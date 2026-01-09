ETV Bharat / technology

సుజుకి మోటార్‌సైకిల్ ఇండియా, భారత్​లో 10 మిలియన్ వాహనాల ఉత్పత్తి మార్క్​ను అధిగమించింది.

Suzuki Motorcycle India Crossed 10 Million Vehicle Production Milestone in India
Suzuki Motorcycle India Crossed 10 Million Vehicle Production Milestone in India (Photo Credit- Suzuki Motorcycle India)
Published : January 9, 2026 at 3:58 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ సుజుకి మోటార్‌సైకిల్ ఇండియా, భారత మార్కెట్‌లో మొత్తం 10 మిలియన్ల ద్విచక్ర వాహనాల ఉత్పత్తి మైలురాయిని అధిగమించినట్లు ప్రకటించింది. ఈ మైలురాయిలో ఉత్పత్తి చేసిన చివరి వాహనం "సుజుకి యాక్సెస్ 125" స్కూటర్. ఈ మోడల్ కంపెనీకి చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి 2006లో సుజుకి భారతదేశంలో తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తర్వాత భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేసిన మొదటి ఉత్పత్తి ఇదే.

భారత మార్కెట్లో సుజుకి ప్రారంభ వృద్ధిలో "సుజుకి యాక్సెస్ 125" కీలక పాత్ర పోషించడంతో, కంపెనీ గురుగ్రామ్ ప్లాంట్‌లో తయారీని ప్రారంభించింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, సుజుకి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియో విస్తరించడంతో ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్‌లు క్రమంగా పెరిగాయి.

Suzuki Avenis
Suzuki Avenis (Photo Credit- Suzuki Motorcycle India)

2020లో కంపెనీ తన మొదటి వాహనాన్ని ప్రారంభించిన 14 సంవత్సరాల తర్వాత 5 మిలియన్ యూనిట్ల మొదటి ప్రధాన మైలురాయిని సాధించింది. తరువాతి కొన్ని సంవత్సరాలలో ఉత్పత్తి పెరిగింది. దీంతో ఏప్రిల్ 2024లో, సుజుకి మోటార్‌సైకిల్ ఇండియా 8 మిలియన్ల ద్విచక్ర వాహనాలను ఉత్పత్తి చేసినట్లు ప్రకటించింది. "సుజుకి అవెనిస్​ 125" ఈ మైలురాయిని సాధించింది.

Suzuki Gixxer and Gixxer SF
Suzuki Gixxer and Gixxer SF (Photo Credit- Suzuki Motorcycle India)

అప్పటి నుంచి రెండు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ సమయంలోనే ఇప్పుడు కంపెనీ 2 మిలియన్ యూనిట్లను జోడించింది. మొత్తం ఉత్పత్తిని 10 మిలియన్లకు తీసుకువచ్చింది. భవిష్యత్ వృద్ధికి తోడ్పడటానికి, సుజుకి మోటార్‌సైకిల్ ఇండియా హర్యానాలోని ఖార్ఖోడాలో రెండవ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇది ప్రస్తుత గురుగ్రామ్ ప్లాంట్​తో పాటు కంపెనీ ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది.

ప్రస్తుతం కంపెనీ దేశవ్యాప్తంగా 1,200కి పైగా సేల్స్ అండ్ సర్వీస్ కేంద్రాల ద్వారా తన కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. భారతదేశంలో తయారు చేసిన ద్విచక్ర వాహనాలను 60కి పైగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఎగుమతి చేస్తుంది. ఇకపోతే తాజాగా 10 మిలియన్ యూనిట్ల మైలురాయిగా నిలిచిన "సుజుకి యాక్సెస్ 125" విషయానికి వస్తే, దీని లేటెస్ట్ మోడల్ 125cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్​తో నడుస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6,500rpm వద్ద 8.3bhp శక్తిని, 5,000rpm వద్ద 10.2Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

