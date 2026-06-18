టాటా మోటార్స్ సంచలన నిర్ణయం.. జులై 1 నుంచి కమర్షియల్ వాహనాల ధరల పెంపు!
ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యాపారులకు అలర్ట్! టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వాహనాల ధరలను 2.5% వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కొత్త ధరలు జులై 1 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి.
Published : June 18, 2026 at 7:49 PM IST
Hyderabad: దేశీయ వాహన తయారీ దిగ్గజం 'టాటా మోటార్స్' (Tata Motors) కమర్షియల్ వాహనాల కొనుగోలుదారులకు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. బస్సులు, ట్రక్కులతో సహా తన శ్రేణిలోని అన్ని రకాల కమర్షియల్ వాహనాల ధరలను 2.5 శాతం వరకు పెంచుతున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సవరించిన కొత్త ధరలు 2026 జులై 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.
మోడల్ను బట్టి ధరల్లో మార్పులు: వాహన మోడల్, వేరియంట్ను బట్టి ఈ ధరల పెంపు వేర్వేరుగా ఉంటుందని టాటా మోటార్స్ స్పష్టం చేసింది. అయితే, ఏయే నిర్దిష్ట మోడల్పై ఎంత శాతం భారం పడనుందనే పూర్తి వివరాలను కంపెనీ ప్రస్తుతానికి వెల్లడించలేదు. ఈ వివరాలను త్వరలోనే తమ తదుపరి ప్రకటనలో అధికారికంగా తెలియజేస్తామని పేర్కొంది.
ధరల పెంపునకు గల కారణం: ఇటీవలి కాలంలో ముడిసరుకు (Commodity Prices) ధరలతో పాటు ఇతర ఉత్పత్తి వ్యయాలు (Input Costs) భారీగా పెరగడమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణమని కంపెనీ వివరించింది. ఈ అదనపు ఉత్పత్తి భారాన్ని కొంతమేర తగ్గించుకునేందుకే ధరలను సవరించక తప్పట్లేదని యాజమాన్యం వెల్లడించింది. కాగా, టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వాహనాల విభాగంలో చిన్న పికప్ ట్రక్కుల నుంచి మొదలుకొని భారీ ట్రక్కులు, బస్సులు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.