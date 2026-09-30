ETV Bharat / technology

టాటా కీలక నిర్ణయం: ఇప్పుడు అన్ని EVలకు 'BaaS'- కస్టమర్లపై తగ్గనున్న ప్రారంభ పెట్టుబడి భారం

టాటా మోటార్స్ తన అన్ని ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లకు BaaS విధానాన్ని విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో Nexon.ev, Curvv.ev, Sierra.ev, Harrier.evలను కూడా బ్యాటరీ అద్దె విధానంలో తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

టాటా కీలక నిర్ణయం: ఇప్పుడు అన్ని EVలకు 'BaaS'- కస్టమర్లపై తగ్గనున్న ప్రారంభ పెట్టుబడి భారం
టాటా కీలక నిర్ణయం: ఇప్పుడు అన్ని EVలకు 'BaaS'- కస్టమర్లపై తగ్గనున్న ప్రారంభ పెట్టుబడి భారం (ఫొటో క్రెడిట్: EV TATA Cars)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 4:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: భారత్‌లో ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు డిమాండ్ పెరుగుతున్నా, వాటి భారీ ప్రారంభ ధర చాలా మందిని కొనుగోలుకు వెనుకాడేలా చేస్తోంది. ఈ ధరలో సింహభాగం బ్యాటరీదే కావడంతో, వాహన తయారీ సంస్థలు ఇప్పుడు వినూత్న ఆలోచనతో ముందుకొస్తున్నాయి. అదే BaaS (Battery-as-a-Service) విధానం. దీనిలో కారు ధర నుంచి బ్యాటరీ ధరను వేరు చేసి, కారును తక్కువ ధరకే అందిస్తారు. ఆ తర్వాత బ్యాటరీ వినియోగానికి కిలోమీటర్ల చొప్పున నెలవారీ అద్దె వసూలు చేస్తారు. ఇప్పటికే పలు కంపెనీలు తమ EVలలో BaaS ఆప్షన్ అందిస్తుండగా, తాజాగా టాటా తన పోర్ట్‌ఫోలియోలోని అన్ని మోడళ్లకు - Tiago.ev, Punch.ev లతో పాటు Nexon.ev, Curvv.ev, Sierra.ev, Harrier.ev లకు కూడా BaaS ఆప్షన్​ను విస్తరించింది.

BaaS అంటే ఏంటి? ఎలా పనిచేస్తుంది?: BaaS గురించి ఇప్పటివరకు తెలియని వారి కోసం వివరంగా చెప్పాలంటే, ఇందులో వాహనాన్ని, బ్యాటరీని రెండు వేర్వేరు ఉత్పత్తులుగా పరిగణిస్తారు. కారు కోసం ఒక లోన్, బ్యాటరీ కోసం మరో లోన్ అకౌంట్ ద్వారా ఫైనాన్స్ అందిస్తారు. దీంతో కస్టమర్ పై ఒకేసారి భారీ భారం పడకుండా ఉంటుంది. బ్యాటరీకి అయ్యే నెలవారీ ఖర్చు అనేది మీరు ఎంచుకునే బ్యాటరీ ప్యాక్ సైజు, మీరు చెల్లించే డౌన్ పేమెంట్, అలాగే లోన్ కాలపరిమితి ఎంత అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

వినియోగదారులకు మరింత సౌకర్యవంతమైన ఫైనాన్స్ ఆప్షన్లు అందించాలనే ఉద్దేశంతో టాటా మోటార్స్ ఇప్పటికే పలు ప్రముఖ బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి. బ్యాటరీకి చెల్లించే ఈ అద్దె లేదా ఫైనాన్స్ మొత్తంలో ఛార్జింగ్ ఖర్చు, పీరియాడిక్ మెయింటెనెన్స్, రిపేర్లు లేదా ఇతర ఓనర్‌షిప్ ఖర్చులు కలిసి ఉండవు. వాటిని యజమానే భరించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ BaaS ప్రొడక్ట్ లభ్యత, దానికి సంబంధించిన వడ్డీ రేట్లు పూర్తిగా ఫైనాన్స్ సంస్థల నిబంధనలు, వాటి ఆమోదంపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

ఏ కారుకు ఎంత ధర? ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే:

  • 1. Tiago.ev: టాటా పోర్ట్‌ఫోలియోలో అత్యంత చవకైన ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇది. దీనిలో ఇంతకు ముందే BaaS విధానంలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. దీని సాధారణ ప్రారంభ ధర రూ. 6.99 లక్షలు కాగా, BaaS తో కేవలం రూ. 4.69 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. బ్యాటరీ అద్దెను కిలోమీటరుకు రూ. 2.6గా నిర్ణయించారు. ఈ Tiago.ev 19.2 kWh, 24 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ 61 bhp, 110 Nm పవర్‌ను అందిస్తుండగా, పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ 75 bhp, 114 Nm పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే BaaS ఆప్షన్ మాత్రం 19.2 kWh యూనిట్‌తో మాత్రమే లభిస్తుంది.
  • 2. Punch.ev: BaaS ఆప్షన్‌తో టాటా అందించిన తొలి మోడల్ ఇది. 2026 ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌తో ఈ ఆప్షన్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. దీని సాధారణ ప్రారంభ ధర రూ. 9.69 లక్షలు కాగా, BaaSలో రూ. 6.49 లక్షలకే (ప్రస్తుతం రూ. 6.59 లక్షలు) లభిస్తుంది. దీని బ్యాటరీ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 2.6గా ఉంటుంది.
  • 3. Nexon.ev: టాటా పోర్ట్‌ఫోలియోలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడల్ ఇది. తాజాగా ఈ మోడల్‌కు కూడా BaaS ఆప్షన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. దీని సాధారణ ప్రారంభ ధర రూ. 14.34 లక్షలు కాగా, BaaS విధానంలో కేవలం రూ. 8.99 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే బ్యాటరీ వినియోగానికి ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ. 4.4 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • 4. Curvv.ev: దీని ప్రామాణిక ప్రారంభ ధర రూ. 17.19 లక్షలు కాగా, BaaS విధానంలో రూ. 10.99 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. బ్యాటరీ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 5గా నిర్ణయించారు.
  • 5. Sierra.ev: తాజాగా విడుదలైన ఈ మోడల్ కూడా BaaS ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగానే వస్తోంది. దీని ప్రామాణిక ప్రారంభ ధర రూ. 18.79 లక్షలు కాగా, BaaS విధానంలో రూ. 11.99 లక్షలకే లభిస్తుంది. బ్యాటరీ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 5.5గా ఉంటుంది.
  • 6. Harrier.ev: ఈ బ్రాండ్ ప్రస్తుత ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లాగ్‌షిప్ SUV ఇది. దీని ప్రామాణిక ప్రారంభ ధర రూ. 21.79 లక్షలు కాగా, BaaS విధానంలో రూ. 14.49 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. బ్యాటరీ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 5.9గా నిర్ణయించారు.
మోడల్బ్యాటరీసాధారణ ధర (BaaS కాకుండా)BaaS ధరప్రారంభ పొదుపువినియోగ వ్యయం
Tiago.ev19kWhరూ. 6.99 లక్షలురూ. 4.69 లక్షలురూ. 2.30 లక్షలురూ. 2.6/km
Punch.ev30kWhరూ. 9.79 లక్షలురూ. 6.59 లక్షలురూ. 3.20 లక్షలురూ. 2.6/km
Nexon.ev45kWhరూ. 14.34 లక్షలురూ. 8.99 లక్షలురూ. 5.35 లక్షలురూ. 4.4/km
Curvv.ev55kWhరూ. 17.19 లక్షలురూ. 10.99 లక్షలురూ. 6.20 లక్షలురూ. 5/km
Sierra.ev63kWhరూ. 18.79 లక్షలురూ. 11.99 లక్షలురూ. 6.80 లక్షలురూ. 5.5/km
Harrier.ev65kWhరూ. 21.79 లక్షలురూ. 14.49 లక్షలురూ. 7.30 లక్షలురూ. 5.9/km

మొత్తంమీద, BaaS విధానం EV కొనుగోలుదారులకు ప్రారంభ ధరను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. అయితే, మీరు ప్రయాణించే ప్రతి కిలోమీటర్‌కూ బ్యాటరీ అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుందని గమనించాలి.

TAGGED:

TATA BATTERY AS A SERVICE COST
TATA BAAS SCHEME
TATA PUNCH EV BAAS PRICE
TATA TIAGO EV BAAS PRICE
TATA BAAS PROGRAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.