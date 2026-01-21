స్కోడా కైలాక్లో కొత్త ట్రిమ్లు వచ్చాయి- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయో చూసేయండి!
స్కోడా ఆటో తన కాంపాక్ట్ SUV, స్కోడా కైలాక్ కోసం కొత్త ట్రిమ్లను విడుదల చేసింది. వీటిలో క్లాసిక్+, ప్రెస్టీజ్+ ట్రిమ్లు ఉన్నాయి.
Published : January 21, 2026 at 12:03 PM IST
Hyderabad: స్కోడా ఆటో ఇటీవలే 2026 "స్కోడా కుషాక్" ఫేస్లిఫ్ట్ను ఆవిష్కరించింది. దీని ధరలు త్వరలో వెల్లడి కానున్నాయని భావిస్తున్నారు. తాజాగా కంపెనీ తన కాంపాక్ట్ SUV అయిన "స్కోడా కైలాక్" కోసం కొన్ని కొత్త ట్రిమ్లను విడుదల చేసింది. వీటిలో క్లాసిక్+, ప్రెస్టీజ్+ ట్రిమ్లు ఉన్నాయి. ఈ వేరియంట్ల ధరలు కూడా వెల్లడయ్యాయి. అదనంగా, మిడ్-స్పెక్ సిగ్నేచర్, సిగ్నేచర్+ వేరియంట్లలో ఇప్పుడు మరిన్ని ఫీచర్లు ఉంటాయని స్కోడా ఇండియా ధృవీకరించింది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నాటికి కొత్త "స్కోడా కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్" వేరియంట్ కూడా ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది.
స్కోడా కైలాక్ క్లాసిక్+ ఫీచర్లు: దీని బేస్ "క్లాసిక్" వేరియంట్తో పోలిస్తే, ఈ కొత్త కైలాక్ "క్లాసిక్+"లో 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఇన్సైడ్ రియర్వ్యూ మిర్రర్, ఆటోమేటిక్ వైపర్లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ధర విషయానికొస్తే, ఇది రూ. 7.59 లక్షలు ఉన్న కైలాక్ క్లాసిక్ MT కంటే రూ. 66,000 ఎక్కువ ఖరీదైనదిగా ఉంటుంది.
ఆసక్తికరంగా, ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్కు భిన్నంగా, ఈ కొత్త "క్లాసిక్+" వేరియంట్ 115 hp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్తో ఆటోమేటిక్, మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ ఎంపికలు రెండింటినీ అందిస్తుంది. ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ధర రూ. 9.25 లక్షలు. అంటే కైలాక్ ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు మునుపటి కంటే రూ. 85,000 తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది.
స్కోడా కైలాక్ సిగ్నేచర్, సిగ్నేచర్+ ఫీచర్లు: స్కోడా కైలాక్ మిడ్-స్పెక్ సిగ్నేచర్, సిగ్నేచర్+ వేరియంట్లు టాప్-స్పెక్ ప్రెస్టీజ్ ట్రిమ్ల నుంచి కొన్ని ఫీచర్లను పొందుతాయి. వీటిలో ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ కోసం సన్రూఫ్, రియర్ వైపర్, ఆటోమేటిక్ వైపర్లు, ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. సిగ్నేచర్ వేరియంట్ ధరలు గతంలో ఉన్న రూ. 9.1-10.1 లక్షల నుంచి రూ. 9.43-10.43 లక్షలకు పెరిగాయి. అయితే సిగ్నేచర్+ వేరియంట్ ధర ఇప్పుడు గతంలో ఉన్న రూ. 10.44-11.44 లక్షల నుంచి రూ. 10.77-11.77 లక్షలకు చేరింది.
స్కోడా కైలాక్ స్పోర్ట్లైన్, ప్రెస్టీజ్+ వేరియంట్లు: ఈ కొత్త టాప్-ఎండ్ స్కోడా కైలాక్ వేరియంట్ల గురించి ఇంకా పెద్దగా సమాచారం వెల్లడి కాలేదు. అయితే, స్పోర్ట్లైన్ అనేది మరింత స్పోర్టీగా కనిపించే వేరియంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి అనుగుణంగా లోపల, వెలుపల కాస్మెటిక్ మార్పులను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఇందులో ఎలాంటి యాంత్రిక మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.
మునుపటి టాప్-స్పెక్ కైలాక్ ప్రెస్టీజ్, కొత్త ప్రెస్టీజ్+ వేరియంట్ మధ్య తేడాను చూపించడానికి, స్కోడా ప్రెస్టీజ్ వేరియంట్ నుంచి 6-వే పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లను తొలగించింది. ఫలితంగా దీని ధర ఇప్పుడు మునుపటి కంటే రూ. 24,000 తక్కువగా ఉంది. స్కోడా కైలాక్ ధర శ్రేణి ఇప్పటికీ రూ. 12.99 లక్షలతో ముగుస్తుంది, అయినప్పటికీ ప్రెస్టీజ్+ ఇప్పుడు శ్రేణిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది.