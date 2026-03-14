పెర్ల్ గ్రేస్ వైట్ కలర్​లో "బర్గ్‌మ్యాన్ స్ట్రీట్ EX"- ఎలా ఉందో ఓసారి చూసేయండి!

సుజుకి బర్గ్‌మ్యాన్ స్ట్రీట్ EX స్కూటర్ కొత్త రంగు ఎంపికలో భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది.

Suzuki Burgman Street 125 EX Launched in India in a New Color
Suzuki Burgman Street 125 EX Launched in India in a New Color
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 14, 2026 at 10:38 AM IST

Hyderabad: సుజుకి మోటార్ సైకిల్ ఇండియా తన ప్రసిద్ధ "బర్గ్‌మ్యాన్ స్ట్రీట్ EX" స్కూటర్​లో కొత్త "పెర్ల్ గ్రేస్ వైట్" రంగు ఎంపికను ప్రవేశపెట్టింది. తెలుపు, బూడిద రంగు టోన్‌లను కలగలిపిన ఈ షేడ్ స్కూటర్‌కు మరింత ప్రీమియం, ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తుంది. బర్గ్‌మ్యాన్ స్ట్రీట్ EX ఇప్పటికే నగర, ఆఫీస్, వీకెండ్ ప్రయాణాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. తాజాగా ఈ కొత్త రంగు పరిచయంతో దీని డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఈ స్కూటీ గతంలో అందించిన "మెటాలిక్ రాయల్ బ్రాంజ్", "మెటాలిక్ మాట్టే బ్లాక్ No. 2" వేరియంట్‌లతో సహా మొత్తం మూడు రంగు ఎంపికలో అందుబాటులో ఉంది.

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: బర్గ్‌మాన్ స్ట్రీట్ EX మరింత సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందించేందుకు అనేక ఆధునిక ఫీచర్లను అందిస్తోంది. దీని బ్లూటూత్-ఎనేబుల్డ్, మల్టీఫంక్షన్ డిజిటల్ LCD ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ ప్యానెల్​ను సుజుకి రైడ్ కనెక్ట్‌తో ఇంటిగ్రేట్​ చేశారు. ఇది రైడర్‌కు కాల్స్, మెసెజ్​లు, నావిగేషన్, మ్యూజిక్ నియంత్రణలను సులభంగా యాక్సెస్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దీనిలోని LED హెడ్‌లైట్, టెయిల్‌లైట్‌లు రాత్రిపూట రైడింగ్ సమయంలో అద్భుతమైన విజిబిలిటీని అందిస్తాయి. ఫ్రంట్ విండ్‌స్క్రీన్ గాలి నుంచి రక్షణను అందిస్తుంది, సుదూర ప్రయాణాల సమయంలో రైడర్ అలసటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

దీని సీటు కింద విశాలమైన 21.5-లీటర్ స్టోరేజ్ కంపార్ట్‌మెంట్ ఉంది. ఇది హెల్మెట్, రోజువారీ నిత్యావసరాలు లేదా కిరాణా సామాగ్రిని పెట్టుకునేందుకు అనువుగా ఉంటుంది. ఈ స్కూటీ డ్యూయల్-టోన్ సీటు, పొడిగించిన రైడింగ్ పొజిషన్ వెనుక భాగానికి, చేతులకు ఉపశమనం కల్పిస్తాయి, సుదీర్ఘ రైడ్‌ల సమయంలో సౌకర్యాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. దీనిలో 100/80-12 టైర్‌తో జత చేసిన 12-అంగుళాల రియర్ వీల్ ఉంది.

బర్గ్‌మ్యాన్ స్ట్రీట్ EX ఇంజిన్ వివరాలు: సుజుకి ఎకో పెర్ఫార్మెన్స్ ఆల్ఫా (SEP-ఆల్ఫా) సాంకేతికతతో ఈ స్కూటర్ ఇంధన సామర్థ్యం, పనితీరు రెండింటినీ మెరుగుపరిచారు. దీని 124cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ 8.58 bhp శక్తిని, 10 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఆటో స్టాప్-స్టార్ట్ సిస్టమ్ నగర ట్రాఫిక్ సిగ్నల్‌ల వద్ద ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

బర్గ్‌మ్యాన్ స్ట్రీట్ EX ధర, లభ్యత: సుజుకి బర్గ్‌మాన్ స్ట్రీట్ EX ధర రూ. 1,07,902 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ). ఈ స్కూటర్ భారతదేశంలోని అన్ని సుజుకి డీలర్‌షిప్‌లలో అందుబాటులో ఉంది. కస్టమర్లు టెస్ట్ రైడ్‌లు, ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికలను కూడా పొందవచ్చు. ఈ కొత్త అప్‌డేట్‌ "సుజుకి బర్గ్‌మాన్ స్ట్రీట్ EX" భారతీయ స్కూటర్ మార్కెట్లో తన బలమైన ఉనికిని కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుంది. సౌకర్యం, శైలి, సాంకేతికత, సామర్థ్యం మధ్య అద్భుతమైన సమతుల్యతను కలిగి ఉన్న ఈ స్కూటర్ కుటుంబాలు, యువ రైడర్‌లకు అద్భుతమైన ఎంపికగా ఉంటుంది.

