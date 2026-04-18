అత్యధిక రేంజ్​తో 'సింపుల్ ఎనర్జీ అల్ట్రా'- ఒక్కసారి ఛార్జ్​ చేస్తే 400km ప్రయాణించొచ్చు

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో సింపుల్ ఎనర్జీ తన "జెన్​ 2" పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగంగా ఆవిష్కరించిన "సింపుల్ ఎనర్జీ అల్ట్రా" ఇప్పుడు సింపుల్ స్టోర్స్ వద్ద, కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లో టెస్ట్ రైడ్‌లకు, కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది.

Simple Ultra launched at Rs 2.35 lakh with 400km IDC range (Photo Credit- Simple Energy)
Published : April 18, 2026 at 10:47 AM IST

Hyderabad: బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేసే దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ సింపుల్ ఎనర్జీ భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ "సింపుల్ ఎనర్జీ అల్ట్రా"ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ స్కూటర్‌ను రూ. 2.35 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో పరిచయం చేసింది. ఈ కొత్త ఈవీ కంపెనీ "జెన్ 2" పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగం, ఈ లైనప్‌లో ఇది నాలుగో కొత్త స్కూటర్. ఈ "అల్ట్రా" వేరియంట్‌తో సింపుల్ ఎనర్జీ అధిక పనితీరుతో పాటు గణనీయమైన రేంజ్‌ను కూడా అందించే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను కోరుకునే వినియోగదారులనే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

సింపుల్ ఎనర్జీ అల్ట్రా రేంజ్: కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను లాంగ్-రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌గా పరిచయం చేసింది. ఈ కొత్త "సింపుల్ ఎనర్జీ అల్ట్రా"లో 6.5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే, ఈ స్కూటర్ 400 కిలోమీటర్ల వరకు IDC సర్టిఫైడ్ రేంజ్‌ను అందించగలదు. ఈ రేంజ్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లన్నింటిలోనూ దీనిని అత్యధిక రేంజ్ కలిగిన స్కూటర్‌గా నిలిపింది.

సింపుల్ ఎనర్జీ అల్ట్రా పనితీరు: పనితీరు పరంగా చూస్తే, ఈ కొత్త "సింపుల్ ఎనర్జీ అల్ట్రా" కేవలం 2.77 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 40 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. అదే సమయంలో దీని టాప్​ స్పీడ్​ను 115 kmphగా సింపుల్ ఎనర్జీ పేర్కొంది. దీంతో ఇది కంపెనీ శ్రేణిలో "సింపుల్ వన్" (5 kWh వేరియంట్) తర్వాత, రెండవ అత్యంత వేగవంతమైన స్కూటర్‌గా నిలిచింది.

సింపుల్ ఎనర్జీ అల్ట్రా ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, "సింపుల్ ఎనర్జీ అల్ట్రా" నాలుగు-స్థాయిల ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్‌తో పాటు, ఏడు అంగుళాల డిజిటల్ రైడర్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. పనితీరు, సాంకేతికత, సుదీర్ఘ ప్రయాణ పరిధి (Riding Range) కలయికను ఆశించే కొనుగోలుదారులకు ఈ స్కూటర్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు.

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో (జనవరిలో) కంపెనీ "సింపుల్ వన్" (Simple One), "సింపుల్ వన్​ఎస్​" (Simple OneS) మోడళ్ల రెండవ తరాన్ని విడుదల చేసింది. అత్యధిక రేంజ్‌ను అందించే వేరియంట్‌గా "అల్ట్రా" ఇప్పుడు ఆ శ్రేణిలో చేరింది. సింపుల్ ఎనర్జీ రిటైల్ నెట్‌వర్క్ విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా బెంగళూరు, దిల్లీ, హైదరాబాద్, కొచ్చి, చెన్నై, గోవా వంటి నగరాలతో సహా సుమారు 70 టచ్‌పాయింట్‌లను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా మరికొన్ని నెలల్లో నాగ్‌పూర్, రాంచీ, భువనేశ్వర్‌లలో కొత్త అవుట్‌లెట్‌లను ప్రారంభించే తన విస్తరణా ప్రణాళికలను కూడా కంపెనీ ధృవీకరించింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

