ETV Bharat / technology

టాటా కర్వ్ ఈవీలో రెండు కొత్త వేరియంట్లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

భారత మార్కెట్లో రెండు కొత్త వేరియంట్లతో టాటా కర్వ్ ఈవీ సిరీస్ఎక్స్ విడుదలయింది. అదనంగా కంపెనీ దీనిలో ఓ కొత్త కలర్ ఆప్షన్​ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది.

Tata Curvv EV SeriesX Launched With Two New Variants And A New Colour Option
Tata Curvv EV SeriesX Launched With Two New Variants And A New Colour Option (Photo Credit- Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 11:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: స్వదేశీ వాహన తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ ఎప్పటికప్పుడు తన ఉత్పత్తుల శ్రేణిని అప్‌డేట్ చేస్తూ వస్తుంది. తాజాగా ఈ వాహన తయారీ సంస్థ "కర్వ్ EV" వేరియంట్ల శ్రేణిని పునఃవ్యవస్థీకరించింది. ఇప్పటివరకు విక్రయించిన ఇతర వేరియంట్ల స్థానంలో రెండు కొత్త 'SeriesX' ట్రిమ్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ అప్‌డేట్‌తో పాటు ఈ కూపే-SUV కోసం సంస్థ ఒక కొత్త రంగు ఎంపికను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ కొత్త వేరియంట్లను కంపెనీ రూ. 16.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో ప్రవేశపెట్టింది.

కంపెనీ విడుదల చేసిన కొత్త వేరియంట్లు: కొత్త టాటా కర్వ్ ఈవీ సిరీస్​ఎక్స్​ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • అకంప్లిష్డ్ X 55 (Accomplished X 55)
  • ఎంపవర్డ్ X 55 (Empowered X 55)

ఈ రెండు వేరియంట్లు కూడా సుదీర్ఘ ప్రయాణ సామర్థ్యం కలిగిన 55 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తాయి. ఈ వేరియంట్లు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ARAI-సర్టిఫైడ్ 502 కిలోమీటర్ల (P1+P2) పరిధిని అందిస్తాయి. అయితే, వాస్తవ ప్రపంచంలో వీటి C75 పరిధి సుమారు 400 కిలోమీటర్లు ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

Tata Curvv EV SeriesX Variants Launched
Tata Curvv EV SeriesX Variants Launched (Photo Credit- Tata Motors)

ఈ ఎలక్ట్రిక్ కూపే-SUV టాటా acti.EV ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇది 167 బిహెచ్‌పి, 215 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ముఖ్యంగా, టాటా మోటార్స్ కారు మొదటి యజమానికి హై-వోల్టేజ్ బ్యాటరీపై లైఫ్​టైమ్​ వారంటీని కూడా అందిస్తోంది. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ తేదీ నుంచి 15 సంవత్సరాల పాటు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది.

అకంప్లిష్డ్ X 55 ఫీచర్లు: టాటా కర్వ్ EV "అకాంప్లిష్డ్ X 55" వేరియంట్‌లో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం రెండు 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ డిస్‌ప్లేలు, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్‌ప్లే, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్‌తో కూడిన 360-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, లెదరెట్ అప్‌హోల్స్టరీ, రియర్ సన్‌షేడ్‌లు ఉన్నాయి.

ఎంపవర్డ్ X 55 ఫీచర్లు: టాటా కర్వ్ EVలో అత్యున్నత స్పెసిఫికేషన్లతో కూడిన ఈ వేరియంట్ యాక్టివ్ సీట్ వెంటిలేషన్, 6-విధాలుగా సర్దుబాటు చేసుకోగలిగే డ్రైవర్ సీటు, వెనుక సీట్లలో వెనక్కి వాలే (Reclining) సదుపాయం వంటి అనేక అదనపు ఫీచర్లతో వస్తుంది.

ఇంకా ఈ వేరియంట్‌లో భారీ 12.3-అంగుళాల హర్మన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్, సబ్‌వూఫర్​తో కూడిన 9-స్పీకర్ల JBL ఆడియో సిస్టమ్, 20 ఫంక్షన్​లతో కూడిన లెవల్ 2 ADAS, 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, V2V అండ్ V2L ఫంక్షనాలిటీ, 'frunk' (ముందు వైపు స్టోరేజ్ స్పేస్), అలాగే గెస్టర్-కంట్రోల్డ్ పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.

Tata Curvv EV SeriesX Variants Launched
Tata Curvv EV SeriesX Variants Launched (Photo Credit- Tata Motors)

అదనంగా రూ. 30,000 చెల్లించడం ద్వారా, "ఎంపవర్డ్ X 55" వేరియంట్‌ను నలుపు రంగులో తీర్చిదిద్దిన బాహ్య, అంతర్గత భాగాలతో కూడిన "డార్క్ ఎడిషన్" రూపంలో కూడా పొందొచ్చు.

ఇది కాకుండా టాటా మోటార్స్, ప్రస్తుత కలర్ ప్యాలెట్‌తో పాటు "నైట్రో క్రిమ్సన్" అనే కొత్త ఎక్స్​టీరియర్ కలర్ ఆప్షన్​ను కూడా పరిచయం చేసింది.

ఇక ధరల విషయానికి వస్తే, "అకంప్లిష్డ్ X 55" వేరియంట్ రూ.16.99 లక్షలు, "ఎంపవర్డ్ X 55" రూ.19.19 లక్షలు. టాప్ ఎండ్ డార్క్​ ఎడిషన్ రూ.19.49 లక్షల ధరతో లభిస్తుంది. ఇవన్నీ ఎక్స్​-షోరూమ్ ధరలు.

2026 టాటా కర్వ్ ఈవీ సిరీస్​ఎక్స్​ వేరియంట్లు ధరలు(ఎక్స్​-షోరూమ్​)
Accomplished X 55రూ. 16.99 లక్షలు
Empowered X 55రూ. 19.19 లక్షలు
Empowered X 55 Dark Editionరూ. 19.49 లక్షలు

TAGGED:

TATA CURVV EV SERIESX PRICE
TATA CURVV EV SERIESX
TATA CURVV EV SERIESX RANGE
TATA CURVV EV SERIESX DESIGN
TATA CURVV EV SERIESX VARIANTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.