డిజిటల్ వెల్-బీయింగ్ ర్యాంకింగ్స్‌లో US​, యూరప్‌లను అధిగమించిన భారత్

స్నాప్ ఇంక్ 2025 డిజిటల్ వెల్-బీయింగ్ ఇండెక్స్‌లో భారతదేశం 69 స్కోర్ చేసి యూత్ డిజిటల్ స్థితిస్థాపకతలో US, UK, యూరప్​లను అధిగమించింది.

India tops Global Digital Well-Being Index, surpassing US and UK
India tops Global Digital Well-Being Index, surpassing US and UK
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 11:45 AM IST

Hyderabad: స్నాప్ ఇంక్ డిజిటల్ వెల్-బీయింగ్ ఇండెక్స్ (DWBI) నాలుగో ఎడిషన్‌లో భారతదేశం 100కి 69 స్కోరు సాధించింది. ఇది గతేడాది కంటే రెండు పాయింట్లు ఎక్కువ. ముఖ్యంగా భారత్​ ఈ ర్యాంకింగ్‌లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ (67), యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (64), ఆస్ట్రేలియా (63), జర్మనీ (61), ఫ్రాన్స్ (60) దేశాలను అధిగమించింది. 2025లో అన్ని దేశాల సగటు స్కోరు 64, ఇది గతేడాది కంటే 1% అధికం.

ఏటా విడుదలయ్యే ఈ ఇండెక్స్ టీనేజర్లు, యువత డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారనే దానిపై ఓ అవగాహనను అందిస్తుంది. ఈ నివేదికను PERNA మోడల్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇందులో మొత్తం 20 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. వీటిని ఐదు వేర్వేరు భాగాలుగా విభజించారు. అవి:

  • Positive Emotions (సానుకూల భావోద్వేగాలు)
  • Engagement (ఎంగేజ్మెంట్)
  • Relationships (సంబంధాలు)
  • Negative Emotions (ప్రతికూల భావోద్వేగాలు)
  • Achievement (అచీవ్మెంట్)
India ranks 69 out of 100 in 2025 Digital Well-Being Index
India ranks 69 out of 100 in 2025 Digital Well-Being Index (Image Credits: Snap Inc)

ఈ అధ్యయనంలో భాగంగా భారత్, ఆస్ట్రేలియా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, UK, US సహా ఆరు దేశాలలోని టీనేజర్లు (13-17 సంవత్సరాల వయస్సు), యువత (18-24 సంవత్సరాల వయస్సు), 13 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయస్సు గల టీనేజర్ల తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడారు. ఏప్రిల్ 29-మే 10, 2025 మధ్య నిర్వహించిన ఈ సర్వేలో మొత్తం 9,037 మంది పాల్గొన్నారు.

Top five risks
Top five risks (Image Credits: Snap Inc)

నివేదికలోని కీలకాంశాలు: నివేదిక ప్రకారం, 2025 ప్రారంభం నాటికి ఈ ఆరు దేశాలలో 81% Gen Z టీనేజర్లు, యువకులు ఏదో ఒక రకమైన ఆన్‌లైన్ ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొన్నట్లుగా అంగీకరించారు. ఇది 2024లో 80% ఉండగా ఒక శాతం పెరిగింది.

వీరిలో 71 శాతం మంది టీనేజర్లు బెదిరింపు, అవాంఛిత పరిచయం వంటి ఆన్‌లైన్ రిస్క్‌లను ఎదుర్కొన్న తర్వాత సహాయం కోరినట్లు చెప్పారు. ఈ సంఖ్య 2024లో 68%, 2023లో 59%.

అదనంగా 88 శాతం తల్లిదండ్రులు తమ టీనేజర్లు డిజిటల్ సవాళ్ల గురించి నేరుగా తమను సంప్రదించారని నివేదించారు. ఇది గత మూడేళ్లలోని 86 శాతం కంటే కాస్త ఎక్కువ.

Risky Behaviour Online
Risky Behaviour Online (Image Credits: Snap Inc)

అయితే, ఈ నివేదిక ఆందోళనలను కూడా లేవనెత్తుతోంది: గ్రూమింగ్ (37 శాతం), క్యాట్‌ఫిషింగ్ (28 శాతం), హ్యాకింగ్ (26 శాతం), లేదా సన్నిహిత చిత్రాలను పంచుకోవడం (21 శాతం) వంటి రిస్కీ బిహేవియర్​తో గత మూడు నెలల్లో 49 శాతం మంది Gen Z టీనేజర్లు, యువకులు టార్గెట్ కాగా, వారిలో 21 శాతం మంది సెక్స్‌టార్షన్ బెదిరింపులు ఎదుర్కొన్నారు.

ఇటువంటి లైంగిక వేధింపులు, హింసాత్మక లేదా తీవ్రవాద కంటెంట్, స్వీయ-హాని వంటి సున్నితమైన అంశాలపై చాలా తక్కువ మంది టీనేజర్లు తమ తల్లిదండ్రులతో పంచుకుంటున్నారని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ సందర్భాలలో తల్లిదండ్రులు ఎక్కువగా వేరొకరి ద్వారా లేదా కొంతకాలం తర్వాత దీని గురించి తెలుసుకుంటున్నట్లుగా గుర్తించింది. అందువల్ల తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తమ పిల్లలతో ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్​ కొనసాగిస్తే మంచిదని నిపుణులు సూచిసున్నారు.

