స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ టీజర్ రిలీజ్- ఎలా ఉందో ఓసారి చూసేయండి మరి!

భారత మార్కెట్లోకి స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వచ్చేస్తోంది- లాంఛ్​కు ముందే కీలక వివరాలు వెల్లడి!

Skoda Kushaq Facelift New Teaser Released
Skoda Kushaq Facelift New Teaser Released (Photo Credit- Skoda Auto India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో తన కాంపాక్ట్ SUV స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను భారతదేశంలో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ కారు మరికొన్ని వారాల్లోనే మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ దీని టీజర్​లను విడుదల చేస్తూ కస్టమర్లలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

దీని లాంఛ్​కు ముందుగా కంపెనీ రెండు టీజర్‌లను విడుదల చేసింది. ఇవి ఈ SUVలో అప్డేటెడ్ సిల్హౌట్, లైటింగ్ ఎలిమెంట్​లను చూపిస్తున్నాయి. తాజా టీజర్ మరో అడుగు ముందుకు వేసి ముందు, వెనుక లైట్ యూనిట్లను ప్రదర్శిస్తూనే, ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్ డిజైన్ దిశను సూచిస్తోంది.

ఇకపోతే స్కోడా కుషాక్ కాంపాక్ట్ SUV మార్చి 2021లో భారతదేశంలో ప్రారంభమైంది. ఈ కారు స్కోడా వోక్స్‌వ్యాగన్ ఇండియా ఇండియా 2.0 స్కీమ్​ కింద వచ్చిన మొదటి కొత్త మోడల్. ఆ తర్వాత కొన్ని నెల్లలోనే కంపెనీ స్కోడా స్లావియా సెడాన్, వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్‌లను కూడా ప్రారంభించింది. అనంతరం 2022లో, వోక్స్‌వ్యాగన్ వర్టస్​ ఈ జాబితాలోకి చేరింది. ఈ SUV భారత మార్కెట్​కు కొత్త MQB A0 IN ప్లాట్‌ఫామ్‌ను కూడా పరిచయం చేసింది.

కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ టీజర్: ఈ అప్డేటెడ్ స్కోడా కుషాక్ టీజర్​లో ఈ SUVని ఒక గ్రీన్ ​కలర్ కర్టెన్​ క్లాత్​తో కప్పి ఉంచడం కన్పిస్తుంది. ఇది కారుకు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను మాత్రమే వెల్లడిస్తోంది. ఈ టీజర్‌లో, మీరు పెద్దదిగా, మరింత నిటారుగా ఉన్న స్కోడా బటర్‌ఫ్లై గ్రిల్, స్కోడా రౌండెల్‌తో చెక్కిన బానెట్, SUV విలక్షణమైన షోల్డర్ లైన్‌ను చూడవచ్చు.

కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ డిజైన్: ఈ టీజర్ SUV దిగువ బంపర్‌పై ఉన్న సిల్వర్ ట్రిమ్​ను కూడా చూపిస్తోంది. గతేడాదిలో ఈ SUVని పరీక్షల సమయంలో రోడ్లపై అనేకసార్లు కనిపించింది. ఇది దాని డిజైన్​కు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించింది. వీటిలో హెడ్‌లైట్లలో మార్పులు, సవరించిన టెయిల్ ల్యాంప్‌లు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇది లైట్‌బార్ డిజైన్​తో వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

Skoda Kushaq Facelift
Skoda Kushaq Facelift (Photo Credit- Skoda Auto India)

కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్: అంతేకాకుండా, కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్‌లో కొత్త మెటీరియల్స్,రంగులు, అలాగే సవరించిన కంట్రోల్ సర్ఫేస్‌లతో సహా క్యాబిన్‌కు కొన్ని చిన్న డిజైన్ అప్‌డేట్‌లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ల పరంగా, ఈ కొత్త SUV కొన్ని అప్‌గ్రేడ్‌లను పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. దీని టాప్-స్పెక్ వేరియంట్‌లలో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, అప్‌గ్రేడ్ చేసిన ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ADAS టెక్నాలజీ కూడా ఉండవచ్చు.

Skoda Kushaq Facelift
Skoda Kushaq Facelift (Photo Credit- Skoda Auto India)

కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ పవర్‌ట్రెయిన్: పవర్‌ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, దీనిలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండే అవకాశం లేదు. కంపెనీ దీనిలో ఇప్పటికే ఉన్న 1.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లను కొనసాగిస్తుంది. ఈ రెండు ఇంజిన్‌లు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్‌లతో అందుబాటులో ఉంటాయి.

