హారియర్ EV "ఫియర్లెస్+ 75" ట్రిమ్లో కూడా ఇప్పుడు QWD పవర్ట్రెయిన్- ధర ఎంతంటే?
టాటా మోటార్స్ తన టాటా హారియర్ EV శ్రేణికి మరింత సరసమైన డ్యూయల్-మోటార్ క్వాడ్ వీల్ డ్రైవ్ (QWD) వేరియంట్ను జోడించింది.
Published : March 23, 2026 at 11:48 AM IST
Hyderabad: దేశీయ ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ తన ఎలక్ట్రిక్ SUV "టాటా హారియర్ EV" శ్రేణిలో మరింత సరసమైన డ్యూయల్-మోటార్ క్వాడ్ వీల్ డ్రైవ్ (QWD) వేరియంట్ను చేర్చింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ను ప్రవేశపెట్టడంతో, తక్కువ స్పెసిఫికేషన్లు గల "ఫియర్లెస్+ 75" ట్రిమ్లో కూడా ఇప్పుడు QWD పవర్ట్రెయిన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. కంపెనీ ఈ ట్రిమ్ ధరను రూ. 26.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త ట్రిమ్తో ఈ వాహనం పూర్తి స్థాయి ఫీచర్లు కలిగిన "ఎంపవర్డ్ 75 QWD" మోడల్ కంటే సుమారు రూ. 2.5 లక్షలు తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది.
టాటా హారియర్ EV ఫియర్లెస్+ 75 QWD ఫీచర్లు: ఇందులో అందించే ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, సరికొత్త "ఫియర్లెస్+ 75" QWD ట్రిమ్లో పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, డ్రైవర్ సీట్ మెమరీ ఫంక్షన్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 360-డిగ్రీల కెమెరా, JBL బ్లాక్ ఆడియో సిస్టమ్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, రియర్ విండో సన్షేడ్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్, 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి అనేక ఇతర ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, హారియర్ EV "ఎంపవర్డ్ QWD" వేరియంట్ మాదిరిగానే, "ఫియర్లెస్+" కూడా 6 టెర్రైన్ మోడ్లు, బూస్ట్ మోడ్, ఆఫ్-రోడ్ అసిస్ట్ వంటి సౌకర్యాలను అందిస్తుంది.
టాటా హారియర్ EV ఫియర్లెస్+ 75 QWD పవర్ట్రెయిన్: పవర్ట్రెయిన్ విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త "ఫియర్లెస్+" QWD ట్రిమ్, దీని అగ్రశ్రేణి వేరియంట్ అయిన "ఎంపవర్డ్" QWDలో ఉపయోగించిన అదే సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ముందు వైపున ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 155 bhp శక్తిని, వెనుక వైపున ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 235 bhp శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ రెండూ కలిసి మొత్తం 504 Nm టార్క్ అవుట్పుట్ను అందిస్తాయి.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు 75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తాయి. దీని రేంజ్ విషయానికి వస్తే, కంపెనీ 622 కిలోమీటర్ల MIDC (Modified Indian Driving Cycle) రేంజ్ను పేర్కొంది. అయితే వాస్తవ ప్రపంచంలో దీని రేంజ్ సుమారు 490 కిలోమీటర్లు ఉంటుందని టాటా మోటార్స్ తెలిపింది. కొత్త వేరియంట్లతో పాటు, టాటా మోటార్స్ హారియర్ EV శ్రేణిలో సరికొత్త 'Seaweed Green' రంగు ఎంపికను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త పెయింట్ ఫినిష్ అన్ని ట్రిమ్ స్థాయిలలోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ విభాగంలో "విన్ఫాస్ట్ VF7" వంటి AWD (ఆల్-వీల్-డ్రైవ్) వాహనాలకు భిన్నంగా, ముఖ్యంగా ధరల విషయంలో మరింత సమర్థవంతంగా పోటీపడేందుకు ఈ కొత్త వేరియంట్ టాటా మోటార్స్కు వీలు కల్పిస్తుంది. AWD "విన్ఫాస్ట్ VF7" ధరలు రూ. 26.19 లక్షల నుంచి రూ. 26.79 లక్షల మధ్య (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటాయి. మార్కెట్లో, "టాటా హారియర్ EV".. "మహింద్రా XEV 9e", "XEV 9S" మోడళ్లతో కూడా పోటీపడుతుంది. అయితే, ఈ రెండు మోడళ్లు కేవలం టూ-వీల్-డ్రైవ్ (రెండు చక్రాల డ్రైవ్) ఆప్షన్ను మాత్రమే అందిస్తాయి.