క్వాల్కమ్ కొత్త చిప్లు: బడ్జెట్లో 90FPS, మిడ్లో మాన్స్టర్
మెరుగైన పనితీరు, సామర్థ్యంతో మిడ్-రేంజ్, బడ్జెట్ ఫోన్లను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లేందుకు క్వాల్కమ్ "స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 5", "స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5" అనే రెండు చిప్సెట్లను విడుదల చేసింది.
Published : May 8, 2026 at 11:11 AM IST
Hyderabad: మిడ్-రేంజ్, బడ్జెట్ ఫోన్లలో స్పీడ్ పెంచేందుకు క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 5, స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 అనే రెండు చిప్సెట్లను లాంఛ్ చేసింది. ఈ రెండు చిప్సెట్లలో 'స్నాప్డ్రాగన్ స్మూత్ మోషన్ UI' అనే కొత్త ఫీచర్ ఉంది. దీంతో ఫోన్ వాడకం ల్యాగ్ లేకుండా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇకపోతే "స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 5"తో యాప్లు 20% వేగంగా ఓపెన్ అవుతాయి, స్క్రీన్ స్టట్టర్ 18% తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో "స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5"తో యాప్లు 43% వేగంగా లోడ్ అవుతాయి, స్క్రీన్ ల్యాగ్ 25% తగ్గుతుంది.
స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 5: తమ స్మార్ట్ఫోన్ల నుంచి మరింత పనితీరు కోరుకునే యూజర్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ "స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 5" చిప్సెట్ను రూపొందించారు. ఫొటో క్వాలిటీ మెరుగుపరిచేందుకు AI-పవర్డ్ కెమెరా ఎన్హాన్స్మెంట్స్ దీనిలో ఉన్నాయి. అలాగే స్మూత్, స్టడీ గేమింగ్ కోసం క్వాల్కమ్ అడాప్టివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంజిన్ 4.0ని కూడా జోడించారు.
ఈ ప్లాట్ఫామ్ 21% వరకు మెరుగైన GPU పనితీరును అందిస్తుంది. దీనికి తోడు Wi-Fi 7, అల్ట్రా-ఫాస్ట్ 5G కనెక్టివిటీ సపోర్ట్ ఉంది. దీని బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుందని క్వాల్కమ్ చెబుతోంది.
స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5: రోజువారీ వినియోగదారుల కోసం క్వాల్కమ్ తీసుకొచ్చిన బడ్జెట్ చిప్సెట్ ఇది. మునుపటి జనరేషన్తో పోలిస్తే దీనిలో GPU పవర్ 77% పెరిగింది. అంతేకాదు, స్నాప్డ్రాగన్ 4-సిరీస్లో మొదటిసారిగా 90FPS గేమ్ప్లే సపోర్ట్ దీనిలో లభిస్తుంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్లో DSDA 5G సపోర్ట్ ఉంది. అంటే రెండు సిమ్లూ ఒకేసారి 5G లేదా 4Gలో యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఒక సిమ్లో కాల్ మాట్లాడుతూనే, రెండో సిమ్లో 5G డేటా (గేమ్ ఆడొచ్చు, వీడియో చూడొచ్చు) వాడుకోవచ్చు. స్పీడ్లో ఎలాంటి రాజీ ఉండదు.
క్వాల్కమ్ టెక్నాలజీస్ ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చెన్వీ యాన్ మాట్లాడుతూ.. "పర్ఫార్మెన్స్, బ్యాటరీ, కనెక్టివిటీ.. మూడింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఈ చిప్లను తయారుచేశాం. ఇవి మా బిజినెస్ భాగస్వాములు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత ఎక్కువ మంది యూజర్లకు నెక్స్ట్-జనరేషన్ స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాలను అందించడంలో సహాయపడతాయి" అని అన్నారు.
షావోమీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జున్ లీ కూడా ఈ ప్రకటనను స్వాగతించారు, ఈ సహకారం స్మార్ట్ఫోన్ ధరల పాయింట్లలో అర్ధవంతమైన ఆవిష్కరణను తీసుకువస్తుందని అన్నారు. తమ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లలో ఈ రెండు చిప్సెట్లను అందించేందుకు ఎదురుచూస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
ఏ బ్రాండ్ స్మార్ట్ఫోన్లలో అందించనున్నారు?: ఈ రెండు కొత్త చిప్సెట్లలో స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 5 మోడల్ను హానర్, రెడ్మీ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లలో అందించనున్నారు. ఇక స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 విషయానికి వస్తే, దీన్ని ఒప్పో, రియల్మీ, రెడ్మీ హ్యాండ్సెట్లలో వినియోగించనున్నారు.