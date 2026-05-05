టాటా కర్వ్ ఈవీలో రెండు కొత్త వేరియంట్లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారత మార్కెట్లో రెండు కొత్త వేరియంట్లతో టాటా కర్వ్ ఈవీ సిరీస్ఎక్స్ విడుదలయింది. అదనంగా కంపెనీ దీనిలో ఓ కొత్త కలర్ ఆప్షన్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది.
Published : May 5, 2026 at 11:03 AM IST
Hyderabad: స్వదేశీ వాహన తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ ఎప్పటికప్పుడు తన ఉత్పత్తుల శ్రేణిని అప్డేట్ చేస్తూ వస్తుంది. తాజాగా ఈ వాహన తయారీ సంస్థ "కర్వ్ EV" వేరియంట్ల శ్రేణిని పునఃవ్యవస్థీకరించింది. ఇప్పటివరకు విక్రయించిన ఇతర వేరియంట్ల స్థానంలో రెండు కొత్త 'SeriesX' ట్రిమ్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ అప్డేట్తో పాటు ఈ కూపే-SUV కోసం సంస్థ ఒక కొత్త రంగు ఎంపికను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ కొత్త వేరియంట్లను కంపెనీ రూ. 16.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో ప్రవేశపెట్టింది.
కంపెనీ విడుదల చేసిన కొత్త వేరియంట్లు: కొత్త టాటా కర్వ్ ఈవీ సిరీస్ఎక్స్ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి:
- అకంప్లిష్డ్ X 55 (Accomplished X 55)
- ఎంపవర్డ్ X 55 (Empowered X 55)
ఈ రెండు వేరియంట్లు కూడా సుదీర్ఘ ప్రయాణ సామర్థ్యం కలిగిన 55 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తాయి. ఈ వేరియంట్లు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ARAI-సర్టిఫైడ్ 502 కిలోమీటర్ల (P1+P2) పరిధిని అందిస్తాయి. అయితే, వాస్తవ ప్రపంచంలో వీటి C75 పరిధి సుమారు 400 కిలోమీటర్లు ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కూపే-SUV టాటా acti.EV ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇది 167 బిహెచ్పి, 215 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ముఖ్యంగా, టాటా మోటార్స్ కారు మొదటి యజమానికి హై-వోల్టేజ్ బ్యాటరీపై లైఫ్టైమ్ వారంటీని కూడా అందిస్తోంది. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ తేదీ నుంచి 15 సంవత్సరాల పాటు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది.
అకంప్లిష్డ్ X 55 ఫీచర్లు: టాటా కర్వ్ EV "అకాంప్లిష్డ్ X 55" వేరియంట్లో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం రెండు 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ డిస్ప్లేలు, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లే, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్తో కూడిన 360-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీ, రియర్ సన్షేడ్లు ఉన్నాయి.
ఎంపవర్డ్ X 55 ఫీచర్లు: టాటా కర్వ్ EVలో అత్యున్నత స్పెసిఫికేషన్లతో కూడిన ఈ వేరియంట్ యాక్టివ్ సీట్ వెంటిలేషన్, 6-విధాలుగా సర్దుబాటు చేసుకోగలిగే డ్రైవర్ సీటు, వెనుక సీట్లలో వెనక్కి వాలే (Reclining) సదుపాయం వంటి అనేక అదనపు ఫీచర్లతో వస్తుంది.
ఇంకా ఈ వేరియంట్లో భారీ 12.3-అంగుళాల హర్మన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, సబ్వూఫర్తో కూడిన 9-స్పీకర్ల JBL ఆడియో సిస్టమ్, 20 ఫంక్షన్లతో కూడిన లెవల్ 2 ADAS, 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, V2V అండ్ V2L ఫంక్షనాలిటీ, 'frunk' (ముందు వైపు స్టోరేజ్ స్పేస్), అలాగే గెస్టర్-కంట్రోల్డ్ పవర్డ్ టెయిల్గేట్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
అదనంగా రూ. 30,000 చెల్లించడం ద్వారా, "ఎంపవర్డ్ X 55" వేరియంట్ను నలుపు రంగులో తీర్చిదిద్దిన బాహ్య, అంతర్గత భాగాలతో కూడిన "డార్క్ ఎడిషన్" రూపంలో కూడా పొందొచ్చు.
ఇది కాకుండా టాటా మోటార్స్, ప్రస్తుత కలర్ ప్యాలెట్తో పాటు "నైట్రో క్రిమ్సన్" అనే కొత్త ఎక్స్టీరియర్ కలర్ ఆప్షన్ను కూడా పరిచయం చేసింది.
ఇక ధరల విషయానికి వస్తే, "అకంప్లిష్డ్ X 55" వేరియంట్ రూ.16.99 లక్షలు, "ఎంపవర్డ్ X 55" రూ.19.19 లక్షలు. టాప్ ఎండ్ డార్క్ ఎడిషన్ రూ.19.49 లక్షల ధరతో లభిస్తుంది. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు.
|2026 టాటా కర్వ్ ఈవీ సిరీస్ఎక్స్ వేరియంట్లు
|ధరలు(ఎక్స్-షోరూమ్)
|Accomplished X 55
|రూ. 16.99 లక్షలు
|Empowered X 55
|రూ. 19.19 లక్షలు
|Empowered X 55 Dark Edition
|రూ. 19.49 లక్షలు