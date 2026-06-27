మన హైటెక్ సిటీలో 'టాటా మెగాఛార్జర్ హబ్'.. ఇక EV కార్లకు ఫుల్ స్పీడ్ ఛార్జింగ్!
టాటా పవర్, TPEM సంయుక్తంగా తెలంగాణ తొలి 'TATA.ev మెగాఛార్జర్ హబ్'ను హైదరాబాద్లో ప్రారంభించాయి. నగరంలో EV మౌలిక సదుపాయాల బలోపేతమే లక్ష్యంగా ఈ ఛార్జింగ్ కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
Published : June 27, 2026 at 11:28 AM IST
Hyderabad: ఈవీ వాహనదారులకు సూపర్ గుడ్న్యూస్. టాటా పవర్, టాటా ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ లిమిటెడ్ (TPEM) సంస్థలు కలిసి, మన తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటి హై-స్పీడ్ 'TATA.ev MegaCharger Hub'ను శుక్రవారం నాడు భాగ్యనగరంలో గ్రాండ్గా ప్రారంభించాయి. మన సిటీలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లేలా ఈ భారీ ఛార్జింగ్ కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ఎక్కడ ఉంది?:
లొకేషన్: ఈ అల్ట్రా-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ హబ్ను మన ఐటీ హబ్ అయిన హైటెక్ సిటీ (Hitech City) లోని ఐలాబ్స్ సెంటర్ (iLabs Centre) ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేశారు.
కెపాసిటీ & ప్రత్యేకతలు:
భారీ కెపాసిటీ: ఈ స్టేషన్ మొత్తం 360 kW ఛార్జింగ్ కెపాసిటీని కలిగి ఉంది.
ఒకేసారి 6 కార్లు: ఇందులో 120 kW సామర్థ్యం గల మూడు అధునాతన ఛార్జర్లు ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఒకే సమయంలో ఏకంగా 6 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను ఇక్కడ చాలా వేగంగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
24 గంటలూ అందుబాటులో: ఈ ఫెసిలిటీ రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా 24x7 పూర్తి అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఎవరికి ఉపయోగం?: వ్యక్తిగత EV వాహనదారులతో పాటు కమర్షియల్ వాహనాలు, ఓలా/ఉబెర్ వంటి రైడ్-హెయిలింగ్ సర్వీసులు, అంతర్రాష్ట్ర ప్రయాణాలు చేసే వాహనాలకు కూడా ఈ హబ్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. హైటెక్ సిటీకి వచ్చే ఉద్యోగులు, లాంగ్ డ్రైవ్లకు వెళ్లే వారు ఇకపై ఛార్జింగ్ ఆందోళన లేకుండా ఐలాబ్స్ సెంటర్లో త్వరితగతిన వాహనాలను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.