ETV Bharat / technology

ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర- పెట్రోల్ వెర్షన్​లో టాటా 'హారియర్', 'సఫారీ'!

పెట్రోల్ ఇంజిన్లతో టాటా 'హారియర్', 'సఫారీ' వచ్చేస్తున్నాయ్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

Tata Harrier Petrol, Safari Petrol Launch on December 9
Tata Harrier Petrol, Safari Petrol Launch on December 9 (Photo Credit- Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ తన SUVలైన టాటా "హారియర్", "సఫారీ"లకు పెట్రోల్ వేరియంట్‌లను జోడిస్తోంది. వీటిని డిసెంబర్ 9, 2025న విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ రెండు SUVలు పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎంపికలతో వస్తాయని చాలా సంవత్సరాల క్రితమే నివేదికలు వెలువడ్డాయి. అయితే వీటి లాంఛ్ నుంచి ఇప్పటి తరం వరకు టాటా "హారియర్", "సఫారీ"లు స్టాండర్డ్ ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ ఎంపికలతో డీజిల్-ఓన్లీ SUVలగానే ఉన్నాయి. కాగా ఇటీవలే "టాటా హారియర్" పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్​లో కూడా రావడం గమనార్హం.

ఈ కార్లలోని ఇంజిన్ విషయానికొస్తే ఇది 2023 ఆటో ఎక్స్‌పోలో కంపెనీ ఆవిష్కరించిన అదే 1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ గ్యాసోలిన్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ (T-GDI) ఇంజిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ సమయంలో కంపెనీ తన సరికొత్త హైపెరియన్ సిరీస్ కింద రెండు ఇంజిన్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. మొదటిది 1.2-లీటర్ 3-సిలిండర్ ఇంజిన్ అయితే, రెండవది 1.5-లీటర్ 4-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్.

మొదటి ఇంజిన్ 123 bhp, 225 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేయగా, రెండవ ఇంజిన్ 168 bhp, 280 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసింది. దీని పవర్ అవుట్‌పుట్ కంపెనీ 2.0-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌తో దాదాపు సమానంగా ఉన్నప్పటికీ, టార్క్ అవుట్‌పుట్ తక్కువగా ఉంటుంది.

ఇక 1.5 T-GDI యూనిట్ పెద్ద SUVకి పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీని పేపర్లపై అందుబాటులో ఉన్న డేటా ఇది మంచి పనితీరును అందించగలదని సూచిస్తుంది. డీజిల్ ఇంజిన్ మాదిరిగానే ఈ యూనిట్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

అయితే టాటా "హారియర్", "సఫారీ"లోని యూనిట్ అదే స్థాయి శక్తిని అందిస్తుందా? లేదా మహింద్రా "XUV 700" పెట్రోల్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీని ఇచ్చేలా కంపెనీ దీని ఇంజిన్‌ను మరింత శక్తివంతంగా ట్యూన్ చేసిందా? అనేది చూడాలి. మహింద్రా వాహనం విషయానికి వస్తే ఇది 197 bhp, 380 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసే పెద్ద 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది.

అయితే టాటా మోటార్స్ తన 1.5 టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను కొత్త "టాటా సియెర్రా"లో మొదట ప్రవేశపెట్టాలని భావిస్తోంది. కంపెనీ ఈ కారును నవంబర్ 25న భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది.

TAGGED:

TATA HARRIER PETROL VERSION
TATA SAFARI PETROL VERSION
TATA SAFARI PETROL LAUNCH
TATA HARRIER PETROL LAUNCH
TATA HARRIER SAFARI PETROL VERSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.