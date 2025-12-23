పెట్రోల్ వెర్షన్లో టాటా 'హారియర్', 'సఫారీ' వచ్చేశాయ్- వేరియంట్లు, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : December 23, 2025 at 10:17 AM IST
Hyderabad: టాటా మోటార్స్ ఎట్టకేలకూ తన ప్రసిద్ధ సఫారీ, హారియర్ SUVలకు పెట్రోల్ ఇంజిన్ను జోడించింది. తద్వారా భారతదేశంలో వీటి పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలను విస్తరించింది. ఈ రెండు వాహనాలు ఇప్పుడు 1.5-లీటర్ హైపెరియన్ టర్బో GDi పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉన్నాయి. అదనంగా హారియర్ ఇప్పుడు కొత్త నైట్రో క్రిమ్సన్ షేడ్లో లభిస్తుంది. ఇది ఫియర్లెస్ అల్ట్రా వేరియంట్లో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ రెండు SUVలు పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎంపికలతో వస్తాయని చాలా సంవత్సరాల క్రితమే నివేదికలు వెలువడ్డాయి. అయితే ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి తరం వరకు టాటా "హారియర్", "సఫారీ"లు స్టాండర్డ్ ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ ఎంపికలతో డీజిల్-ఓన్లీ SUVలగానే ఉన్నాయి. కాగా ఇటీవలే టాటా "హారియర్" పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్లో కూడా రావడం గమనార్హం.
హైపీరియన్ టర్బో GDi పెట్రోల్ ఇంజిన్: ఊహించినట్లుగానే "హారియర్", "సఫారీ" వాహనాల్లో "టాటా సియారా"లో ఇన్స్టాల్ చేసిన అదే హైపీరియన్ టర్బో GDi ఇంజిన్ను అందించారు. అయితే దీన్ని మరింత మెరుగైన పనితీరు కోసం ట్యూన్ చేశారు. ఇది BS6 ఫేజ్ 2 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే 1,498cc ఇన్-లైన్ 4-సిలిండర్ పెట్రోల్ యూనిట్. ఇది 5,000 rpm వద్ద 167.67 bhp గరిష్ఠ శక్తిని, 1,750 నుంచి 3,500 rpm వద్ద 280 Nm పీక్ టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ (MT) లేదా 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ (AT) ఆప్షన్లతో వస్తుంది.
ఈ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అందుబాటులో ఉన్న వేరియంట్లు:
- కొత్త టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ స్మార్ట్ ట్రిమ్ నుంచి ప్రారంభమై సఫారీ, హారియర్లలో వరుసగా అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా, ఫియర్లెస్ అల్ట్రా వేరియంట్ల వరకు అందుబాటులో ఉంది.
- రెండు SUVలలోని స్మార్ట్ వేరియంట్ 6-స్పీడ్ MTతో లభిస్తుంది, అయితే టాప్ ట్రిమ్లు- అక్ప్లిష్డ్ అల్ట్రా (టాటా సఫారీ), ఫియర్లెస్ అల్ట్రా (టాటా హారియర్)- 6-స్పీడ్ MT, 6-స్పీడ్ AT ఎంపికలతో వస్తాయి.
|హైపీరియన్ టర్బో GDi పెట్రోల్ ఇంజిన్: వేరియంట్ వారీగా లభ్యత
|మోడల్
|వేరియంట్లు
|ట్రాన్స్మిషన్
|టాటా సఫారీ
|స్మార్ట్
|6 MT
|ప్యూర్ X
|6 MT | 6 AT
|అడ్వెంచర్ X+
|6 MT | 6 AT
|అకంప్లిష్డ్ X
|6 MT | 6 AT
|అకంప్లిష్డ్ X+
|6 MT | 6 AT
|అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా
|6 MT | 6 AT
|టాటా హారియర్
|స్మార్ట్
|6 MT
|ప్యూర్ X
|6 MT | 6 AT
|అడ్వెంచర్ X
|6 MT | 6 AT
|అడ్వెంచర్ X+
|6 MT | 6 AT
|ఫియర్లెస్ X
|6 MT | 6 AT
|ఫియర్లెస్ X+
|6 MT | 6 AT
|ఫియర్లెస్ అల్ట్రా
|6 MT | 6 AT
టాటా సఫారీ, హారియర్ ఫీచర్లు:
1. టాటా సఫారీ: ఇది 10.25-అంగుళాల HD ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, 10.25-అంగుళాల HD డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 18/19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, వాయిస్-అసిస్టెడ్ పనోరమిక్ సన్రూఫ్, ఆటోఫోల్డ్తో ఎలక్ట్రికల్గా సర్దుబాటు చేయగల ORVMలు, ఆటో హెడ్ల్యాంప్లు వంటి ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇంకా రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లే, స్టోరేజ్తో ఫ్రంట్ ఆర్మ్రెస్ట్, రిమోట్ కీతో పుష్ స్టార్ట్, 4-వే ఎత్తు సర్దుబాటు చేయగల డ్రైవర్ సీటుతో పాటు మరిన్ని ఇతర ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
సఫారీ భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రత పరంగా ఇందులో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, EBDతో ABS, కార్నర్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్తో పాటు మరిన్ని ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
2. టాటా హారియర్: ఇందులో 10.25-అంగుళాల HD ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, 10.25-అంగుళాల HD డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, వాయిస్-అసిస్టెడ్ పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 6-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లే, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, ఆటోఫోల్డ్తో ఎలక్ట్రికల్గా సర్దుబాటు చేయగల ORVMలు, ఆటో హెడ్ల్యాంప్లు, స్టోరేజ్తో ఫ్రంట్ ఆర్మ్రెస్ట్, రిమోట్ కీతో పుష్ స్టార్ట్, 250+ నేటివ్ వాయిస్ కమాండ్స్తో పాటు మరిన్ని ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
హారియర్ భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రతా ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, హారియర్ ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్తో ADAS, EBDతో ABS, కార్నర్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, మరిన్నింటితో వస్తుంది.