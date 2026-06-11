స్కోడా కోడియాక్ RS వచ్చేస్తోంది- బుకింగ్లు ఎప్పటి నుంచంటే?
స్కోడా ఆటో భారతదేశంలో కొత్త స్కోడా కోడియాక్ RS (Skoda Kodiaq RS)ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో దీని బుకింగ్లను జూన్ 22 నుంచి ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : June 11, 2026 at 5:26 PM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లోకి "స్కోడా కోడియాక్ RS" త్వరలో అడుగుపెట్టనుంది. అంతకంటే ముందు, ఈ పర్ఫార్మెన్స్ SUV బుకింగ్లు జూన్ 22, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. దేశంలో చెక్ కార్ల తయారీ సంస్థ నుంచి వస్తున్న తొలి RS-బ్యాడ్జ్ SUV ఇదే కావడం విశేషం.
మొదటి బ్యాచ్లో ఈ SUVకి చెందిన కేవలం 50 యూనిట్లను మాత్రమే మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నారు. స్కోడా కోడియాక్కు చెందిన ఈ పర్ఫార్మెన్స్-ఓరియెంటెడ్ వెర్షన్లో "స్కోడా ఆక్టేవియా RS"లో ఉండే 2.0-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్నే వాడనున్నారు. స్కోడా ఆక్టేవియా RS కూడా ఈ ఏడాది చివర్లో భారత్కు రెండో అలాట్మెంట్ కింద తిరిగి వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
స్కోడా కోడియాక్ RS డిజైన్: డిజైన్ పరంగా చూస్తే, కొత్త "కోడియాక్ RS" స్టాండర్డ్ మోడల్ కంటే విభిన్నంగా, మరింత అగ్రెసివ్ లుక్లో ఉంటుంది. ఇందులో కొత్తగా డిజైన్ చేసిన బంపర్లు, గ్లాస్-బ్లాక్ ఎక్స్టీరియర్ యాక్సెంట్లు, RS-కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పెద్ద అల్లాయ్ వీల్స్, వెనుక భాగంలో ట్విన్-ఎగ్జాస్ట్ సెటప్ ఉపయోగించారు.
స్కోడా కోడియాక్ RS ఇంజిన్: ఈ కారులో కంపెనీకి చెందిన సుపరిచితమైన 2.0-లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇదే ఇంజిన్ "స్కోడా ఆక్టేవియా RS"లో కూడా ఉంటుంది. ఈ 4-సిలిండర్ ఇంజిన్ 261 bhp పవర్, 400 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అమ్ముడవుతున్న స్టాండర్డ్ స్కోడా కోడియాక్తో పోలిస్తే 60 bhp అదనపు పవర్, 80 Nm అదనపు టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ కారులో 7-స్పీడ్ DSG ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఉపయోగించారు. ఇది నాలుగు చక్రాలకు పవర్ను అందిస్తుంది. ఈ కారు 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని 6.3 సెకన్లలో అందుకుంటుందని, దీని టాప్ స్పీడ్ 231 kmph అని స్కోడా ఆటో చెబుతోంది.
స్కోడా కోడియాక్ RS ధర: స్కోడా ఆటో ఇండియా ఇటీవలే తన అప్డేటెడ్ కోడియాక్ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 46.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. మెరుగైన పనితీరును అందించే హార్డ్వేర్, RS-స్పెసిఫిక్ అప్డేట్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, "స్కోడా కోడియాక్ RS"ను కేవలం ఒకే ఒక 'ఫుల్లీ లోడెడ్' (అన్ని ఫీచర్లతో కూడిన) వేరియంట్గా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. దీని ధర దాదాపు రూ. 55 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉండొచ్చు. కాగా, "ఆక్టేవియా RS"ను అక్టోబర్ 2025లో రూ. 49.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో విడుదల చేశారు.