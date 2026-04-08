టాటా మోటార్స్ నుంచి కొత్త పికప్​ ట్రక్ వచ్చింది- ధర ఎంతంటే?

టాటా మోటార్స్ భారతదేశంలో తన కొత్త "టాటా ఇంట్రా EV పికప్​"ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ.11.95 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్).

Tata Intra EV Pickup Truck Launched in India
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 12:08 PM IST

Hyderabad: టాటా మోటార్స్ భారత మార్కెట్లో తన ఎలక్ట్రిక్ వాణిజ్య వాహనాల శ్రేణిని విస్తరిస్తూ, సరికొత్త "టాటా ఇంట్రా EV పికప్​"ను విడుదల చేసింది. ఈ పికప్‌ ధరను కంపెనీ రూ. 11.95 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ పికప్ ట్రక్ ఇప్పటికే ఉన్న టాటా ఇంట్రా ప్లాట్‌ఫామ్ ఆధారంగా నిర్మితమైనప్పటికీ ఇది వాణిజ్య వాహన రంగంలో సుస్థిరమైన రవాణా పరిష్కారాన్ని అందించే లక్ష్యంతో ఒక ప్రత్యేకమైన EV పవర్‌ట్రెయిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ కొత్త "టాటా ఇంట్రా EV పికప్‌"ను దేశవ్యాప్తంగా కంపెనీ వాణిజ్య వాహన డీలర్‌షిప్‌ల నెట్‌వర్క్ ద్వారా విక్రయించనున్నారు.

టాటా ఇంట్రా ఈవీ పికప్ అనేది 'లాస్ట్-మైల్' డెలివరీ, నగరంలోపల కార్గో రవాణా పనుల కోసం రూపొందించిన ఒక తేలికపాటి వాణిజ్య వాహనం అని గమనించాలి. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఇది 1,750 కిలోల పేలోడ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. 10 అడుగుల 2 అంగుళాల పొడవు వరకు విస్తరించగల లోడ్ బాడీ ఎంపికను అందిస్తుంది. తత్ఫలితంగా, ఇది ఇ-కామర్స్, FMCG పంపిణీ, కోల్డ్ చైన్ లాజిస్టిక్స్, వ్యర్థాల నిర్వహణ వంటి సర్వీసుల కోసం వినియోగించడానికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది.

టాటా ఇంట్రా EV పికప్​ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ పికప్‌లో అమర్చిన పవర్‌ట్రెయిన్ విషయానికి వస్తే, ఇది 230 Nm పీక్​ టార్క్‌ను అందించే 72 kW ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో వస్తుంది. వాహనంపై బరువు ఉన్నప్పటికీ, ఇది 23 శాతం వరకు 'గ్రేడబిలిటీ'ని (కొండలు ఎక్కగల సామర్థ్యాన్ని) అందించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటారుకు అవసరమైన శక్తిని 28.2 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ అందిస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ దుమ్ము, నీటి ప్రవేశం నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు IP67 రేటింగ్‌ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది. ఈ కొత్త ఇంట్రా EV ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 211 కిలోమీటర్ల మైలేజీని (ప్రయాణ దూరాన్ని) అందించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఇది CCS2 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతును కలిగి ఉంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఇది 10% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ కావడానికి సుమారు 55 నిమిషాలు పడుతుంది. దీని బ్యాటరీపై ఆరు సంవత్సరాలు లేదా 2,00,000 కిలోమీటర్ల వారంటీని అందిస్తున్నారు.

టాటా ఇంట్రా EV పికప్ భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రతా ఫీచర్ల పరంగా, టాటా ఇంట్రా EV పికప్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, మూడు-స్థాయిల రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇది దాని సామర్థ్యాన్ని పెంచి, వాస్తవ ప్రపంచంలో దాని డ్రైవింగ్ పరిధిని విస్తరిస్తుంది. ఈ వాహనంలో టాటా మోటార్స్​కు చెందిన ఫ్లీట్ ఎడ్జ్ టెలిమాటిక్స్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. ఇది ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లకు రియల్-టైమ్ ట్రాకింగ్, వాహన డయాగ్నోస్టిక్స్, ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్‌కు సంబంధించిన డేటాను అందిస్తుంది.

టాటా ఇంట్రా EV పికప్ ఇంటీరియర్: ఇంట్రా EV పికప్ క్యాబిన్ విషయానికి వస్తే, వినియోగ సౌలభ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి దీనిని రూపొందించారు. ఇందులో వాక్-త్రూ లేఅవుట్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్-అసిస్టెడ్ స్టీరింగ్ ఉన్నాయి. సంప్రదాయ డీజిల్ పికప్‌లతో పోలిస్తే, దీని ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ NVH (Noise, Vibration, and Harshness) స్థాయిలను తక్కువగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

టాటా మోటార్స్ తన టాటా ఇంట్రా EV పికప్‌కు, భారతదేశవ్యాప్తంగా 25,000కు పైగా ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, 200కు పైగా ప్రత్యేక EV సేవా కేంద్రాలను కలిగి ఉన్న తన విస్తృతమైన EV ఎకో సిస్టమ్​ మద్దతు ఉంటుందని పేర్కొంది.

