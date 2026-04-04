మెమరీ సంక్షోభం ఎఫెక్ట్: ఆకాశాన్నంటుతున్న స్మార్ట్‌ఫోన్ ధరలు- లిస్ట్​ ఇదే!

ప్రపంచవ్యాప్త మెమరీ కొరత కారణంగా భారతదేశంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ల ధరలు పెరిగాయి. వన్​ప్లస్ నుంచి షావోమీ వరకు ధరలు పెరిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల జాబితా మీకోసం!

Published : April 4, 2026 at 1:57 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 4:08 PM IST

Hyderabad: ఇటీవలి ప్రపంచవ్యాప్త మెమరీ సంక్షోభం స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌కు అంత అనుకూలంగా లేదు. RAM & స్టోరేజ్ మాడ్యూల్స్ ధరలు పెరుగుతున్న కారణంగా స్మార్ట్‌ఫోన్ల ధరలు గణనీయంగా పైకి ఎగబాకాయి. మొదట ఫ్లాగ్‌షిప్, మిడ్-రేంజ్ పరికరాల ధరలు పెరిగినప్పటికీ, ఇప్పుడు బడ్జెట్ పరికరాలు కూడా మరింత ఖరీదైనవిగా మారుతున్నాయి. ఇటీవలే రియల్​మీ, షావోమీ, వన్​ప్లస్, మోటరోలా వంటి స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలు ఈ నెల నుంచి తమ పలు పరికరాల ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించాయి. స్మార్ట్‌ఫోన్ పరిశ్రమలో ఇటీవలి ధరల పెంపు కారణంగా ప్రభావితమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల జాబితాలో ఏ మోడల్​లు ఉన్నాయో ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి.

రియల్​మీ స్మార్ట్​ఫోన్లు:

ప్రభావితమైన మోడల్వేరియంట్లాంఛ్ ధరవెబ్​సైట్​లో జాబితా చేసిన కొత్త ధరధర పెంపు
రియల్​మీ P4 లైట్ 5G 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్రూ. 12,999రూ. 13,499రూ. 500
రియల్​మీ C83 5G4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్రూ. 13,999రూ. 14,499రూ. 500
రియల్​మీ C71 4G4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్రూ. 7,699రూ. 10,999రూ. 3,300
రియల్​మీ 15x 5G6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 16,999రూ. 22,999రూ. 6,000
రియల్​మీ 15T 5G8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 20,999రూ. 26,999రూ. 6,000
రియల్​మీ 15 5G 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 25,999రూ. 29,999రూ. 4000
రియల్​మీ 16 ప్రో 5G 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 31,999రూ. 35,999రూ. 4,000
  • రియల్​మీ P4 లైట్ 5G స్మార్ట్​ఫోన్​తో మొదలు పెడితే దీని 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 12,999 ధరతో లాంఛ్ అయింది. అయితే ఇప్పుడు కంపెనీ దీని ధరను రూ. 500 వరకు పెంచి రూ. 13,499లుగా వెబ్​సైట్​లో జాబితా చేసింది.
  • అదే విధంగా "రియల్​మీ C83 5G" 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 13,999 ధరతో ప్రారంభమవ్వగా ఇప్పుడు దీని ధర రూ. 500 వరకు పెరిగి కంపెనీ వెబ్​సైట్​లో రూ. 14,499గా ఉంది.
  • మరోవైపు "రియల్​మీ C71 4G" 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ మోడల్ రూ. 7,699 ధరతో లాంఛ్ అవ్వగా, ఇప్పుడు దీని ధర ఏకంగా రూ. 3,300 వరకు పెరిగి రూ. 10,999లకు చేరుకుంది.
  • రియల్​మీ "15x 5G" విషయానికి వస్తే, దీని 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరను రూ. 16,999లకు లాంఛ్ చేశారు. అయితే ఇప్పుడు దీని ధర రూ. 22,999గా ఉంది. అంటే కంపెనీ ఇప్పుడు దీని ధరను ఏకంగా రూ. 6,000 వరకు పెంచింది.
  • అదే విధంగా "రియల్​మీ 15T 5G" 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర కూడా రూ. 6,000 వరకు పెరిగింది. దీని లాంఛ్ ధర రూ. 20,999 కాగా, ఇప్పుడు దీని ధర రూ. 26,999లకు ఎగబాకింది.
  • రియల్​మీ "15 5G" 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్​ కూడా రూ. 4000 వేల పెంపుతో ఇప్పుడు రూ. 29,999 ధరకు చేరుకుంది. దీని లాంఛ్ ధర రూ. 25,999.
  • రియల్​మీ "16 ప్రో 5G" విషయానికి వస్తే, దీని 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ లాంఛ్ ధర రూ. 31,999. అయితే ఇప్పుడు దీని ధర రూ. 4,000 వరకు పెరిగి రూ. 35,999లకు చేరుకుంది.

వన్​ప్లస్ స్మార్ట్​ఫోన్లు:

ప్రభావితమైన మోడల్వేరియంట్లాంఛ్ ధరవెబ్​సైట్​లో జాబితా చేసిన కొత్త ధరధర పెంపు
వన్​ప్లస్ 15R12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్రూ. 47,999రూ. 50,499రూ. 2,500
వన్​ప్లస్ 15R12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్రూ. 52,999రూ. 55,499రూ. 2,500

వన్​ప్లస్ విషయానికి వస్తే, కంపెనీ ప్రస్తుతం తన ఉత్పత్తుల శ్రేణిలో కేవలం ఒకే ఒక్క మోడల్ ధరను మాత్రమే పెంచినట్లు కనిపిస్తోంది. అది ఇటీవలే విడుదలైన సరికొత్త "15" సిరీస్​కు చెందిన "వన్​ప్లస్ 15R".

  • దీని 12GB RAM +256GB స్టోరేజ్ మోడల్​ను రూ. ​రూ. 47,999 ధరతో లాంఛ్ చేయగా, ఇప్పుడు ​రూ. 50,499లకు పెంచింది.
  • అదే సమయంలో 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 3,000 వరకు పెరిగి రూ. 55,499లకు చేరుకుంది.
  • అంటే కంపెనీ ఈ రెండు వేరియంట్ల ధరలను ఒకే విధంగా రూ. 2,500 పెంచింది.

అయితే భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఈ ధరల పెంపు జాబితాలో మరిన్ని పరికరాలను జోడిస్తుందా? లేదా? అనే దానిపై ఎటువంటి సమాచారం అందుబాటులో లేదు.

షావోమీ స్మార్ట్​ఫోన్లు: షావోమీ కూడా తన స్మార్ట్​ఫోన్‌ల ధరలను సవరించింది.

ప్రభావితమైన మోడల్వేరియంట్లాంఛ్ ధరవెబ్​సైట్​లో జాబితా చేసిన కొత్త ధరధర పెంపు
రెడ్​మీ 15C 5G4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 12,499రూ. 15,499రూ. 3,000
రెడ్​మీ 15 5G6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 14,999రూ. 18,499 రూ. 3,500
రెడ్​మీ నోట్​ 15 5G8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 22,999రూ. 24,999రూ. 2,000
  • రెడ్​మీ "15C 5G" 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్​ను రూ. 12,499లకు లాంఛ్ చేశారు. అయితే ఇప్పుడు దీని ధరను రూ. 3,000 వరకు పెంచి రూ. 15,499లకు విక్రయిస్తున్నారు.
  • అదే సమయంలో "రెడ్​మీ 15 5G" 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్​ ధర రూ. 3,500 వరకు పెరిగి ఇప్పుడు రూ. 18,499లకు చేరుకుంది.
  • మరోవైపు "రెడ్​మీ నోట్ 15" 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ లాంఛ్ ధర రూ. 22,999 కాగా, ఇప్పుడు దీన్ని రూ. 2,000 వరకు పెంచి రూ. 24,999లకు విక్రయిస్తున్నారు.
  • అంటే ఇందులో "రెడ్​మీ 15C 5G", "రెడ్​మీ 15 5G" సిరీస్‌ స్మార్ట్​ఫోన్లు అత్యధికంగా ప్రభావితమయ్యాయి.
