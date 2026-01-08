ETV Bharat / technology

మార్కెట్లోకి టాటా "హారియర్", "సఫారీ" పెట్రోల్ వెర్షన్లు- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

టాటా "హారియర్", "సఫారీ" పెట్రోల్ ఇంజిన్ వేరియంట్లు, ధరల పూర్తి జాబితా అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Tata Harrier and Safari Petrol Engine Launched in India
Tata Harrier and Safari Petrol Engine Launched in India (Photo Credit- Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 8, 2026 at 3:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న టాటా "హారియర్", "సఫారీ" పెట్రోల్ వెర్షన్​లు భారత మార్కెట్లోకి రానే వచ్చేశాయి. కంపెనీ ఇటీవలే డిసెంబర్, 2025న వీటిని ఆవిష్కరించింది. అయితే ఆ సమయంలో వీటి సాంకేతిక, కొత్త ఫీచర్లకు సంబంధించిన వివరాలను పూర్తిగా వెల్లడించలేదు. తాజాగా వీటి ధరల వివరాలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కంపెనీ వీటి ప్రారంభ ధరలను వరుసగా రూ. 12.89 లక్షలు, రూ. 13.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.

ఈ రెండు SUVలు ఇటీవలి "టాటా సియారా"లో కనిపించే అదే 1.5-లీటర్ హైపెరియన్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తాయి. అయితే ఈ ఇంజిన్​ను అధిక పవర్ అవుట్‌పుట్ కోసం ట్యూన్ చేశారు. అదనంగా, "హారియర్ EV"కి సమానమైన ఫీచర్లతో కొత్త టాప్ వేరియంట్‌లు కూడా జోడించారు.

టాటా హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ ఇంజిన్: 2025 సియారా మాదిరిగానే ఈ "హారియర్", "సఫారీ" పెట్రోల్ ఇంజిన్లు కూడా టాటా కొత్త 1.5-లీటర్ హైపెరియన్ T-GDI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తాయి. ఈ ఇంజిన్ 168 bhp, 280 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే టాటా సియారాలో ఈ ఇంజిన్ 158 bhp, 255 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ద్వారా ముందు చక్రాలకు శక్తిని పంపుతుంది.

టాటా హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ ఇంజిన్ వేరియంట్ల వారీగా లభ్యత వివరాలు:

హైపీరియన్ టర్బో GDi పెట్రోల్ ఇంజిన్: వేరియంట్ వారీగా లభ్యత
మోడల్వేరియంట్లుట్రాన్స్​మిషన్
టాటా సఫారీస్మార్ట్​6 MT
ప్యూర్ X6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
అడ్వెంచర్ X+6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
అకంప్లిష్డ్ X6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
అకంప్లిష్డ్ X+6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
అకంప్లిష్డ్ X+ 6S 6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా6 MT | 6 AT
అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా 6S6 MT | 6 AT
అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా రెడ్ డార్క్6 MT | 6 AT
అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా రెడ్ డార్క్ 6S6 MT | 6 AT
టాటా హారియర్స్మార్ట్​6 MT
ప్యూర్ X6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
అడ్వెంచర్ X6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
అడ్వెంచర్ X+6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
ఫియర్​లెస్ X6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
ఫియర్​లెస్ X+6 MT | 6 AT | DARK MT | DARK AT
ఫియర్​లెస్ అల్ట్రా6 MT | 6 AT
ఫియర్​లెస్ అల్ట్రా రెడ్ డార్క్6 MT | 6 AT

టాటా హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ ధర వివరాలు:

టాటా హారియర్మాన్యువల్ఆటోమేటిక్డార్క్ మాన్యువల్ డార్క్ ఆటోమేటిక్
స్మార్ట్​రూ. 12.89 లక్షలు –
ప్యూర్ Xరూ. 16 లక్షలురూ. 17.53 లక్షలురూ. 16.63 లక్షలురూ. 17.91 లక్షలు
అడ్వెంచర్ Xరూ. 16.86 లక్షలురూ. 18.47 లక్షలురూ. 17.38 లక్షలురూ. 18.90 లక్షలు
అడ్వెంచర్ X+రూ. 17.14 లక్షలురూ. 18.74 లక్షలురూ. 17.66 లక్షలురూ. 19.26 లక్షలు
ఫియర్​లెస్ Xరూ. 20 లక్షలురూ. 21.79 లక్షలురూ. 20.65 లక్షలురూ. 22.31 లక్షలు
ఫియర్​లెస్ X+రూ. 22.12 లక్షలురూ. 23.53 లక్షలురూ. 22.64 లక్షలురూ. 24.06 లక్షలు
ఫియర్​లెస్ అల్ట్రారూ. 22.72 లక్షలురూ. 24.14 లక్షలు – –
ఫియర్​లెస్ అల్ట్రా రెడ్ డార్క్రూ. 23.27 లక్షలురూ. 24.69 లక్షలు – –
టాటా సఫారీమాన్యువల్ఆటోమేటిక్డార్క్ మాన్యువల్ డార్క్ ఆటోమేటిక్
స్మార్ట్​రూ. 13.29 లక్షలు
ప్యూర్ Xరూ. 16.49 లక్షలురూ. 17.91 లక్షలురూ. 17.01 లక్షలురూ. 18.53 లక్షలు
అడ్వెంచర్ X+రూ. 17.75 లక్షలురూ. 19.36 లక్షలురూ. 18.27 లక్షలురూ. 19.88 లక్షలు
అకంప్లిష్డ్ Xరూ. 20.84 లక్షలురూ. 22.50 లక్షలురూ. 21.36 లక్షలురూ. 23.02 లక్షలు
అకంప్లిష్డ్ X+రూ. 22.73 లక్షలురూ. 24.15 లక్షలురూ. 23.07 లక్షలురూ. 24.48 లక్షలు
అకంప్లిష్డ్ X+ 6Sరూ. 22.83 లక్షలురూ. 24.25 లక్షలురూ. 23.16 లక్షలురూ. 24.58 లక్షలు
అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రారూ. 23.33 లక్షలురూ. 24.75 లక్షలు
అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా 6Sరూ. 23.43 లక్షలురూ. 24.85 లక్షలు
అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా రెడ్ డార్క్రూ. 23.68 లక్షలురూ. 25.10 లక్షలు
అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా రెడ్ డార్క్ 6Sరూ. 23.78 లక్షలురూ. 25.20 లక్షలు

టాటా మోటార్స్ మొత్తం హారియర్, సఫారీ శ్రేణిలో టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎంపికను ప్రవేశపెట్టింది. అయినప్పటికీ స్టీల్త్ ఎడిషన్ ఇప్పటికీ డీజిల్ ఇంజిన్‌తో ప్రత్యేకంగా అమ్ముడవుతోంది. కొనుగోలుదారులు ఈ రెండు SUVల బేస్ స్మార్ట్ ట్రిమ్ నుంచి మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో 1.5 T-GDi ఇంజిన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపిక సెకండ్-టు-బేస్ ప్యూర్ X ట్రిమ్ నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఈ లైనప్‌లో కొత్త టాప్-ఆఫ్-ది-రేంజ్ ఫియర్‌లెస్ అల్ట్రా (హారియర్), అకంప్లిష్డ్ అల్ట్రా (సఫారీ) వేరియంట్లు ఉన్నాయి. వీటిలో టాటా హారియర్ ఈవీ నుంచి తీసుకున్న కొత్త ఫీచర్లు, కొద్దిగా అదనపు ధరతో కొత్త రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ ఎంపిక కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

టాటా హారియర్, సఫారీ పెట్రోల్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, కొత్త "అల్ట్రా" వేరియంట్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్ డాష్‌క్యామ్‌తో కూడిన డిజిటల్ రియర్‌వ్యూ మిర్రర్, పెద్ద 14.5-అంగుళాల QLED సెంట్రల్ టచ్‌స్క్రీన్, 360-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్‌లో భాగమైన ముందు, వెనుక కెమెరాల కోసం వాషర్​లు వంటి కొత్త సాంకేతికతలు ఉన్నాయి.

మిగిలిన ఫీచర్లను ఇప్పటికే ఉన్న "ఫియర్‌లెస్+" వేరియంట్ నుంచి తీసుకున్నారు. వాటిలో డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, మెమరీ ఫంక్షన్‌తో కూడిన పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు, బాస్ మోడ్‌తో కూడిన పవర్డ్ కో-డ్రైవర్ సీటు, 360-డిగ్రీ కెమెరాలు, లెవెల్ 2+ ADAS టెక్నాలజీతో పాటు మరిన్ని ఉన్నాయి.

TAGGED:

TATA HARRIER PETROL PRICE
TATA SAFARI PETROL PRICE
HARRIER AND SAFARI PETROL LAUNCHED
SAFARI HYPERION PETROL ENGINE
TATA HARRIER SAFARI PETROL LAUNCH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.