటూ కొన్ని అనుమానాస్పద అవుట్‌లెట్‌లు పేర్కొన్నాయి. రూ. 60,000 కంటే తక్కువ ధర కలిగిన ఈ ఊహాత్మక మోటార్‌సైకిల్ దాదాపు 90 kmpl మైలేజీని అందిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. మరిన్ని తప్పుడు వివరాలతో పాటు మోటార్‌సైకిల్​ నకిలీ రెండర్‌లను కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

టాటా మోటార్స్ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీలో అగ్రగామిగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ ప్రస్తుతానికి టూ-వీలర్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాలనుకోవడం లేదు. కంపెనీ ప్రస్తుతం వాణిజ్య, ప్రయాణీకుల వాహనాలపై దృష్టి సారిస్తోంది. వీటిలో ట్రక్కులు, పెద్ద పెద్ద యంత్రాలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో పాటు లగ్జరీ కార్ బ్రాండ్లు జాగ్వార్ అండ్ ల్యాండ్ రోవర్ ఉన్నాయి. వీటిని 2008లో ఫోర్డ్ నుంచి కొనుగోలు చేసింది.

ఇప్పుడు కొత్తగా టూ- వీలర్ రంగంలోకి రావాలంటే టాటా మోటార్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్​ (R&D)లో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం పూర్తిగా కొత్త ఉత్పత్తి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సి కూడా రావొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఎటువంటి అనుభవం లేకుండా నేరుగా ఆ మార్కెట్‌లో పోటీకి దిగేందుకు ప్రస్తుతానికి కంపెనీ సిద్ధంగా లేదు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇప్పటికే అంటే కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రపంచంలోని దిగ్గజ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థలెన్నో రాణిస్తున్నాయి.

