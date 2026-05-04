దేశంలో స్మార్ట్​ఫోన్ ధరల పెంపు- లిస్ట్​లో ఏ మోడళ్లు ఉన్నాయంటే?

RAM కొరత తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో వన్​ప్లస్, నథింగ్​తో పాటు మరికొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థలు తమ మిడ్​-రేంజ్​, ఫ్లాగ్‌షిప్ హ్యాండ్‌సెట్‌ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు సమాచారం.

Published : May 4, 2026 at 5:23 PM IST

Hyderabad: వన్‌ప్లస్, రెడ్‌మీ, నథింగ్, రియల్‌మీ వంటి స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థలు భారతదేశంలో తమ మిడ్-రేంజ్, ఫ్లాగ్‌షిప్ హ్యాండ్‌సెట్‌ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా DRAM, NAND వంటి మెమరీ, స్టోరేజ్ స్టిక్స్ వంటి విడిభాగాల ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో ఈ వార్తలు వెలువడటం గమనార్హం.

నివేదికల ప్రకారం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ (AI) వినియోగం కారణంగా, సాంకేతిక సంస్థలు తమ డేటా కేంద్రాల కోసం భారీ పరిమాణంలో RAM, GPU చిప్‌లను కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఉపయోగించే కీలక విడిభాగాల కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో RAM తయారీదారులు అధిక బ్యాండ్‌విడ్త్ కలిగిన మెమరీ స్టిక్‌ల ఉత్పత్తిపై దృష్టి సారించారు. అంతేకాకుండా కంపెనీలు AI పరిశ్రమ డిమాండ్లకు అనుగుణంగా తమ సరఫరాను మళ్లించాయి. దీనివల్ల తయారీదారులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడళ్ల ధరలను పెంచక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

వన్​ప్లస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల కొత్త ధరలు: కంపెనీ తన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల ధరలను సవరించింది. ఈ వివరాలు కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లో కూడా అప్‌డేట్ అయ్యాయి. వన్​ప్లస్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ "వన్​ప్లస్ 15" ప్రారంభ ధర రూ. 72,999తో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుతం దీని 12GB + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 77,999గా ఉంది. మరోవైపు, ఇంతకుముందు రూ. 79,999 ధర కలిగిన 16GB + 512GB వేరియంట్ ధర ఇప్పుడు రూ. 85,999కి చేరింది. అంటే ఈ ఫోన్ ధరపై రూ. 6,000 మేర పెరుగుదల ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

ఇదిలా ఉండగా, రూ. 50,499 ధర కలిగిన వన్​ప్లస్ 15R బేసిక్ మోడల్ ధర ఇప్పుడు రూ. 52,999కి పెరిగింది. అలాగే 12GB + 256GB వేరియంట్ ధరను రూ. 47,999 నుంచి రూ. 5,000 మేర పెంచారు. అదనంగా, రూ. 52,999 కలిగిన 12GB + 512GB వేరియంట్ ధరను ఇప్పుడు రూ. 57,999గా నిర్ణయించారు.

నథింగ్ ఫోన్ల ధరలపై కూడా పెంపు: వన్​ప్లస్ మాత్రమే కాకుండా, ఇతర కంపెనీల ఫోన్‌ల ధరలు కూడా పెరిగాయి. నథింగ్ 4A ప్రో, నథింగ్ 4A బేస్ మోడళ్లు ఇప్పుడు వరుసగా రూ. 44,999, రూ. 31,999 ప్రారంభ ధరలకు లభిస్తాయని టిప్‌స్టర్ సంజు చౌదరి పేర్కొన్నారు. భారతదేశంలో మార్చి 5న ఈ రెండు ఫోన్‌లు వరుసగా రూ. 9,999, రూ. 31,999 ధరలతో విడుదలయ్యాయి.

రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో సిరీస్ ధరల పెంపు: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ షావోమీ సబ్​-బ్రాండ్ రెడ్​మీ ఇటీవల విడుదల చేసిన తన రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో సిరీస్ ధరలను పెంచినట్లు సమాచారం. రెడ్​మీ "నోట్ 15 ప్రో+" బేస్ వేరియంట్​ను రూ. 37,999 ధరతో విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు దీని ధర రూ. 39,999కు పెరగనుంది. కాగా, "రెడ్​మీ నోట్​ 15 ప్రో" 8GB + 128GB వేరియంట్ ధరను రూ. 29,999 నుంచి రూ. 31,999కి పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.

లిస్ట్​లో రియల్​మీ కూడా: రియల్​మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల ధరలు పెరగనున్నాయని టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) పేర్కొన్నారు. 8GB + 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన "రియల్​మీ 16 ప్రో+" బేస్ వేరియంట్ ధర ఇప్పుడు రూ. 44,999గా ఉంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంఛ్ ధర రూ. 39,999. అంతేకాకుండా రియల్​మీ 16 ప్రో ధర కూడా రూ. 31,999 నుంచి రూ. 36,999కి పెరిగిందని సమాచారం. అంటే ఈ ఫోన్ ధర రూ. 5,000 మేర పెరిగింది.

