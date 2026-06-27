ETV Bharat / technology

మన హైటెక్ సిటీలో 'టాటా మెగాఛార్జర్ హబ్'.. ఇక EV కార్లకు ఫుల్ స్పీడ్ ఛార్జింగ్!

టాటా పవర్, TPEM సంయుక్తంగా తెలంగాణ తొలి 'TATA.ev మెగాఛార్జర్ హబ్'ను హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభించాయి. నగరంలో EV మౌలిక సదుపాయాల బలోపేతమే లక్ష్యంగా ఈ ఛార్జింగ్ కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 11:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఈవీ వాహనదారులకు సూపర్ గుడ్​న్యూస్. టాటా పవర్, టాటా ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ లిమిటెడ్ (TPEM) సంస్థలు కలిసి, మన తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటి హై-స్పీడ్ 'TATA.ev MegaCharger Hub​'ను శుక్రవారం నాడు భాగ్యనగరంలో గ్రాండ్‌గా ప్రారంభించాయి. మన సిటీలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లేలా ఈ భారీ ఛార్జింగ్ కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

ఎక్కడ ఉంది?:

లొకేషన్: ఈ అల్ట్రా-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ హబ్‌ను మన ఐటీ హబ్ అయిన హైటెక్ సిటీ (Hitech City) లోని ఐలాబ్స్ సెంటర్ (iLabs Centre) ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేశారు.

కెపాసిటీ & ప్రత్యేకతలు:

భారీ కెపాసిటీ: ఈ స్టేషన్ మొత్తం 360 kW ఛార్జింగ్ కెపాసిటీని కలిగి ఉంది.

ఒకేసారి 6 కార్లు: ఇందులో 120 kW సామర్థ్యం గల మూడు అధునాతన ఛార్జర్లు ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఒకే సమయంలో ఏకంగా 6 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను ఇక్కడ చాలా వేగంగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

24 గంటలూ అందుబాటులో: ఈ ఫెసిలిటీ రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా 24x7 పూర్తి అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఎవరికి ఉపయోగం?: వ్యక్తిగత EV వాహనదారులతో పాటు కమర్షియల్ వాహనాలు, ఓలా/ఉబెర్ వంటి రైడ్-హెయిలింగ్ సర్వీసులు, అంతర్రాష్ట్ర ప్రయాణాలు చేసే వాహనాలకు కూడా ఈ హబ్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. హైటెక్ సిటీకి వచ్చే ఉద్యోగులు, లాంగ్ డ్రైవ్‌లకు వెళ్లే వారు ఇకపై ఛార్జింగ్ ఆందోళన లేకుండా ఐలాబ్స్ సెంటర్‌లో త్వరితగతిన వాహనాలను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

TAGGED:

EV CHARGING HUB IN HYDERABAD
EV CHARGING HUB HYDERABAD
TATA EV MEGA CHARGER HUB
EV CHARGING HUB TELANGANA
TATA EV CHARGING STATION HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.