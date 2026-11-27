మెమరీ, RAM కొరత ఎఫెక్ట్- 2027లో మరింత పడిపోనున్న స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్!
మెమరీ కొరత, ర్యామ్ (RAM) సంక్షోభం నేపథ్యంలో 2027లో స్మార్ట్ఫోన్ విక్రయాలు మరింత తగ్గే అవకాశం: నివేదిక
Published : November 27, 2026 at 7:52 PM IST
Hyderabad: పెరుగుతున్న ఏఐ (AI) అప్లికేషన్లు, డేటా సెంటర్ల అవసరాల కారణంగా తీవ్రమైన మెమరీ కొరత ఏర్పడి, స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ఈ ధరల పెరుగుదల వినియోగదారులపైనా, మొత్తం అమ్మకాల గణాంకాలపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, 2027 నాటికి స్మార్ట్ఫోన్ల అమ్మకాలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
మార్కెట్లో నెలకొన్న ర్యామ్ (RAM), స్టోరేజ్ మెమరీ కొరత వల్లే ఫోన్ల ధరలు పెరుగుతున్నాయని పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల బడ్జెట్ (సరసమైన) ధరల ఫోన్లు ఎక్కువగా ప్రభావితమైనప్పటికీ యాపిల్ (Apple), శాంసంగ్ (Samsung) వంటి దిగ్గజ సంస్థలు కూడా ఈ సెగ నుంచి తప్పించుకోలేకపోతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో ఈ ధరలు మరింత పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
2027 నాటికి మరో 6% తగ్గుదల: 'కౌంటర్పాయింట్ రీసెర్చ్' (Counterpoint Research) విడుదల చేసిన 'స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ అవుట్లుక్ ట్రాకర్' డేటా ప్రకారం, 2026లో గ్లోబల్ స్మార్ట్ఫోన్ షిప్మెంట్లు (సరఫరా) 13.9% తగ్గనుండగా, 2027లో అదనంగా మరో 6% తగ్గుదల నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఏఐ (AI), సర్వర్ సంబంధిత హార్డ్వేర్ అవసరాలకు సరఫరాదారులు పెద్దపీట వేస్తుండటంతో మొబైల్ RAM, మెమరీ చిప్ల కొరత తీవ్రమైంది. ఈ పరిణామంతో చాలా వరకు స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లు ఫోన్ల ధరలను పెంచడంతో పాటు, లాభదాయకత తక్కువగా ఉన్న మోడళ్లకు స్వస్తి పలుకుతున్నాయి.
బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లపై తీవ్ర ప్రభావం: సాధారణంగా $200 (సుమారు రూ. 18,500) లోపు ధర ఉండే బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లపై ఈ ప్రభావం అత్యధికంగా ఉండనుంది. ఆండ్రాయిడ్ తయారీదారుల నుంచి ఆర్డర్లు తగ్గడంతో, పలు ప్రధాన ఓడీఎం (ODM- ఒరిజినల్ డిజైన్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్), ఈఎంఎస్ (EMS- ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్) ప్రొవైడర్లు ఉత్పత్తిని తగ్గించాయి.
2027 వరకు మెమరీ సరఫరా పరిమితంగానే ఉంటుందని అంచనా. దీనికి తోడు, ఎల్పీడీడీఆర్ (LPDDR- లో-పవర్ డబుల్ డేటా రేట్) మెమరీ ధరలు పెరగడంతో తయారీ ఖర్చులు కూడా భారమయ్యాయి. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, వినియోగదారులు కొత్త ఫోన్ల కొనుగోలును వాయిదా వేసుకుని, 'రిఫర్బిష్డ్' (పాత వాటిని మరమ్మతు చేసి విక్రయించే) ఫోన్ల వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
యాపిల్, శాంసంగ్, చైనీస్ తయారీదారులపై ప్రభావం: నివేదికల ప్రకారం 2026, 2027 సంవత్సరాల్లో యాపిల్ (Apple) షిప్మెంట్లు (సరఫరా) వరుసగా 1%, 4% మేర తగ్గే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం మార్కెట్ వాటా పరంగా ఆ సంస్థ అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతుందని అంచనా. యాపిల్కు ఉన్న ప్రీమియం బ్రాండ్ ఇమేజ్, సౌకర్యవంతమైన ఫైనాన్సింగ్ (EMI) ఆప్షన్లు, బలమైన కస్టమర్ ఆదరణ, అలాగే సరఫరాదారుల నుంచి మెమరీ చిప్లను ప్రాధాన్యతా ప్రాతిపదికన పొందే సామర్థ్యం ఆ సంస్థకు అండగా నిలుస్తున్నాయి.
మరోవైపు, శాంసంగ్ (Samsung) షిప్మెంట్లు కూడా 2026లో 1%, 2027లో 3% మేర తగ్గుతాయని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. శాంసంగ్కు విస్తృతమైన ఉత్పత్తి శ్రేణి, సొంతంగా విడిభాగాలను తయారు చేసుకునే సామర్థ్యం, బలమైన రిటైల్ నెట్వర్క్, టెలికాం సంస్థలతో సత్సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ బడ్జెట్ విభాగంలోని 'గెలాక్సీ ఏ' (Galaxy A) సిరీస్ అమ్మకాలు మందగించడాన్ని, ఆ సంస్థ ప్రీమియం, ఫోల్డబుల్ ఫోన్లకు ఉన్న డిమాండ్ పూర్తిస్థాయిలో భర్తీ చేయలేకపోవచ్చు.