స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ టీజర్ రిలీజ్- ఎలా ఉందో ఓసారి చూసేయండి మరి!
భారత మార్కెట్లోకి స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ వచ్చేస్తోంది- లాంఛ్కు ముందే కీలక వివరాలు వెల్లడి!
Published : January 19, 2026 at 4:38 PM IST
Hyderabad: జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో తన కాంపాక్ట్ SUV స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ కారు మరికొన్ని వారాల్లోనే మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ దీని టీజర్లను విడుదల చేస్తూ కస్టమర్లలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
దీని లాంఛ్కు ముందుగా కంపెనీ రెండు టీజర్లను విడుదల చేసింది. ఇవి ఈ SUVలో అప్డేటెడ్ సిల్హౌట్, లైటింగ్ ఎలిమెంట్లను చూపిస్తున్నాయి. తాజా టీజర్ మరో అడుగు ముందుకు వేసి ముందు, వెనుక లైట్ యూనిట్లను ప్రదర్శిస్తూనే, ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్ డిజైన్ దిశను సూచిస్తోంది.
ఇకపోతే స్కోడా కుషాక్ కాంపాక్ట్ SUV మార్చి 2021లో భారతదేశంలో ప్రారంభమైంది. ఈ కారు స్కోడా వోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా ఇండియా 2.0 స్కీమ్ కింద వచ్చిన మొదటి కొత్త మోడల్. ఆ తర్వాత కొన్ని నెల్లలోనే కంపెనీ స్కోడా స్లావియా సెడాన్, వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్లను కూడా ప్రారంభించింది. అనంతరం 2022లో, వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ ఈ జాబితాలోకి చేరింది. ఈ SUV భారత మార్కెట్కు కొత్త MQB A0 IN ప్లాట్ఫామ్ను కూడా పరిచయం చేసింది.
కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ టీజర్: ఈ అప్డేటెడ్ స్కోడా కుషాక్ టీజర్లో ఈ SUVని ఒక గ్రీన్ కలర్ కర్టెన్ క్లాత్తో కప్పి ఉంచడం కన్పిస్తుంది. ఇది కారుకు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను మాత్రమే వెల్లడిస్తోంది. ఈ టీజర్లో, మీరు పెద్దదిగా, మరింత నిటారుగా ఉన్న స్కోడా బటర్ఫ్లై గ్రిల్, స్కోడా రౌండెల్తో చెక్కిన బానెట్, SUV విలక్షణమైన షోల్డర్ లైన్ను చూడవచ్చు.
కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ డిజైన్: ఈ టీజర్ SUV దిగువ బంపర్పై ఉన్న సిల్వర్ ట్రిమ్ను కూడా చూపిస్తోంది. గతేడాదిలో ఈ SUVని పరీక్షల సమయంలో రోడ్లపై అనేకసార్లు కనిపించింది. ఇది దాని డిజైన్కు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించింది. వీటిలో హెడ్లైట్లలో మార్పులు, సవరించిన టెయిల్ ల్యాంప్లు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇది లైట్బార్ డిజైన్తో వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్: అంతేకాకుండా, కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్లో కొత్త మెటీరియల్స్,రంగులు, అలాగే సవరించిన కంట్రోల్ సర్ఫేస్లతో సహా క్యాబిన్కు కొన్ని చిన్న డిజైన్ అప్డేట్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ల పరంగా, ఈ కొత్త SUV కొన్ని అప్గ్రేడ్లను పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. దీని టాప్-స్పెక్ వేరియంట్లలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, అప్గ్రేడ్ చేసిన ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ADAS టెక్నాలజీ కూడా ఉండవచ్చు.
కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్: పవర్ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, దీనిలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండే అవకాశం లేదు. కంపెనీ దీనిలో ఇప్పటికే ఉన్న 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్లను కొనసాగిస్తుంది. ఈ రెండు ఇంజిన్లు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంటాయి.