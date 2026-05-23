స్పేస్‌ఎక్స్ సంచలనం: స్టార్‌షిప్ V3 తొలి ప్రయోగం విజయవంతం

ఎలాన్ మస్క్ నేతృత్వంలోని స్పేస్‌ఎక్స్ మరో చరిత్ర సృష్టించింది. స్టార్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌లో 12వ టెస్ట్ ఫ్లైట్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఈ ఫ్లైట్‌లో నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్టార్‌షిప్ V3ని తొలిసారి నింగిలోకి పంపింది.

SpaceX Successfully Launched Starship V3 from Starbase's new Pad 2 launch pad. (Image Credit: X/@SpaceX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 23, 2026 at 12:36 PM IST

Hyderabad: ఎలాన్ మస్క్‌కు చెందిన అంతరిక్ష సంస్థ స్పేస్‌ఎక్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్టార్‌షిప్ 12వ టెస్ట్ ఫ్లైట్‌ను విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. అమెరికాలోని టెక్సాస్‌లో ఉన్న స్టార్‌బేస్‌లోని ప్యాడ్ 2 నుంచి 2026 మే 23న భారత కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు(అమెరికా సెంట్రల్ డేలైట్ టైమ్ ప్రకారం మే 22న సాయంత్రం 5:30 గంటలకు) ఈ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు.

ఈ టెస్ట్ మిషన్ ప్రోగ్రామ్‌లో అనేక కీలక మైలురాళ్లను నమోదు చేసింది. రీడిజైన్ చేసిన స్టార్‌షిప్ మెగా రాకెట్, సూపర్ హెవీ V3 రాకెట్ బూస్టర్లు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ రాప్టర్ 3 ఇంజిన్లను తొలిసారి వాడారు. అంతేకాకుండా, స్టార్‌షిప్ ఫ్లైట్ నుంచి మాడిఫై చేసిన స్టార్‌లింక్ శాటిలైట్లను మొదటిసారి విజయవంతంగా విడుదల చేశారు. స్టార్‌షిప్ V3 లేదా ఫ్లైట్ 12తో స్టార్‌బేస్‌లోని కొత్త ప్యాడ్ 2ను తొలిసారి వినియోగించారు.

రెండు రోజుల క్రితమే SpaceX CEO ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీని పబ్లిక్‌గా మార్చనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ఈ రీడిజైన్ చేసిన మెగా రాకెట్‌ను తొలిసారి నింగిలోకి ప్రయోగించారు. టెక్సాస్ నుంచి లాంఛ్ అయిన స్టార్​షిప్ 20 మాక్ స్టార్​లింక్ శాటిలైట్లతో నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. గంటపాటు భూమిని సగం చుట్టిన తర్వాత ఆ శాటిలైట్లను కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టింది. కొన్ని ఇంజిన్ సమస్యలు తలెత్తినప్పటికీ, ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ తన తుది గమ్యస్థానమైన హిందూ మహాసముద్రాన్ని చేరుకుంది. కానీ వెంటనే మంటల్లో కాలిపోయింది. అయితే ఈ చివరి ఘటన ఊహించనిదేమీ కాదని స్పేస్‌ఎక్స్ పేర్కొంది. చంద్రుడిపై వ్యోమగాములను ల్యాండ్ చేయడానికి నాసా ఈ అప్‌గ్రేడెడ్ వెర్షన్‌పైనే ఆధారపడుతోంది.

పరీక్షా ప్రయోగం సమయంలో ఏం జరిగింది?:

లిఫ్ట్-ఆఫ్: స్టార్​షిప్ V3 ప్రయోగం మొదలవగానే సూపర్ హెవీ బూస్టర్‌లోని 33 Raptor 3 ఇంజిన్లు ఒకేసారి మండాయి. స్టార్​షిప్ గల్ఫ్ ఆఫ్ అమెరికా మీదుగా పైకి దూసుకెళ్లింది.

ఇంజిన్ షట్‌డౌన్: టేకాఫ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక రాప్టర్ ఇంజిన్ ఆగిపోయింది. అయినా బూస్టర్ ఫస్ట్-స్టేజ్ క్లైంబ్‌(రాకెట్ పైకి లేచే మొదటి దశ)ను సక్సెస్‌ఫుల్‌గా పూర్తి చేసింది.

హాట్-స్టేజింగ్: బూస్టర్ విడిపోయే ముందు హాట్-స్టేజింగ్ విన్యాసాన్ని నిర్వహించింది.

సెకండ్ స్టేజ్ ఇగ్నిషన్: స్టార్‌షిప్ అప్పర్ స్టేజ్‌లోని 6 రాప్టర్ ఇంజిన్లు మండటంతో అది అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లింది.

స్టేజ్ సెపరేషన్ తర్వాత సూపర్ హెవీ బూస్టర్ తన దిశను మార్చుకుని తిరిగి లాంఛ్ సైట్ వైపు వచ్చేందుకు ఇంజిన్లను మండించింది. కానీ అన్ని ఇంజిన్లు మండకపోవడంతో బూస్ట్‌బ్యాక్ బర్న్ సగంలోనే ఆగిపోయింది. ల్యాండింగ్ కోసం మళ్లీ ఇంజిన్లను స్టార్ట్ చేయబోయినా అది కూడా ఫెయిల్ అయింది. దీంతో బూస్టర్ నెమ్మదిగా దిగకుండా గల్ఫ్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది.

టేకాఫ్ సమయంలో స్టార్‌షిప్ అప్పర్ స్టేజ్‌లో ఒక వాక్యూమ్ ఇంజిన్ ఆగిపోయింది. అయినా మిగతా ఇంజిన్లతోనే అది అనుకున్న మార్గంలో ప్రయాణించి కక్ష్యను చేరుకుంది.

కోస్ట్ ఫేజ్‌లో ఏం జరిగిందంటే?: కోస్ట్ ఫేజ్‌(ఇంజిన్లు ఆఫ్ చేసి తేలుతూ వెళ్లే దశ)లో స్టార్‌షిప్ 20 స్టార్‌లింక్ సిమ్యులేటర్ పేలోడ్లను విజయవంతంగా విడుదల చేసింది. వాటితో పాటు రెండు మాడిఫై చేసిన స్టార్‌లింక్ ఉపగ్రహాలను కూడా బయటకు పంపింది. ఈ ఉపగ్రహాలు అంతరిక్షంలో స్టార్‌షిప్​ ఫొటోలను సంగ్రహించాయి. ఇలా జరగడం ఈ ప్రోగ్రామ్‌ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి. విడుదలైన ఈ అన్ని పేలోడ్లు వాహనంతో పాటే ఒకే సబ్‌ఆర్బిటల్ మార్గంలో ప్రయాణించాయి.

తిరిగి భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించే సమయంలో ఏం జరిగింది?:

డేటా సేకరణ: హీట్‌షీల్డ్ పనితీరు, వాహన నిర్మాణ సమగ్రతపై కీలకమైన సమాచారాన్ని సేకరిస్తూ, స్టార్‌షిప్ భూమి వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించింది.

ఫ్లాప్స్ స్ట్రెస్ టెస్ట్: ఫ్లైట్ చివర్లో, స్టార్‌షిప్ తన వెనుక ఫ్లాప్‌లను బాగా ఒత్తిడికి గురిచేసి టెస్ట్ చేసింది. అవి ఎంత భారం తట్టుకుంటాయో చూడటమే దీని ఉద్దేశం. ఆ తర్వాత స్టార్‌బేస్‌కు తిరిగొచ్చే మిషన్ల ల్యాండింగ్ పాత్‌ను అనుకరిస్తూ వాహనం మలుపు తిరిగి ప్రయాణించింది.

అనంతరం స్టార్‌షిప్ తన నాలుగు ఫ్లాప్‌లను ఉపయోగించి హిందూ మహాసముద్రంలో ముందుగా నిర్ణయించిన స్ప్లాష్‌డౌన్ జోన్‌కు చేరుకుంది. అక్కడ ల్యాండింగ్ కోసం పల్టీ కొట్టి, కంట్రోల్‌గా ఇంజిన్లను మండించి, రెండు రాప్టర్లతో నీటిపై సురక్షితంగా దిగింది. ఎన్నో మైలురాళ్లతో కూడిన ఈ టెస్ట్ ఫ్లైట్ విజయవంతంగా ముగిసింది.

