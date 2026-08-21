స్కోడా కైలాక్లో 'స్పోర్ట్లైన్' వేరియంట్ వచ్చింది- రూ. 11.32 లక్షలకే!
భారత్లో రూ. 11.32 లక్షల ప్రారంభ ధరతో స్కోడా కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్ వేరియంట్ విడుదలయింది.
Published : August 21, 2026 at 4:36 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇండియా, తన స్కోడా కైలాక్ శ్రేణికి కొత్త స్పోర్ట్లైన్ వేరియంట్ను జోడించింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ను కంపెనీ రూ. 11.32 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది.
మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ రెండు ఆప్షన్లతో లభించే ఈ కొత్త వేరియంట్, ఈ సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీకి మరింత డార్క్, స్పోర్టియర్ లుక్ను ఇస్తుంది. అదనంగా, ఈ అప్డేట్ ఎంట్రీ-లెవల్ స్కోడా కైలాక్ శ్రేణికి కొత్త ఫీచర్లను పరిచయం చేస్తుంది.
కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్ 1.0 TSI మాన్యువల్ వెర్షన్ ధర రూ. 11.32 లక్షలు కాగా, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ ధర రూ. 12.32 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ కొత్త వేరియంట్ను కైలాక్ శ్రేణిలోని సిగ్నేచర్+, ప్రెస్టీజ్ ట్రిమ్ల మిడిల్ పొజిషన్లో ఉంచారు. ఈ కొత్త చేర్పుతో, స్కోడా కైలాక్ క్లాసిక్, క్లాసిక్+, సిగ్నేచర్, సిగ్నేచర్+, స్పోర్ట్లైన్, ప్రెస్టీజ్, ప్రెస్టీజ్+ ట్రిమ్లతో సహా ఏడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
|వేరియంట్లు
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్ (మాన్యువల్)
|రూ. 11.32 లక్షలు
|కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్ (ఆటోమేటిక్)
|రూ. 12.32 లక్షలు
స్కోడా కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్ డిజైన్: స్టాండర్డ్ వేరియంట్తో పోలిస్తే సరికొత్త 'స్పోర్ట్లైన్' వెర్షన్లో స్కోడా పలు ఆకర్షణీయమైన కాస్మెటిక్ మార్పులను చేసింది. ఈ కారుకు ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చేందుకు కంపెనీ జోడించిన ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఇవే:
- బ్లాక్డ్-అవుట్ ఎలిమెంట్స్: ఈ వేరియంట్లో ORVMలు (ఔటర్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్), ఫ్రంట్ & రేర్ డిఫ్యూజర్లతో పాటు ఇతర బాడీ భాగాలు నలుపు రంగులో (Glossy Black) మెరుస్తూ ఉంటాయి.
- స్పోర్టీ అల్లాయ్స్ & రూఫ్: కారుకు మరింత స్పోర్టీ లుక్ ఇచ్చేందుకు 17-అంగుళాల బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, బ్లాక్ డ్యూయల్-టోన్ రూఫ్ను అందించారు.
- ప్రత్యేక ఐడెంటిటీ: వెనుక భాగంలో ఫిన్లెట్స్తో కూడిన ఆకర్షణీయమైన స్పాయిలర్ ఉంది. వీటితో పాటు ఫెండర్పై ఉండే 'స్పోర్ట్లైన్' బ్యాడ్జ్, C-పిల్లర్పై వచ్చే స్పెషల్ స్టిక్కర్ ఈ మోడల్ను మిగిలిన లైనప్ కంటే భిన్నంగా చూపిస్తాయి.
మరింత స్టైలిష్ లుక్ కోసం 'స్పోర్ట్లైన్ యాక్సెసరీస్ ప్యాక్':
కారు లుక్ను మరింత ఎలివేట్ చేయాలనుకునే కస్టమర్ల కోసం స్కోడా ఒక ప్రత్యేక యాక్సెసరీస్ ప్యాకేజీని కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇందులో కింది ఫీచర్లు ఉంటాయి:
- ఫ్రంట్ బంపర్ కార్నర్ గార్నిష్లు
- డార్క్-క్రోమ్ గ్రిల్ గార్నిష్
- స్కోడా లోగోతో కూడిన ఫెండర్ గార్నిష్లు
- గ్లాసీ-బ్లాక్ బాడీ-సైడ్ మోల్డింగ్లు
స్కోడా కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్ ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే, ఈ వాహనం పూర్తిగా నలుపు రంగు థీమ్ను కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో రూఫ్, డాష్బోర్డ్, డోర్ ట్రిమ్లు ముదురు రంగులలో ఉంటాయి. సీట్లు లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీ, హెడ్రెస్ట్లపై 'స్పోర్ట్లైన్' బ్రాండింగ్, కాంట్రాస్ట్ స్టిచింగ్తో వస్తాయి. అదనంగా, స్పోర్ట్లైన్ ట్రిమ్లో అల్యూమినియం పెడల్స్ ఉంటాయి.
స్కోడా కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్ ఫీచర్లు: ఈ వేరియంట్లో యాంబియంట్ లైటింగ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 10.7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 8.0-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
స్కోడా కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్ ఇంజిన్: కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్ మోడల్ 1.0-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది 114 bhp పవర్, 178 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ కోసం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ వంటి ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
స్కోడా కైలాక్ శ్రేణిలో 'స్పోర్ట్లైన్' వేరియంట్ మాత్రమే కొత్తగా వచ్చిన అప్డేట్ కాదని గమనించాలి. స్కోడా తన ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్లయిన క్లాసిక్, క్లాసిక్+, సిగ్నేచర్ మోడళ్లలో కూడా ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, రియర్ డీఫాగర్ వంటి ఫీచర్లను జోడించింది. ప్రస్తుతం, స్కోడా కైలాక్ ధరలు రూ. 7.59 లక్షల నుంచి రూ. 12.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉన్నాయి.