ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ ఆఫర్లు: అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్లో లైవ్ డీల్స్ ఇవే!
శాంసంగ్ S25 అల్ట్రా, ఐఫోన్ 17 వంటి ప్రీమియం ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ డీల్స్ వచ్చాయి. ఈ వారం జరుగుతున్న అమెజాన్ ప్రైమ్ డే, ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్స్లో ఈ డీల్స్ పొందవచ్చు.
Published : July 4, 2026 at 11:02 AM IST
Hyderabad: ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్. ఇ-కామర్స్ దిగ్గజాలు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ జులై 2026 మొదటి వారంలో తమ భారీ సేల్స్ను ప్రకటించాయి. అమెజాన్ తన "ప్రైమ్ డే సేల్"ను జులై 4 నుంచి జులై 6 వరకు 72 గంటల పాటు నిర్వహించనుంది. ఈ సేల్లో ప్రైమ్ మెంబర్లకు ముందస్తు యాక్సెస్, ఎక్స్క్లూజివ్ డీల్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇదే సమయంలో ఫ్లిప్కార్ట్ "GOAT సేల్ 2026"ను జులై 4 నుంచి జులై 9 వరకు 6 రోజుల పాటు నిర్వహిస్తోంది. ఈ సేల్ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. మొబైల్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్, ఫ్యాషన్, గ్రోసరీ విభాగాల్లో ఆకర్షణీయ ఆఫర్లు ఉంటాయి. వీటిపై పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
అమెజాన్ ప్రైమ్ డే 2026
Amazon Prime Day Sale x stufflistingsarmy, giveaway series, Day 4.— Mukul Sharma (@stufflistings) July 2, 2026
5 days, 5 winners, each will win an Amazon Voucher.
Task for today:
1. Open Amazon India and search for the Galaxy S25 Ultra
2. Tell me what you like the most in the phone:
A. The Display
B. The Processor
C.… pic.twitter.com/kn596OV0Dq
- తేదీలు: జులై 4 నుంచి జులై 6 వరకు (72 గంటల విండో)
- ఆఫర్లు: స్మార్ట్ఫోన్లు, లాప్టాప్లు, అమెజాన్ డివైజెస్ (ఎకో, ఫైర్ స్టిక్) పై అదిరిపోయే డీల్స్.
- ప్రత్యేకత: ప్రైమ్ మెంబర్లకు మాత్రమే ఉచిత, వేగవంతమైన డెలివరీతో పాటు ఎక్స్క్లూజివ్ క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు.
అమెజాన్ ప్రైమ్ డే 2026: సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫర్ల వివరాలు
భారతదేశంలో అమెజాన్ నిర్వహిస్తున్న ఈ ప్రైమ్ డే సేల్ పదివది. 300కి పైగా టాప్ బ్రాండ్స్కు చెందిన 15,000కి పైగా ప్రొడక్ట్స్పై అతి తక్కువ ధరలను అందించడంతో పాటు, 500కు పైగా కొత్త ఉత్పత్తులను కూడా ఈ సేల్ సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే ఈ సేల్ కేవలం ప్రైమ్ మెంబర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ లేనివారు తమ స్నేహితుల నుంచి యాక్సెస్ పొందవచ్చు లేదా ఈ కింది డిస్కౌంట్ ప్లాన్స్తో కొత్త మెంబర్షిప్ తీసుకోవచ్చు:
- ప్రైమ్ యాన్యువల్ (12 నెలలు): అసలు ధర రూ. 1,499 → ఇప్పుడు కేవలం రూ. 999 - రూ. 500 తగ్గింపు.
- ప్రైమ్ లైట్ (12 నెలలు): అసలు ధర రూ. 799 → ఇప్పుడు రూ. 599 - రూ. 200 తగ్గింపు.
ఇదిలా ఉండగా, పూర్తి ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ బెనిఫిట్స్ కాకుండా షాపింగ్ బెనిఫిట్స్ మాత్రమే కావాలనుకునే కస్టమర్లు ప్రైమ్ షాపింగ్ ఎడిషన్ (12 నెలలు) ఎంచుకోవచ్చు. దీని ధర అసలు రూ. 399 → ఇప్పుడు రూ. 299.
అమెజాన్ ప్రైమ్ డే 2026: స్మార్ట్ఫోన్ డీల్స్
అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్లో ప్రముఖ బ్రాండ్ల స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు, ఆకర్షణీయమైన బ్యాంక్ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ ఆఫర్లు:
- Samsung Galaxy S25 Ultra: రూ. 84,999 ప్రారంభ ధర (రూ. 15,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, 9 నెలల నో-కాస్ట్ EMI).
- OnePlus 13: ఆఫర్ ధర రూ. 49,999.
- OnePlus 15R: ఆఫర్ ధర రూ. 48,999.
- OnePlus N6 (సరికొత్త లాంఛ్): కేవలం రూ. 19,999కే లభ్యం.
- Apple iPhone 17 Series: ఈ సిరీస్పై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉన్నాయి (ధరల వివరాలు వెల్లడికావాల్సి ఉంది).
బ్యాంక్ & క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు:
- SBI & Axis Bank కార్డ్స్: డెబిట్, క్రెడిట్, EMI లావాదేవీలపై 10% వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్.
- Amazon Pay ICICI క్రెడిట్ కార్డ్: ప్రైమ్ మెంబర్లకు 5% అన్లిమిటెడ్ క్యాష్బ్యాక్.
ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్ 2026:
- తేదీలు: జులై 4 నుంచి జులై 9 వరకు (6 రోజుల పాటు)
- ఆఫర్లు: ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తులు, హోమ్ అప్లయన్సెస్పై భారీ డిస్కౌంట్లు.
- ప్రత్యేకత: ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్స్పై ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (No-Cost EMI) సదుపాయం.
ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్ 2026: స్మార్ట్ఫోన్ ఆఫర్లు
Flipkart GOAT Sale is bringing some tempting iPhone deals! 📱— Malayali Bro (@MalayalaiBro) June 29, 2026
If you had to choose just one, which would you buy?
💰 iPhone 15 – ₹49,900
📱 iPhone 16 – ₹59,900
⚡ iPhone 17e – ₹60,900
✨ iPhone 17 – ₹70,900
Which one offers the best value for money? 👇#iPhone #Goatsale pic.twitter.com/tu9oda5kug
ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్లోనూ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు, ఆకర్షణీయమైన నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (EMI) ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
యాపిల్ ఐఫోన్ (Apple iPhone) డీల్స్:
- iPhone 17: ప్రారంభ ధర రూ. 70,900 (అదనంగా రూ. 1,000 ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్)
- iPhone 17 Pro: ఆఫర్ ధర రూ. 1,12,900 నుంచి ప్రారంభం
- iPhone 17 Pro Max: ఆఫర్ ధర రూ. 1,27,900 నుంచి ప్రారంభం
- iPhone 16: డిస్కౌంట్ ధర రూ. 59,900
- iPhone 16e: డిస్కౌంట్ ధర రూ. 55,900
- iPhone 15: డిస్కౌంట్ ధర రూ. 49,900
శాంసంగ్ గెలాక్సీ (Samsung Galaxy) డీల్స్:
- Galaxy S25: ప్రారంభ ధర రూ. 56,999 (నెలకు రూ. 9,499 ప్రారంభ EMI ఆప్షన్)
- Galaxy S25 FE: ఆఫర్ ధర రూ. 47,999 (నెలకు రూ. 7,999 ప్రారంభ EMI ఆప్షన్)
గూగుల్ పిక్సెల్ & నథింగ్ (Google Pixel & Nothing) డీల్స్:
- Pixel 10a: ప్రారంభ ధర రూ. 45,999
- Pixel 10: ప్రారంభ ధర రూ. 64,999
- Pixel 10 Pro XL: ప్రారంభ ధర రూ. 1,14,999
- Nothing Phone (4a) Pro: ప్రారంభ ధర రూ. 41,999
అమెజాన్ ప్రైమ్ డే Vs ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్: ఏది బెస్ట్ ఛాయిస్?
జులై మొదటి వారంలో ఇరు ఈ-కామర్స్ దిగ్గజాలు భారీ డిస్కౌంట్లతో పోటీ పడుతుండటంతో, ఏ ప్లాట్ఫార్మ్ ఎంచుకోవాలనే దానిపై కొనుగోలుదారులలో ఆసక్తి నెలకొంది. వినియోగదారుల అవసరాలను బట్టి ఏ సేల్ ఉత్తమమైనదో ఇక్కడ చూద్దాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ డే 2026 ఎంచుకోవడానికి కారణాలు:
- కొత్త లాంఛ్లు, విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తులు: ఈ సేల్లో 500 పైగా సరికొత్త ప్రొడక్ట్స్ లాంఛ్ అవుతున్నాయి. అలాగే 300+ బ్రాండ్ల నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్, హోమ్, ఫ్యాషన్ వంటి అన్ని కేటగిరీలలో 15,000 పైగా ఉత్పత్తులపై డీల్స్ ఉన్నాయి.
- ఉచిత ఎంటర్టైన్మెంట్: ప్రైమ్ మెంబర్షిప్తో కేవలం సేల్ ఆఫర్లే కాకుండా ప్రైమ్ వీడియో, ప్రైమ్ మ్యూజిక్ యాక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది. షాపింగ్, స్ట్రీమింగ్ రెండూ ఒకే ప్లాన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
- లాంగ్ టర్మ్ సబ్స్క్రిప్షన్ బెనిఫిట్స్: రెగ్యులర్గా షాపింగ్ చేసేవారికి ప్రస్తుతం రూ. 500 తగ్గింపుతో రూ. 999కే లభిస్తున్న వార్షిక ప్లాన్ అత్యంత లాభదాయకం.
ఫ్లిప్కార్ట్ GOAT సేల్ 2026 ఎంచుకోవడానికి కారణాలు:
- ప్రీమియం ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు: ఐఫోన్లు (iPhone 15, 16, 17 సిరీస్), గెలాక్సీ S25 సిరీస్ వంటి ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ ఫ్లాగ్షిప్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ సేల్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
- ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లస్ ప్రయోజనాలు: ప్లస్ మెంబర్లకు ముందస్తు యాక్సెస్ (Early Access)తో పాటు ప్రతి కొనుగోలుపై లభించే సూపర్కాయిన్స్ (SuperCoins) ద్వారా అదనపు బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు.
ముగింపు: మీరు సరికొత్త ప్రొడక్ట్స్, ఎక్కువ రకాల ఆప్షన్లు, ఓటీటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకుంటే అమెజాన్ ఉత్తమ ఎంపిక. అదే మీరు ఐఫోన్ లేదా ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లను భారీ డిస్కౌంట్లతో కొనాలనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్ సరైన వేదిక.