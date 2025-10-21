ETV Bharat / technology

అంతరిక్ష రంగంలోనూ మస్క్ మార్క్- 10వేల మైలురాయిని చేరుకున్న స్టార్​లింక్!

56 కొత్త స్టార్‌లింక్ ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన స్పేస్​ఎక్స్- వివరాలు ఇవే!

The Falcon 9 completed two launches in a single day, sending a total of 56 Starlink satellites into space from Florida and California.
The Falcon 9 completed two launches in a single day, sending a total of 56 Starlink satellites into space from Florida and California. (Photo Credit- X/@SpaceX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 12:28 PM IST

Hyderabad: ఇప్పుడు విస్తారమైన ఇంటర్నెట్ నెట్‌వర్క్ ఆకాశం అంతటా వ్యాపించింది. స్పేస్‌ఎక్స్ ఆదివారం 56 కొత్త స్టార్‌లింక్ ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడం ద్వారా మరో పెద్ద ముందడుగు వేసింది. ఈ ప్రయోగాలను రెండు వేర్వేరు ఫాల్కన్ 9 రాకెట్‌లను ఉపయోగించి నిర్వహించారు. వీటితో కలిపి స్పేస్‌ఎక్స్ మొత్తం ప్రయోగించిన ఉపగ్రహాల సంఖ్య 10,000కు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా స్టార్‌లింక్ అంతరిక్షంలోకి ఎందుకు ఇన్ని ఉపగ్రహాలను పంపిస్తోంది? వీటి ఉపయోగాలేంటి? వంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

వాస్తవానికి స్టార్‌లింక్ అనేది స్పేస్‌ఎక్స్​కు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగవంతమైన, తక్కువ జాప్యం ఉన్న ఇంటర్నెట్‌ను అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భవిష్యత్తులో ఈ స్టార్‌లింక్ ఉపగ్రహాల సహాయంతో మీరు పట్టణ, గ్రామీణ, లేదా పర్వతాలు, అటవీ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ నివసిస్తున్నా, టెలికాం నెట్‌వర్క్‌లు లేదా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌లు సులభంగా అందుబాటులో లేని చోట కూడా మీరు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్‌ను పొందొచ్చు.

ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అపర కుబేరుడు, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీ స్పేస్‌ఎక్స్ వేలాది ఉపగ్రహాలను భూమి అత్యల్ప కక్ష్య (LEO)కు పంపింది.

30,000 కంటే ఎక్కువ ఉపగ్రహాలను పంపడమే లక్ష్యం:

FeatureDetails
Name of the projectStarlink
The launch beganFebruary 2018 (prototype), commercial service 2021 से
Satellites yet to be launched10,000+
Active Satellites8,608 (approx.)
Age of satellitesAbout 5 years
After lifeKhud-B-Khud de-orbit and burn
Total approval12,000 satellites
future plan30,000+ satellites

ఈ స్టార్‌లింక్ ప్రాజెక్ట్ 30,000 కంటే ఎక్కువ ఉపగ్రహాలను పంపించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2025లో ఇప్పటివరకు స్పేస్‌ఎక్స్ 132 ఫాల్కన్ 9 ప్రయోగాలను పూర్తి చేసింది. తద్వారా రెండు నెలలకు ముందుగానే ఒకే సంవత్సరంలో అత్యధిక ప్రయోగాలతో మునుపటి రికార్డును సమం చేసింది.

అయితే స్పేస్‌ఎక్స్ మాత్రమే సూపర్‌ఫాస్ట్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ అందించేందుకు ప్రయత్నించడం లేదు. ఈ కంపెనీతో పాటు అమెజాన్ కూడా తన ప్రాజెక్ట్ కైపర్​తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ లభ్యతను పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వీటితోపాటు యూరప్, చైనాతో సహా అనే ఇతర దేశాలు, కంపెనీలు కూడా తమ సొంత లార్జ్-స్కేల్ శాటిలైట్ నెట్‌వర్క్‌లను అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి.

ఈ విధంగా అంతరిక్షంలోకి ఎక్కువ ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడం వల్ల ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ సూపర్‌ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది. కానీ దీనివల్ల అంతరిక్షం రద్దీగా మారుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు, అంతరిక్ష సంస్థలు తమ తమ ప్రయోజనాల కోసం ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపుతున్నాయి. దీని వలన అంతరిక్షంలో గణనీయమైన ట్రాఫిక్ పెరిగి ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఎందుకంటే ఉపగ్రహాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొని అంతరిక్ష శిథిలాలను (దీనిని అంతరిక్ష వ్యర్థం అని కూడా పిలుస్తారు) ఏర్పరచవచ్చు. అప్పుడు వాటిని క్లీన్ చేయడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది.

