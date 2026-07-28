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'క్లాడ్ AI' యూజర్లకు షాక్: ఆన్‌లైన్‌లో ప్రత్యక్షమైన ప్రైవేట్ చాట్‌లు

ప్రముఖ చాట్‌బాట్ 'క్లాడ్ AI' తో యూజర్లు జరిపిన వందలాది ప్రైవేట్ చాట్‌లు ఇంటర్నెట్‌లో బహిరంగంగా అందుబాటులోకి రావడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

Representational Image
Representational Image (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 10:51 AM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్‌బాట్ 'క్లాడ్ AI' (Claude AI) వినియోగదారులకు సంబంధించిన వందలాది ప్రైవేట్ సంభాషణలు ఆన్‌లైన్‌లో బహిరంగంగా లీక్ అవ్వడం ఇప్పుడు తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. నెటిజన్లు ప్రముఖ ఆన్‌లైన్ ఫోరమ్ 'రెడ్డిట్' (Reddit)లో ఈ డేటాను మొట్టమొదటగా గుర్తించడంతో ఈ లీకేజీ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది.

గూగుల్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్‌లో దాదాపు 25 పేజీల వ్యాప్తంగా క్లాడ్‌తో జరిగిన 200 కంటే ఎక్కువ చాట్ సంభాషణలు పబ్లిక్‌గా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిలో కొన్ని కేవలం కొన్ని వారాల క్రితం జరిగిన సంభాషణలు కూడా ఉండటం గమనార్హం.

ఈ లీక్ అయిన చాట్ లాగ్స్‌లో వినియోగదారులు ఈ చాట్‌బాట్‌ను రకరకాల అంశాలపై అడిగిన ప్రశ్నలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గత ఏప్రిల్‌లో జరిగిన ఒక సంభాషణలో, ఒక యూజర్ తన ఆఫీస్ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన అత్యంత సున్నితమైన 'క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ' వివరాలను అందించి, ఇంకా పబ్లిష్ కాని ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్‌ను డ్రాఫ్ట్ చేయమని క్లాడ్‌ను కోరారు. ఆ కంపెనీ అంతర్గత రహస్యాలు ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.

అలాగే గత నెలలో జరిగిన మరో వింతైన సంభాషణలో, ఒక యూజర్ తాను మనిషి నుంచి అభూతకల్పనల్లో ఉండే "తొమ్మిది తోకల నక్కగా" (Nine-tailed fox) ఎలా మారాలి అని క్లాడ్‌ను అడిగారు. దానికి క్లాడ్ స్పందిస్తూ.. ఆ యూజర్‌కు పూర్తిగా నక్క శక్తులు వచ్చాయంటూ ఒక AI జనరేటెడ్ ఇమేజ్‌ను కూడా చూపించడానికి ప్రయత్నించింది.

మరో ఆసక్తికరమైన చాట్‌లో, గతేడాది ఒక యూజర్ క్లాడ్‌ను "నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నావా? లేక నిన్ను తయారుచేసిన ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) సంస్థకు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నావా?" అని ప్రశ్నించారు. దానికి క్లాడ్ బదులిస్తూ.. "నాకు మీకే సహాయం చేయాలనిపిస్తోంది" అంటూ సమాధానమివ్వడం విశేషం.

మరికొన్ని సంభాషణల్లో వినియోగదారులు తమ పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు, ఈమెయిల్ ఐడీలు, ఉద్యోగ అనుభవాలతో సహా, తమ రెజ్యూమేల విషయంలో సహాయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. అంతేకాకుండా, హెల్త్‌కేర్ (వైద్య) రంగానికి చెందిన కొందరు ఉద్యోగులు తాము చేసిన ప్రైవేట్ సంభాషణల ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్‌లను, అలాగే తమ కంపెనీలకు సంబంధించిన అత్యంత రహస్యమైన పరిశోధనల వివరాలను కూడా ఈ చాట్‌బాట్‌తో పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన డేటా అంతా ఆన్‌లైన్‌లో బహిర్గతమైపోయింది.

ఈ మొత్తం ఘటనతో AI చాట్‌బాట్‌లతో మాట్లాడేటప్పుడు మన వ్యక్తిగత, కంపెనీ రహస్యాలను పంచుకోవడం ఎంత ప్రమాదకరమో మరోసారి స్పష్టమైంది.

గతంలోనూ ఇదే తంతు: నిజానికి ఇలాంటి లీకేజీ సమస్యలు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతేడాది ప్రముఖ సంస్థ ఓపెన్ఏఐ (OpenAI)కి చెందిన 'చాట్‌జీపీటీ' (ChatGPT) చాట్ లాగ్స్ కూడా ఇదే విధంగా గూగుల్ సెర్చ్‌లో పబ్లిక్‌గా కనిపించాయి. ఆ తీవ్రతను గమనించిన సంస్థ, ఆ తర్వాత చాట్ హిస్టరీ సెట్టింగ్స్‌లో కీలక మార్పులు చేసింది. అలాగే ఎలాన్ మస్క్‌కు చెందిన ఎక్స్ (X) ప్లాట్‌ఫామ్‌లోని 'గ్రోక్' (Grok) AI చాట్‌బాట్‌కు సంబంధించిన లక్షలాది సంభాషణలు కూడా గతేడాది ఆన్‌లైన్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్ ద్వారా బహిరంగంగా అందుబాటులోకి రావడం గమనార్హం.

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CHATS WITH CLAUDE AI
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