టాటా 'హారియర్', 'సఫారీ' రెడ్ డార్క్ డీజిల్ వేరియంట్లు లాంఛ్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
టాటా మోటార్స్ భారతదేశంలో టాటా హారియర్, సఫారీ రెడ్ డార్క్ డీజిల్ వేరియంట్లను విడుదల చేసింది.
Published : May 6, 2026 at 11:03 AM IST
Hyderabad: టాటా మోటార్స్ తన హారియర్, సఫారీ SUVల డీజిల్ వేరియంట్లైన "టాటా హారియర్ అల్ట్రా రెడ్ డార్క్", "టాటా సఫారీ అల్ట్రా రెడ్ డార్క్" ఎడిషన్లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ వాహనాల బుకింగ్లు ఇప్పుడు దేశంలోని అన్ని టాటా డీలర్షిప్లతో పాటు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ధరలు ఎంత?: హారియర్ అల్ట్రా డీజిల్ మాన్యువల్ ధర రూ. 23.84 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, సఫారీ అల్ట్రా డీజిల్ మాన్యువల్ (7-సీటర్) ధరను రూ. 24.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
టాటా హారియర్, సఫారీ డీజిల్ అల్ట్రా & రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్లు: ఈ ఏడాది ఆరంభం వరకు, 'అల్ట్రా' ట్రిమ్, 'రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్' కేవలం హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ వెర్షన్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి. ఈ తాజా అప్డేట్తో టాటా మోటార్స్ డీజిల్ ఇంజిన్లను ఇష్టపడే వినియోగదారులకు కూడా రెండు ఆప్షన్లను అందించింది.
ఫీచర్లు: ఈ లాంఛ్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం 'రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్'. డీజిల్ హారియర్లో ఈ వేరియంట్ ప్రత్యేకమైన 'నైట్రో క్రిమ్సన్' ఎక్స్టీరియర్ ఫినిషింగ్ను కలిగి ఉంది. దీనికి 19-అంగుళాల బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, ఎరుపు రంగు బ్రేక్ కాలిపర్లు తోడయ్యాయి. 'డార్క్ ఎడిషన్' ఈ విలక్షణమైన స్టైలింగ్, రెండు SUVలకు మరింత స్పోర్టీ, అగ్రెసివ్ రూపాన్ని ఇస్తుంది. అదే సమయంలో వాటి సహజమైన 'ప్రీమియం' హోదాను కూడా కాపాడుతుంది. ఈ వేరియంట్ మొత్తం హారియర్, సఫారీ లైనప్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇది వరుసగా 'ఫియర్లెస్ X+', 'అకాంప్లిష్డ్ X+' వేరియంట్ల కంటే ఎగువ స్థానంలో ఉంది.
ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, టాటా హారియర్, సఫారీ 'రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్' ఒక ప్రత్యేకమైన 'కార్నెలియన్ రెడ్' థీమ్తో అలంకరించిన క్యాబిన్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఎరుపు రంగు లెదరెట్ సీటు అప్హోల్స్టరీని వినియోగించారు. ఇది వాహనం లోపలి భాగానికి అత్యంత ప్రీమియం, స్పోర్టీ అనుభూతిని కల్పిస్తుంది. ఇక దీనిలోని కీలక ఫీచర్లలో శాంసంగ్ నియో QLED డిస్ప్లేతో కూడిన 36.9 cm (14.5-అంగుళాల) హార్మన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డాల్బీ అట్మోస్-ఎనేబుల్డ్ ఆడియో సిస్టమ్, మ్యాపుల్స్ ఆటో ద్వారా పనిచేసే అంతర్నిర్మిత నావిగేషన్ ఉన్నాయి.
అదనంగా, ఈ వాహనం VisioneX E-IRVM (డాష్క్యామ్ అండ్ DVR ఫంక్షనాలిటీతో), VisionSync మెమరీ ORVMలు (రివర్స్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కిందికి వంగేవి), క్లియర్వ్యూ డ్యూయల్-కెమెరా వాషర్ సిస్టమ్, స్లైడింగ్ ఫ్రంట్ ఆర్మ్రెస్ట్, తెలుపు & బ్రౌన్ రంగులలో డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్ థీమ్, 65W టైప్-C ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి అనేక అదనపు ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్: హారియర్, సఫారీ రెండింటిలోనూ 2.0-లీటర్ 'క్రయోజెట్' టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్ గరిష్ఠంగా 170 PS పవర్ అవుట్పుట్ను, 350 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికతో అందుబాటులో ఉంది. హారియర్, సఫారీ రెండూ 5-స్టార్ భారత్ NCAP సేఫ్టీ రేటింగ్ను పొందాయి. వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణ (Adult Occupant Protection)లో 32 పాయింట్లకు 30.08 పాయింట్లు, పిల్లల రక్షణ (Child Occupant Protection)లో 49 పాయింట్లకు 44.54 పాయింట్లు సాధించాయి.