ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో టాటా ఆల్ట్రోజ్ iCNG లాంఛ్- రూ. 8.70 లక్షలకే!
టాటా మోటార్స్ తన ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ అయిన 'టాటా ఆల్ట్రోజ్ iCNG'ని AMT ట్రాన్స్మిషన్తో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 8.69 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : May 14, 2026 at 10:34 AM IST
Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్, AMT ట్రాన్స్మిషన్తో కూడిన తన ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ 'టాటా ఆల్ట్రోజ్ iCNG'ను విడుదల చేసింది. ఈ వేరియంట్ ప్రారంభ ధరను రూ. 8.69 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించారు.
ఇంతకుముందు టాటా ఆల్ట్రోజ్ iCNG వేరియంట్ మొత్తం ఐదు వేర్వేరు ట్రిమ్ స్థాయిలలో తీసుకొచ్చారు. వీటిలో ప్యూర్ (Pure), ప్యూర్ S (Pure S), క్రియేటివ్ (Creative), క్రియేటివ్ S (Creative S), అకంప్లిష్డ్ S (Accomplished S) ట్రిమ్లు ఉన్నాయి. ఈ అప్డేట్తో, భారతదేశంలో AMTతో జతయిన CNG పవర్ట్రెయిన్తో లభించే ఏకైక ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్గా "టాటా ఆల్ట్రోజ్" నిలిచింది.
టాటా ఆల్ట్రోజ్ iCNG AMT వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:
|టాటా ఆల్ట్రోజ్ iCNG AMT వేరియంట్లు
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|ప్యూర్ (Pure)
|రూ. 8.70 లక్షలు
|ప్యూర్ S (Pure S)
|రూ. 9.00 లక్షలు
|క్రియేటివ్ (Creative)
|రూ. 9.57 లక్షలు
|క్రియేటివ్ S (Creative S)
|రూ. 9.82 లక్షలు
|అకంప్లిష్డ్ S (Accomplished S)
|రూ. 10.77 లక్షలు
రోజువారీ ట్రాఫిక్లో మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ ఇబ్బంది లేకుండా CNG ఎకానమీ (తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు) కావాలనుకునే కస్టమర్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ కొత్త ట్రాన్స్మిషన్ను తీసుకొచ్చినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
టాటా ఆల్ట్రోజ్ iCNG AMT స్పేస్, డిజైన్, సేఫ్టీ: టాటా మోటార్స్ ట్విన్-సిలిండర్ iCNG లేఅవుట్లో సిలిండర్లు లగేజ్ ఫ్లోర్ కింద ఉంటాయి. దీంతో CNG వేరియంట్లోనూ 210 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది. ఆల్ట్రోజ్ పెట్రోల్, డీజిల్ వెర్షన్లు 345 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ను అందిస్తాయి. క్యాబిన్లో ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, ఇన్ఫినిటీ-కనెక్టెడ్ LED టెయిల్ ల్యాంప్స్, DRLలతో కూడిన LED హెడ్ల్యాంప్స్, HARMAN అల్ట్రా వ్యూ 10.25-అంగుళాల ట్విన్ డిజిటల్ స్క్రీన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
సేఫ్టీ విషయంలోనూ ఆల్ట్రోజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ALFA ప్లాట్ఫామ్, అల్ట్రా-హై-స్ట్రెంగ్త్ స్టీల్తో తయారైన ఈ కారు పెట్రోల్, డీజిల్, CNG మూడు ఫ్యూయల్ ఆప్షన్లలోనూ 5-స్టార్ భారత్ NCAP రేటింగ్ సాధించింది. దీనిలో 6 ఎయిర్బ్యాగులు, ESP, ISOFIX, రివర్స్ సెన్సార్లతో పాటు, 360-డిగ్రీ HD సరౌండ్ వ్యూ, TPMS, ఆటో హెడ్ల్యాంప్స్, LED ఫాగ్ ల్యాంప్స్ స్టాండర్డ్గా లభిస్తాయి.
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో టాటా ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ లిమిటెడ్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ వివేక్ శ్రీవాత్స మాట్లాడుతూ.. "దేశంలో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఇంధన ఎంపిక CNG; ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో దీని విస్తరణ శాతం 19గానూ, 2026లో 22 శాతంగానూ నమోదైంది. అంతేకాకుండా, ఈ వృద్ధి కేవలం సంప్రదాయ మార్కెట్లకే పరిమితం కాలేదు; కొత్త ప్రాంతాలు కూడా దీని స్వీకరణలో గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి" అని అన్నారు.
ఇంకా "iCNG శ్రేణిలో AMTని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, CNG వాహనాల్లో మరింత సౌలభ్యం కావాలన్న కస్టమర్ల స్పష్టమైన పెరుగుతున్న అవసరాన్ని తీరుస్తున్నాం. ఈ నూతన మెరుగుదల ఆల్టోజ్ను దాని విభాగంలోనే అత్యంత వెర్సటైల్, ప్రీమియం వాహనంగా నిలుపుతుంది. ఇది స్పేస్, సేఫ్టీలో విషయంలో ఎటువంటి రాజీ పడకుండా ఎఫిషియెన్సీ, డ్రైవింగ్ సౌలభ్యం, రోజువారీ వినియోగం మధ్య పరిపూర్ణ సమతుల్యతను అందిస్తుంది" అని జోడించారు.
టాటా ఆల్ట్రోజ్ iCNG AMT ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, పెర్ఫార్మెన్స్: ఈ హ్యాచ్బ్యాక్లో 1.2-లీటర్ రెవోట్రాన్ iCNG ఇంజిన్ను అమర్చారు. CNG మోడ్లో, ఈ ఇంజిన్ 72.5 bhp పవర్, 103 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. టాటా మొదటిసారిగా ఈ సెటప్ను AMTతో జతచేసి పరిచయం చేసింది.
దీంతో రద్దీగా ఉండే పట్టణ ట్రాఫిక్లో కారు నడపడం గణనీయంగా సులభతరం అవుతుంది. తన అధునాతన సింగిల్ ECU, కారు పెట్రోల్, CNG మోడ్ల మధ్య సజావుగా మారడానికి సహాయపడుతుందని కూడా టాటా మోటార్స్ తెలిపింది.