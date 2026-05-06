21 ఏళ్ల ప్రస్థానం: 1-టన్ను పేలోడ్ సామర్థ్యంతో 'టాటా ఏస్ గోల్డ్+ XL' లాంఛ్
టాటా ఏస్ 21 ఏళ్ల విజయవంతమైన ప్రస్థానానికి గుర్తుగా టాటా మోటార్స్ సరికొత్త "ఏస్ గోల్డ్+ XL"ను విడుదల చేసింది. ఇది 1-టన్ను పేలోడ్ సామర్థ్యం, 8-అడుగుల బాడీతో వస్తుంది.
Published : May 6, 2026 at 12:16 PM IST
Hyderabad: టాటా మోటార్స్ తన ప్రసిద్ధ మినీ వాణిజ్య వాహనమైన 'టాటా ఏస్' సక్సెస్ఫుల్ 21 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని, సరికొత్త 'టాటా ఏస్ గోల్డ్+ XL' మోడల్ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 5.40 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కొత్త వేరియంట్ను ముఖ్యంగా 'చివరి దశ రవాణా' (last-mile transportation) అవసరాల కోసం, చిరు వ్యాపార యజమానుల కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. మెరుగైన పేలోడ్ సామర్థ్యం, విశాలమైన కార్గో స్థలంతో ఈ వాహనం చిన్న స్థాయి పారిశ్రామికవేత్తల ఆదాయ అవకాశాలను పెంపొందించడంలో సహాయపడుతుంది.
టాటా ఏస్ గోల్డ్+ XL కీలక ఫీచర్లు: కొత్త "ఏస్ గోల్డ్+ XL" 8 అడుగుల పొడవైన లోడ్ బాడీతో వస్తుంది. ఇది 1 టన్ను పేలోడ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. దీనివల్ల ఒకే ట్రిప్లో అధిక పరిమాణంలో సరుకును రవాణా చేయడం సాధ్యమవుతుంది. తద్వారా రోజువారీ డెలివరీ, రవాణా వ్యాపారుల ఉత్పాదకతను, ఆదాయాన్ని గణనీయంగా పెంచగలదు.
ఈ వాహనంలో 700cc టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 22 PS శక్తిని, 55 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. నగర ట్రాఫిక్కూ, సుదూర ప్రయాణాలకూ ఈ ఇంజిన్ అత్యంత విశ్వసనీయంగా, సమర్థవంతంగా ఉంటుందని కంపెనీ విశ్వసిస్తోంది. టాటా మోటార్స్ ఈ మోడల్లో లీన్ నాక్స్ ట్రాప్ (LNT) టెక్నాలజీని పొందుపరిచింది. దీంతో డీజిల్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్లూయిడ్ (DEF) అవసరం ఉండదు. తత్ఫలితంగా నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గుతాయి, అదనపు మరమ్మతుల గురించిన ఆందోళనల నుంచి వినియోగదారులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ ఫీచర్లు చిరు వ్యాపారులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
'ఇక్కీస్ సాల్ బేమిసాల్' ప్రచారం: ఈ టాటా "ఏస్ గోల్డ్+ XL" ఆవిష్కరణతో టాటా మోటార్స్ 'ఇక్కీస్ సాల్ బేమిసాల్' (ఇరవై ఒక్క అద్భుతమైన సంవత్సరాలు) పేరుతో ఒక ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, టాటా ఏస్ వాహనాల ఆధారంగా తమ వ్యాపారాలను, జీవనోపాధిని నిర్మించుకున్న లక్షలాది మంది చిరు వ్యాపార యజమానులను సన్మానిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమలో భాగంగా, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలను ప్రకటించారు. దీని కింద వారికి రూ. 21,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. చిరు వ్యాపార రంగంలో మహిళల భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పెంచే దిశగా ఈ ప్రచారం దోహదపడనుంది.
టాటా ఏస్ 21 ఏళ్ల ప్రస్థానం: 2005లో తొలిసారిగా ప్రారంభించిన టాటా ఏస్, భారతదేశపు తేలికపాటి వాణిజ్య వాహన విభాగంలో సమూల మార్పులు తీసుకువచ్చింది. నేడు 21 సంవత్సరాల తర్వాత ఇది లక్షలాది మంది భారతీయుల నమ్మకానికి చిహ్నంగా నిలిచింది. కంపెనీ ప్రకారం, ప్రతి 4.25 నిమిషాలకు ఒక టాటా ఏస్ అమ్ముడవుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా 26 లక్షలకు పైగా చిరు వ్యాపారులు ఈ వాహనంపై ఆధారపడి ఉన్నారు. టాటా "ఏస్ గోల్డ్+ XL"కు, కంపెనీ విస్తృతమైన సేవా నెట్వర్క్, సమగ్రమైన 'సర్వీస్ 2.0' కార్యక్రమం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దీనివల్ల వాహన నిర్వహణ, వినియోగదారు సేవలు సరళంగానూ, విశ్వసనీయంగానూ మారుతాయి.
ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం: భారతదేశంలో ఈ-కామర్స్, లాజిస్టిక్స్ రంగాలు వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా "ఏస్ గోల్డ్+ XL" వంటి వాహనాలకు గిరాకీ పెరుగుతోంది. ఈ కొత్త వేరియంట్, చిన్న వాణిజ్య వాహనాల విభాగంలో టాటా మోటార్స్ అగ్రస్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేయడమే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది చిరు వ్యాపారవేత్తల ఆర్థిక ప్రగతికి కూడా దోహదపడుతుంది. గత రెండు దశాబ్దాలుగా, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలుస్తున్న చిరు వ్యాపారులకు 'టాటా ఏస్' ఎంతో సాధికారతను కల్పించింది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త గోల్డ్+ XL మోడల్ కూడా ఆ ఘన వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళుతుందని ఆశిస్తున్నారు.