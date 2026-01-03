ఈ న్యూఇయర్లో కొత్త ఫోన్ కొనాలా?- అయితే కాస్త ఆగండి- వచ్చేవారమే కొత్త మోడళ్ల ఎంట్రీ!
జనవరి స్మార్ట్ఫోన్ల సందడి- రియల్మీ 16 ప్రో, రెడ్మీ నోట్ 15, రెనో 15 సిరీస్తో పాటు మరెన్నో!
Published : January 3, 2026 at 1:10 PM IST
Hyderabad: 2026 సంవత్సరం ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది. ఈ నూతన సంవత్సరంలో కొత్త ఫోన్ల కోసం చాలామంది టెక్ ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కస్టమర్ల అభిరుచి, ఆసక్తికి అనుగుణంగా 2026లో కొంగొత్త మోడళ్లను తీసుకొచ్చేందుకు స్మార్ట్ఫోన్ ఇండస్ట్రీ సిద్ధమవుతోంది. ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లు తమ ప్రసిద్ధ మిడ్-రేంజ్ హ్యాండ్సెట్లకు సక్సెసర్ మోడళ్లతో భారతదేశంలో తమ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించేందుకు రెడీ అయ్యాయి. షావోమీ, రియల్మీ, పోకో, ఒప్పో ఇప్పటికే తమ అప్కమింగ్ డివైజ్ల లాంఛ్ తేదీలను ధృవీకరించాయి. మరికొన్ని కంపెనీలు ఈ నెల చివర్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను పరిచయం చేయడానికి ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా జనవరి రెండవ వారంలో భారతదేశంలో విడుదల కానున్న స్మార్ట్ఫోన్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
1. రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ 5G, రియల్మీ ప్యాడ్ 3 5G:
- Launch Date: January 6, 2026
రియల్మీ జనవరి 6, 2026న తన "రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ 5G"ను విడుదల చేయనుంది. ఈ లైనప్లో "రియల్మీ 16 ప్రో 5G", "రియల్మీ 16 ప్రో+ 5G" అనే రెండు మోడళ్లు ఉంటాయి. ఈ సిరీస్లో పోస్ట్-ప్రాసెసింగ్ కోసం కొత్త లూమాకలర్ అల్గారిథమ్తో కూడిన 200MP పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా ఉంటుంది. వీటిలో "ప్రో" మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 మ్యాక్స్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 6500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ ఉన్న ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అయితే "ప్రో+" మోడల్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో పాటు 6500 నిట్స్ కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది.
ఈ రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ 5G 7,000 mAh బ్యాటరీని అందిస్తంది. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP66, IP68, IP69, IP69K సర్టిఫికేషన్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ UI 7.0 పై పనిచేస్తుంది. దీనికి 3 సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్డేట్లు, 4 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు లభిస్తాయి.
రియల్మీ ఈ ఫోన్లతో పాటు తన "రియల్మీ ప్యాడ్ 3" టాబ్లెట్ను కూడా విడుదల చేయనుంది. ఇది 2.8K రిజల్యూషన్ డిస్ప్లే, 12,200 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. అదనంగా కంపెనీ "రియల్మీ బడ్స్ ఎయిర్ 8"ని కూడా ప్రకటించనుంది.
2. రెడ్మీ నోట్ 15 5G, రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G:
- Launch Date: January 6, 2026
ప్రముఖ నోట్ 14 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సక్సెసర్గా రాబోతున్న "రెడ్మీ నోట్ 15 5G"ను జనవరి 6, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు షావోమీ ధృవీకరించింది. ఈ పరికరం 108 మాస్టర్పిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 5,520 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 7.35mm స్లిమ్ డిజైన్లో వస్తుంది. ఇది IP66 సర్టిఫికేషన్ను కలిగి ఉంటుంది. డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3200 నిట్స్ బ్రైట్నెస్కు మద్దతు ఇచ్చే 6.77-అంగుళాల కర్వ్డ్ AMOLED స్క్రీన్తో వస్తుంది.
ఈ ఫోన్తో పాటు "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G" కూడా విడుదల కానుంది. ఇందులో 12,000 mAh బ్యాటరీ, 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇచ్చే 12.1-అంగుళాల QHD+ డిస్ప్లే ఉంటాయి. ఈ టాబ్లెట్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 చిప్సెట్తో వస్తుంది. ఇది కేవలం 610 గ్రాముల బరువుతో 7.5 mm స్లిమ్ డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇంకా ఈ "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G"లో డాల్బీ అట్మోస్ ద్వారా శక్తిని పొందే క్వాడ్ స్పీకర్లు ఉంటాయి.
3. పోకో M8 5G:
- Launch Date: January 8, 2026
రెడ్మీ "నోట్ 15 5G" లాంఛ్ అయిన రెండు రోజుల తర్వాత అంటే జనవరి 8, 2025న "పోకో M8 5G" భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. ఈ పోకో స్మార్ట్ఫోన్ అప్కమింగ్ రెడ్మీ హ్యాండ్సెట్కు పైన రంగు పూత మినహా, చూడటానికి అచ్చం అలాగే కన్పిస్తుంది. IP రేటింగ్, డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్తో సహా ఈ పరికరంలోని అన్ని ఫీచర్లు కూడా రెడ్మీ పరికరంతో సమానంగా ఉన్నాయి. ఈ "పోకో M8 5G" హైపర్ఓఎస్ 2.0పై పనిచేస్తుంది. ఇది 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లతో పాటు 4 సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్లకు మద్దతు ఇస్తుంది.
4. ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్:
- Launch Date: January 8, 2026
పోకో తన "పోకో M8 5G"ని విడుదల చేస్తున్న అదే రోజున, ఒప్పో కూడా భారతదేశంలో "రెనో 15" సిరీస్ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ లైనప్లో "రెనో 15 5G", "రెనో 15 ప్రో 5G", "రెనో 15 ప్రో మినీ 5G" మోడళ్లు ఉంటాయి. "ప్రో" మోడళ్లలో వెనుక భాగంలో 200 MP ప్రైమరీ కెమెరా, దానికి తోడుగా 50MP 3.5x టెలిఫొటో పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా, 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంటాయి. అదే సమయంలో స్టాండర్డ్ మోడల్లో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 50MP 3.5x టెలిఫొటో పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా, 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంటాయి.
ఈ సిరీస్లోని "రెనో 15 ప్రో" గోరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2తో కూడిన 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. అదే సమయంలో "రెనో 15 ప్రో మినీ" గోరిల్లా గ్లాస్ 7iతో కూడిన 6.32-అంగుళాల AMOLED ప్యానెల్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక "రెనో 15" విషయానికి వస్తే, ఇది గోరిల్లా గ్లాస్ 7iతో పాటు 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ మొత్తం లైనప్లో దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP66, IP68, IP69 సర్టిఫికేషన్లు ఉంటాయి.