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SpacX​ స్టార్‌షిప్ ఇంజిన్​లో సమస్య- ప్రయోగం వాయిదా

మండటం ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే ఆగిన ఇంజన్లు- వెంటనే రాకెట్‌లోని ఇంధనాన్ని ఖాళీ చేసిన బృందం

SpaceX Launch Delayed
SpaceX Successfully Launched Starship V3 from Starbase's new Pad 2 launch pad (Image Credit: X/@SpaceX)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 9:43 AM IST

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SpaceX Launch Delayed : స్పేస్‌ఎక్స్ చేపట్టిన భారీ స్టార్‌షిప్ రాకెట్ ప్రయోగం చివరి క్షణంలో వాయిదా పడింది. గురువారం ప్రయోగానికి కేవలం మూడు సెకన్ల ముందు కొన్ని ఇంజన్లు సరిగా పనిచేయకపోవడంతో ప్రయోగాన్ని ఆపేశారు. ఇంజన్లు మండటం ప్రారంభమైనప్పటికీ, కొద్దిసేపటికే అవి ఆగిపోయాయి. సమస్యను గుర్తించిన స్పేస్​ఎక్స్​ బృందం వెంటనే రాకెట్‌లోని ఇంధనాన్ని ఖాళీ చేసి ప్రయోగాన్ని నిలిపివేసింది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియను డ్రోన్ ద్వారా పరిశీలించారు. మళ్లీ దాన్ని ఎప్పుడు లాంఛ్ చేస్తారన్నది మరికొన్ని రోజుల్లో తెలియజేస్తామని స్పేస్‌ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ 'ఎక్స్' వేదికగా వెల్లడించారు.

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SPACEX LAUNCH DATE ANNOUNCED SOON
ELON MUSK SPACEX
SPACEX LAUNCH DELAYED

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