రూ. 5.29 లక్షలకే టాటా 'ఏరిస్'- భారత మార్కెట్లోకి కొత్త కాంపాక్ట్ సెడాన్
ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ భారతదేశంలో తన కొత్త కాంపాక్ట్ సెడాన్ 'టాటా ఏరిస్' (Tata Aeris)ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 5.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : September 25, 2026 at 4:29 PM IST
Hyderabad: భారత ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ నుంచి మరో కొత్త కారు వచ్చేసింది. కంపెనీ తన సరికొత్త కాంపాక్ట్ సెడాన్ 'టాటా ఏరిస్'ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
భద్రత, ఫీచర్లకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఈ కారును డిజైన్ చేశారు. ఇందులో 360-డిగ్రీ కెమెరా, బిల్ట్-ఇన్ డాష్క్యామ్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించారు.పెట్రోల్, CNG ఇంధన ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ కారు ప్రారంభ ధరను రూ. 5.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
పెట్రోల్, CNG ఆప్షన్లలో 'ఏరిస్'- ఇంజిన్ వివరాలివే:
కొత్త టాటా ఏరిస్ను పెట్రోల్, CNG రెండు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో తీసుకొచ్చారు. ఇందులో 1.2 లీటర్, 3-సిలిండర్, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉండగా, CNG వేరియంట్లో టాటా సిగ్నేచర్ డ్యూయల్-సిలిండర్ టెక్నాలజీని అందించారు.
ఈ ఇంజిన్ పెట్రోల్ మోడ్లో 86 PS పవర్, 113 Nm టార్క్ను, CNG మోడ్లో 75.5 PS పవర్, 96.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారును నేరుగా CNG మోడ్లోనే స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 70 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీని కలిగి ఉంది.
అలాగే AMT వేరియంట్లో సంప్రదాయ గేర్ లివర్ స్థానంలో కాంపాక్ట్ రోటరీ నాబ్ను అమర్చారు. దీనికి అదనంగా స్పోర్టీ డ్రైవింగ్ కోసం ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లను కూడా అందించారు.
టాటా ఏరిస్ ధరల జాబితా:
|టాటా ఏరిస్ వేరియంట్లు
|పెట్రోల్ MT/AMT
|iCNG MT / AMT
|స్మార్ట్ (Smart)
|రూ. 5.30 లక్షలు
|రూ. 6.30 లక్షలు
|ప్యూర్ (Pure)
|రూ. 6.15 లక్షలు / రూ. 6.70 లక్షలు
|రూ. 7.15 లక్షలు / రూ. 7.70 లక్షలు
|ప్యూర్+ (Pure+)
|రూ. 6.75 లక్షలు / రూ. 7.30 లక్షలు
|రూ. 7.75 లక్షలు / రూ. 8.30 లక్షలు
|క్రియేటివ్ (Creative)
|రూ. 7.50 లక్షలు / రూ. 8.05 లక్షలు
|రూ. 8.50 లక్షలు / రూ. 9.05 లక్షలు
|అకంప్లిష్డ్ (Accomplished)
|రూ. 8.20 లక్షలు / రూ. 8.75 లక్షలు
|రూ. 9.20 లక్షలు / రూ. 9.75 లక్షలు
టాటా ఏరిస్ ఇంటీరియర్: ఈ కారు ఇంటీరియర్ టాటా టియాగోను పోలి ఉంటుంది. ఇందులో 10.25 అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో పాటు లెదర్ సీట్లు, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, AC కోసం ఫిజికల్ బటన్లు వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించారు. దీని సస్పెన్షన్ను భారతీయ రోడ్లకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకంగా ట్యూన్ చేశారు. ఇది 170 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ను కలిగి ఉంది.