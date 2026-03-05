ETV Bharat / technology

ది సైలెంట్ స్టార్మ్: ఊహించని విధంగా భారీ తుపానుకు దారి తీసిన 'రహస్య' సౌర విస్ఫోటనం

మార్చి 2023లో ఓ బలహీనమైన, రహస్య సౌర విస్ఫోటనం ఊహించని విధంగా తీవ్రమైన భూ అయస్కాంత తుపానుకు కారణమైంది. ఇది ప్రస్తుత అంతరిక్ష వాతావరణ అంచనా వ్యవస్థలలో పరిమితులను బహిర్గతం చేసింది.

NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) captured this image of an X5.8 solar flare
NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) captured this image of an X5.8 solar flare (File Photo: NASA SDO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 3:14 PM IST

Hyderabad: మార్చి 2023లో ఓ బలహీనమైన సౌర విస్ఫోటనం సూర్యుడి వాతావరణంలోని రంధ్రం నుంచి (కరోనల్ హోల్) ఉద్భవించి ఎటువంటి మంటలు, రేడియో పేలుళ్లు వంటివి లేకుండా నిశ్శబ్దంగా భూమివైపు ప్రయాణించింది. అయితే ఊహించని విధంగా ఇది మూడు రోజుల్లో మన గ్రహం చుట్టూ తీవ్రమైన భూ అయస్కాంత తుపానును రేకెత్తించింది. ఈ సంఘటన గణనీయమైన శాస్త్రీయ దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ఈ సూక్ష్మమైన "స్టెల్త్" కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ (CME) భూమిపై ఎలా ఒక శక్తివంతమైన భూ అయస్కాంత తుపానును ప్రేరేపించగలిగిందనేది తెలుసుకునేందుకు ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ (IIA)కి చెందిన పరిశోధకుడు పి. వేమారెడ్డి, ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ (IISER) తిరుపతికి చెందిన కె. సెల్వ భారతి పరిశీలనలు చేపట్టారు. ఈ అధ్యయనానికి సంబంధించిన వివరాలను ది ఆస్ట్రోఫిజికల్ జర్నల్‌లో ఇటీవల ప్రచురించారు.

Coronal Mass Ejection blast and subsequent impact at Earth
Coronal Mass Ejection blast and subsequent impact at Earth (Photo Credit- Steele Hill/ NASA)

ఈ అధ్యయనం అంతరిక్ష వాతావరణ సంఘటనలు ఎలా ఉద్భవిస్తాయనే దానిపై చాలా కాలంగా మనకున్న అంచనాలను సవాలు చేయడం మాత్రమే కాకుండా ప్రస్తుత అంచనా వ్యవస్థల పరిమితుల గురించి ఆందోళనలను కూడా లేవనెత్తుతోంది.

అసలు CME అంటే ఏంటి? ఇది ఎందుకు కీలకం?: సూర్యుని వాతావరణం నుంచి ప్లాస్మా, అయస్కాంత క్షేత్రాలు భారీగా బహిర్గతం కావడాన్నే CME (కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్) అంటారు. భూమి వైపు మళ్లినప్పుడు, అవి భూ అయస్కాంత గోళంతో సంకర్షణ చెందుతాయి. ఈ క్రమంలో ఉపగ్రహాలు, GPS వ్యవస్థలు, విమానయాన మార్గాలు, కమ్యూనికేషన్ నెట్‌వర్క్‌లు, పవర్ గ్రిడ్‌లకు అంతరాయం కలిగించగల భూ అయస్కాంత తుపానులను సృష్టిస్తాయి.

అయితే దాదాపు 10 శాతం తీవ్రమైన భూ అయస్కాంత తుపానులు పెద్దగా, స్పష్టంగా కనిపించే విస్ఫోటనాల నుంచి ఉత్పన్నం కావు. బదులుగా అవి బలహీనమైన లేదా "స్టెల్త్" CMEల వల్ల సంభవిస్తాయి. అంతరిక్ష వాతావరణ అంచనాను మెరుగుపరచడానికి ఈ స్టెల్త్ CMEలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

ఇంకా క్లియర్​గా చెప్పాలంటే కొన్ని సూపర్ పవర్ఫుల్ అయస్కాంత తుపానులు (సుమారు 10%) బలహీనమైన లేదా "రహస్య" సౌర విస్ఫోటనాల నుంచి వస్తాయి, వీటిని గుర్తించడం చాలా కష్టం. కానీ వీటిని గుర్తించడం వల్ల అంతరిక్ష వాతావరణాన్ని బాగా అంచనా వేయడంలో మనకు సహాయపడుతుంది.

Solar FlareCoronal Mass Ejection (CME)Solar Quake
Definitionసూర్యుని ఉపరితలం నుంచి అకస్మాత్తుగా, తీవ్రమైన రేడియేషన్ విస్ఫోటనాలు.సూర్యుని కరోనా నుంచి వెలువడిన సౌర ప్లాస్మా, అయస్కాంత క్షేత్రపు భారీ మేఘాలు.సూర్యుని ఉపరితలంపై అలలుగా ఎగసిపడే భూకంప తరంగాలు.
Triggered Byఅయస్కాంత పునఃసంయోగంఅయస్కాంత అస్థిరతతరచుగా మంటల ద్వారా
Can Causeరేడియేషన్ విస్ఫోటనాలు, సన్​క్వేక్స్భూ అయస్కాంత తుఫానులుసూర్యునిపై భూకంప తరంగాలు
Time Scaleనిమిషాల నుంచి గంటల వరకుగంటల నుంచి రోజుల వరకువెంటనే

19 మార్చి 2023 నాటి స్టెల్త్ CME: ఈ తాజా అధ్యయనం మార్చి 19, 2023న జరిగిన సౌర విస్ఫోటనానికి సంబంధించినది. ఇది సూర్యుని కేంద్రానికి సమీపంలో విస్ఫోటనం చెందుతున్న ఒక తంతువు (సూర్యుని వాతావరణంలోని ఒక నిర్మాణం) నుంచి ఉద్భవించింది. ఆ సమయంలో ఇది సాధారణ బలమైన CMEల మాదిరిగా కాకుండా, ఎటువంటి ఎక్స్-రే మంటలు లేదా రేడియో పేలుళ్లు వంటి సాధారణ సంకేతాలు లేకుండా సంభవించింది. దీంతో దీనిని గుర్తించడం చాలా కష్టతరంగా మారింది.

ఇది పరిమాణంలో భారీగానే కనిపించినప్పటికీ, ఇతర విస్ఫోటనాలతో పోలిస్తే తీవ్రతలో బలహీనంగా ఉంది. దీంతో ఇది భూమిని చేరుకుంటుందని ఊహించలేదు. అయినప్పటికీ దాదాపు మూడు రోజుల తర్వాత, భూమి తీవ్రమైన భూ అయస్కాంత తుపానును ఎదుర్కొంది.

ఇది ఎలా సాధ్యమైందని తెలుసుకునేందుకు శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేపట్టారు. ఇందుకోసం NASA సోలార్ డైనమిక్స్ అబ్జర్వేటరీ (SDO), సోలార్ ఆర్బిటర్ (SolO), STEREO-A, WIND వంటి బహుళ అంతరిక్ష నౌకల నుంచి సేకరించిన డేటాను విశ్లేషించారు. ఈ అధ్యయనం సూర్యుడి దగ్గరి రిమోట్ పరిశీలనలను, అంతర్ గ్రహ అంతరిక్షంలో సిటు కొలతలను పరిశీలించింది.

A depiction of the Sun’s magnetic fields overlaid on an image of the Sun captured in extreme ultraviolet light by NASA’s Solar Dynamics Observatory
A depiction of the Sun’s magnetic fields overlaid on an image of the Sun captured in extreme ultraviolet light by NASA’s Solar Dynamics Observatory (File Photo: NASA/SDO/AIA/LMSAL)

ఈటీవీ భారత్‌కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఈ సౌర విస్ఫోటనాన్ని గుర్తించడంలో ఉన్న సవాలుపై పి వేమారెడ్డి మాట్లాడారు. "సాధారణంగా ఇటువంటి బలహీనమైన CMEలు సూర్యునిపై గుర్తించదగిన సంకేతాలను వదిలివేయవు. దీంతో వాటిని మన ప్రస్తుత సాంకేతికతతో గుర్తించడం చాలా కష్టతరం అవుతుంది" అని వివరించారు.

"ప్రారంభంలో పరిశీలనా డేటాలో ఒక బలహీనమైన CMEని గుర్తించి, దాని ఉనికిని నిర్ధారించాం. అదే సమయంలో తుపానుకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉన్న మరొక CMEని కూడా గుర్తించాం. అయితే వివరణాత్మక విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ రెండవ CME హీలియోస్పియర్ లోపల వేరే దిశలో ప్రయాణిస్తోందని, ఇది భూమి వైపుగా ప్రయాణించే అవకాశమే లేదని తేలింది. మరి ఈ తీవ్రమైన భూ అయస్కాంత తుపానుకు కారణమేంటనే దానిపై తెలుసుకునేందుకు మరింత డేటాను విశ్లేషించగా వాస్తవానికి బలహీనమైన CME కారణంగానే ఈ తుపాను సంభవించిందని బహిర్గతమైంది" అని జోడించారు.

ఇకపోతే ఈ పరిశోధనా బృందం రెండు నుంచి మూడు సౌర చక్రాలకు సంబంధించిన దాదాపు 25 సంవత్సరాల డేటాను విశ్లేషించింది. వాటిలో ఇటువంటి ఓ ఆరు సంఘటనలను గుర్తించింది.

"సాధారణంగా, బలహీనమైన CMEలను పెద్దగా పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే వాటిలో ఎక్కువ భాగం 30-40 సౌర వ్యాసార్థాలలో లేదా దాదాపు 0.1-0.2 AU ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. ఇవి ఎప్పుడూ భూమిని చేరకోవు. శాస్త్రీయ దృక్కోణం నుంచి చూస్తే, ఇటువంటి చిన్న తరహా అవాంతరాలపై అధ్యయనాలు చేస్తారు. కానీ వాటిని భూ అయస్కాంత గోళానికి లేదా అంతరిక్ష వాతావరణానికి పెద్ద ముప్పుగా పరిగణించరు. అయితే గత 2-3 సౌర చక్రాలకు సంబంధించిన డేటాను విశ్లేషించగా వాటిలో ఇటువంటి సంఘటనలు కనీసం ఓ ఆరైనా ఉన్నట్లు గుర్తించాం" అని వేమారెడ్డి పేర్కొన్నారు.

"అయితే పరిశీలనాత్మక డేటా ప్రకారం, 'స్టెల్త్' CMEలు చాలా బలహీనమైన లేదా అస్పష్టమైన సంకేతాలను వదిలివేస్తాయి. దీంతో వాటిని గుర్తించడం చాలా కష్టం. ఈ నేపథ్యంలో గత డేటాసెట్‌లు ఈ సూక్ష్మ లక్షణాలను స్థిరంగా సంగ్రహించకపోవడంతో, ప్రస్తుతం AI వ్యవస్థలు వాటిని విశ్వసనీయంగా గుర్తించడానికి తగినంత శిక్షణా సామగ్రి అందుబాటులో లేదు. డేటాలో స్పష్టమైన నమూనాలు లేకుండా, అధునాతన అల్గోరిథంలు కూడా అటువంటి సంఘటనలను ముందుగానే గుర్తించడంలో ఇబ్బంది పడవచ్చు" అని ఆయన అన్నారు.

