మార్కెట్లోకి స్కోడా స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్: సరికొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో అప్గ్రేడ్!
స్కోడా ఆటో ఇండియా తన స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ (Skoda Slavia Facelift) వెర్షన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ సెడాన్ ప్రారంభ ధర రూ. 10.00 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : October 6, 2026 at 4:24 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇండియా తన పాపులర్ సెడాన్ స్కోడా స్లావియాను అప్డేట్ చేసి ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ సెడాన్ ప్రారంభ ధరను రూ. 10.00 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో కొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో పాటు ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్లో పలు కీలక మార్పులు చేశారు. ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 1.0-లీటర్, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజన్లను యథాతథంగా కొనసాగిస్తుండగా, ఫీచర్ల పరంగా మాత్రం భారీగా అప్గ్రేడ్ చేశారు. ఇందులో కొత్తగా 360-డిగ్రీ కెమెరా, పెద్ద డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో పాటు వెనుక సీట్ల ప్రయాణికుల కోసం మసాజ్ ఫంక్షన్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించడం విశేషం.
స్కోడా స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ ధర జాబితా:
|వేరియంట్లు
|1.0 TSI మాన్యువల్
|1.0 TSI ఆటోమేటిక్
|1.5 TSI DSG
|క్లాసిక్ (Classic)
|రూ. 9,99,900
|–
|–
|క్లాసిక్+ (Classic+)
|రూ. 10,99,000
|రూ. 12,49,000
|–
|సిగ్నేచర్ (Signature)
|రూ. 13,94,000
|రూ. 14,94,000
|–
|స్పోర్ట్లైన్ (Sportline)
|రూ. 14,34,000
|రూ. 15,34,000
|–
|ప్రెస్టీజ్ (Prestige)
|రూ. 15,89,000
|రూ. 16,89,000
|రూ. 18,59,000
|మోంటే కార్లో (Monte Carlo)
|–
|రూ. 17,29,000
|రూ. 18,84,000
స్కోడా స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫేస్లిఫ్ట్లో అత్యంత కీలక మెకానికల్ అప్డేట్ ఏంటంటే, 8-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్ను చేర్చడం. ఇది గతంలో 1.0-లీటర్ TSI ఇంజిన్తో అందించిన 6-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ స్థానంలో వచ్చింది.
అయితే ఇంజిన్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. దీని 1.0-లీటర్ TSI ఇంజిన్ 114 bhp పవర్, 178 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదేవిధంగా 1.5-లీటర్ TSI ఇంజిన్ను కూడా యథాతథంగా కొనసాగించారు. స్కోడా స్లావియాలో ఇప్పటికీ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉండగా, 1.5 TSI వేరియంట్ 7-స్పీడ్ DSG ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
ఈ కొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ స్కోడా "కుషాక్", "వోక్స్వ్యాగన్ టైగూన్"లో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, స్కోడా స్లావియా ఇప్పుడు డ్యూయల్-టోన్కు బదులు 10 సింగిల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తోంది. ఇందులో 'ఆర్కిటిక్ సిల్వర్', 'కాపుచినో బేజ్' అనే రెండు కొత్త రంగులను జోడించారు.