ఆరు నిమిషాల్లో 'క్లీన్ స్వీప్'.. స్కోడా కొడియాక్ RS రికార్డు బుకింగ్స్!
స్కోడా ఆటో ఇండియా తన కొడియాక్ RS మోడల్తో సరికొత్త బుకింగ్ రికార్డు నమోదు చేసింది. బుకింగ్స్ ప్రారంభించిన కేవలం ఆరు నిమిషాల వ్యవధిలోనే మొదటి విడతకు కేటాయించిన అన్ని యూనిట్లు పూర్తిగా అమ్ముడైపోయాయి.
Published : June 24, 2026 at 1:59 PM IST
Hyderabad: స్కోడా ఆటో ఇండియా సేల్స్ విభాగంలో సరికొత్త మైలురాయిని అందుకుంది. కంపెనీ ప్రతిష్టాత్మకంగా భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన 'స్కోడా కొడియాక్ ఆర్ఎస్' మోడల్ విక్రయాల పరంగా కొత్త బెంచ్మార్క్ను నెలకొల్పింది. జూన్ 22న బుకింగ్స్ ప్రారంభం కాగా, ఈ కారు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత వేగంగా అమ్ముడైపోయింది. కంపెనీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేసిన కేవలం ఆరు నిమిషాల వ్యవధిలోనే మొదటి విడతకు కేటాయించిన మొత్తం 50 యూనిట్లు పూర్తిగా అమ్ముడయ్యాయి.
భారత మార్కెట్లో స్కోడా అందిస్తున్న 'RS' పెర్ఫార్మెన్స్ లైనప్లోకి కొత్తగా చేరిన అత్యంత ఆధునిక మోడల్ ఇది. కేవలం ఆరు నిమిషాల్లోనే మొత్తం యూనిట్లు విక్రయం కావడం, దేశీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ప్రీమియం పెర్ఫార్మెన్స్-ఓరియెంటెడ్ వాహనాలకు ఉన్న బలమైన ఆదరణను, భారత వినియోగదారుల ఆసక్తిని స్పష్టం చేస్తోంది.