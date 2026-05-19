14-అంగుళాల వీల్స్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో సుజుకి "బర్గ్‌మాన్ 150"- భారత్​కు వస్తుందా?

సుజుకి మోటార్‌సైకిల్ 14-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో "సుజుకి బర్గ్‌మాన్ 150" స్కూటీని గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది.

Suzuki Burgman 150 (Photo Credit- Suzuki Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 5:02 PM IST

Hyderabad: బర్గ్‌మాన్ స్ట్రీట్ 125ను ఇండియాలో అప్‌గ్రేడ్ చేసిన కొన్ని వారాలకే, సుజుకి మోటార్‌సైకిల్ గ్లోబల్ మార్కెట్‌కు సరికొత్త "బర్గ్‌మాన్ 150"ని పరిచయం చేసింది. బర్గ్‌మాన్ ఫ్యామిలీకి ఇది లేటెస్ట్ యాడిషన్. కంపెనీ ఈ కొత్త స్కూటర్‌ను ఎక్కువ పవర్, పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే కస్టమర్ల కోసం రూపొందించింది. 2018లో విడుదలైనప్పటి నుంచి "బర్గ్‌మాన్ 125" భారత్‌లో 11 లక్షల మందికి పైగా కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించింది. ఇక ఇప్పుడు "సుజుకి బర్గ్‌మాన్ 150" పెద్ద వీల్స్‌తో పాటు అదనపు సేఫ్టీ ఫీచర్లతో రానుంది. దీనికి మ్యాక్సీ-స్కూటర్ వైబ్ కూడా ఉంటుంది.

సుజుకి బర్గ్‌మాన్ 150 డిజైన్: డిజైన్ పరంగా చూస్తే, "బర్గ్‌మాన్ 150" అనేది "బర్గ్​మాన్​ స్ట్రీట్ 125"కి ఒక నూతన వెర్షన్‌లా అనిపించినప్పటికీ, ఇది తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును కలిగి ఉంది. దీని ఫ్రంట్ ఫాసియా అత్యంత విశిష్టంగా ఉంటుంది. ఇందులో డ్యూయల్-ఛాంబర్ LED హెడ్‌లైట్ల మధ్యలో అమర్చిన డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్ల హౌసింగ్‌తో పాటు, అదనంగా ఒక షడ్భుజి ఆకారపు హెడ్‌లైట్ కూడా కనిపిస్తుంది.

బర్గ్‌మాన్ 150 మస్కులర్ లుక్‌తో వస్తోంది. అప్‌స్వెప్ట్ టెయిల్ సెక్షన్, చంకీ ఎగ్జాస్ట్ దీని ప్రత్యేకత. ఈ స్కూటర్‌లో స్టెప్డ్ సింగిల్-పీస్ సీట్ ఉంటుంది. వెనుక కూర్చునే వారి కోసం పెద్ద స్ప్లిట్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్ ఇచ్చారు. అయితే, బర్గ్‌మాన్ 150లో స్టెప్-ఓవర్ ఫ్రేమ్ ఉండటం వల్ల ఫ్లోర్‌బోర్డ్ ఫ్లాట్‌గా ఉండదు.

ఈ స్కూటర్‌ ముందు, వెనుక 14-అంగుళాల సిక్స్-స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. సస్పెన్షన్ విషయానికి వస్తే, దీనిలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనుక వైపున రెండు షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి. ఈ స్కూటర్ సీటు ఎత్తు 760 mm కాగా, దీని బరువు (కెర్బ్ వెయిట్) 145 kg ఉంటుంది. బర్గ్‌మాన్ 150లో 8-లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అమర్చారు.

సుజుకి బర్గ్‌మాన్ 150 ఇంజిన్: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఈ స్కూటర్ 149cc, సింగిల్-సిలిండర్ యూనిట్‌తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8,500 rpm వద్ద గరిష్ఠంగా 14.2 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 14.2 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, ఈ స్కూటర్‌లో 'Idle Start-Stop' ఫంక్షన్ కూడా పొందుపరచారు.

సేఫ్టీ ఫీచర్లు: బర్గ్‌మాన్ 150లో పవర్ మాత్రమే కాదు, సేఫ్టీకి కూడా పెద్దపీట వేశారు. ఇందులో రియర్ డిస్క్ బ్రేక్, డ్యూయల్-ఛానల్ యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

సుజుకి బర్గ్‌మాన్ 150 ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, "బర్గ్‌మాన్ 150"లో 18-వాట్ల USB-C ఫోన్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇది ఎడమవైపు కవర్డ్ గ్లవ్ కంపార్ట్‌మెంట్ లోపల ఉంది. ఇటీవల విడుదలైన "2026 బర్గ్‌మాన్ స్ట్రీట్ 125" మాదిరిగానే, ఇది కూడా ఫుల్-కలర్ TFT ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ డిస్‌ప్లే, స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, కీ-లెస్ స్టార్ట్ వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

ఇది భారతదేశంలో విడుదలవుతుందా?: అయితే, బర్గ్‌మాన్ 150 ఇండియాకు వస్తుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. మరోవైపు 2026 ద్వితీయార్థంలో "బర్గ్‌మాన్ స్ట్రీట్ 125" మోడల్‌లో సింగిల్-ఛానల్ ABSను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి.

