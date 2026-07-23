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ఫ్యామిలీ రైడర్ల కోసం సింపుల్ ఎనర్జీ కొత్త ప్లాన్- సెప్టెంబర్ 2న సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్

ప్రీమియం, హై-పర్ఫార్మెన్స్ ఈవీ స్కూటర్లతో గుర్తింపు పొందిన సింపుల్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు సామాన్యులు, కుటుంబాల కోసం తన మొదటి ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను తీసుకొస్తోంది. ఈ మోడల్‌ను సెప్టెంబర్ 2న ఆవిష్కరించనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.

In picture - Simple One
In picture - Simple One (Image Credit: Simple Energy)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 5:05 PM IST

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Hyderabad: బెంగళూరుకు చెందిన ఈవీ తయారీ సంస్థ సింపుల్ ఎనర్జీ సెప్టెంబర్ 2, 2026న తన మొదటి ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను ఆవిష్కరించనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీని ద్వారా కంపెనీ భారత మాస్-మార్కెట్ విభాగంలోకి ప్రవేశించనుంది.

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ప్రీమియం, పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారిత మోడళ్లతో పాటు సాధారణ రైడర్లు, కుటుంబాల దైనందిన అవసరాలను తీర్చేలా ఈ సరికొత్త స్కూటర్‌ను డిజైన్ చేసినట్లు సంస్థ తెలిపింది. మరింత ఎక్కువ మంది కస్టమర్లను చేరుకోవడమే లక్ష్యంగా తెస్తున్న ఈ సరికొత్త స్కూటర్ విశేషాలు ఇక్కడ చూద్దాం:

ఈ స్కూటర్​లో ఏం ఆశించవచ్చు?:

  • ఇన్-హౌస్ రీసెర్చ్: టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్లు లేదా స్కూటర్ పేరును కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే, కొన్నేళ్ల అంతర్గత పరిశోధనలు (In-house research), ఇంజనీరింగ్ ద్వారా దీనిని మొదటి నుంచి పూర్తిగా సరికొత్తగా అభివృద్ధి చేసినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
  • రోజువారీ ప్రయాణాలకు అనుకూలం: ఇది ప్రాక్టికాలిటీ, అధునాతన సాంకేతికత, ఆలోచనాత్మకమైన డిజైన్ కలయికతో రోజువారీ ప్రయాణాలకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
  • ప్రోప్రైటరీ సాఫ్ట్‌వేర్: కంపెనీ తన సొంత సాఫ్ట్‌వేర్, వాహన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టింది.
  • పర్యావరణ అనుకూల మోటార్: హెవీ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ (భారీ అరుదైన భూ మూలకాలు) లేకుండా వాణిజ్యపరంగా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లను తయారు చేసిన మొదటి భారతీయ తయారీ సంస్థగా సింపుల్ ఎనర్జీ నిలిచింది. ఈ సాంకేతికతను కొత్త స్కూటర్‌లోనూ ఉపయోగించనున్నారు.
  • సింపుల్ ఎనర్జీ లైనప్ విస్తరణ: ఇటీవలే కంపెనీ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ (టాప్-ఎండ్) మోడల్‌గా సింపుల్ అల్ట్రాను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు ఈ అప్​కమింగ్ ఫ్యామిలీ స్కూటర్ కూడా ఈ శ్రేణిలో చేరనుంది.

సింపుల్ అల్ట్రా కీలక ఫీచర్లు:

  • బ్యాటరీ & రేంజ్: ఇందులో 6.5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది ఇండియన్ డ్రైవింగ్ సైకిల్ (IDC) సర్టిఫైడ్ ప్రకారం ఏకంగా 400 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఏ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కూడా ఇంతటి గరిష్ఠ రేంజ్ అందించడం లేదు.
  • టాప్ స్పీడ్ & పికప్: ఇది గంటకు గరిష్ఠంగా 115 కిలోమీటర్ల వేగంతో (Top Speed) దూసుకుపోగలదు. కేవలం 2.77 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 40 కిమీ వేగాన్ని అందుకోగలదు.
  • అధునాతన డిస్​ప్లే: రైడర్ సౌకర్యం కోసం ఇందులో 7-అంగుళాల TFT డిస్​ప్లేను అందించారు.
  • సేఫ్టీ ఫీచర్లు: విభిన్న రోడ్లపై పట్టుకోసం దీనిలో నాలుగు లెవెల్స్ కలిగిన ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (Traction Control) సిస్టమ్‌ను అమర్చారు.

సింపుల్ ఎనర్జీ తన ప్రీమియం మోడళ్ల ద్వారా సాధించిన ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించుకుని, ఈ సరికొత్త ఫ్యామిలీ స్కూటర్‌ను మరింత అందుబాటు ధరలో (Affordable) తీసుకురానుంది. దీనివల్ల అధునాతన సాంకేతికత మరింత ఎక్కువ మంది వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.

సింపుల్ ఎనర్జీ ప్రస్తుతం మూడు మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. అవి:

  • సింపుల్ వన్ జెన్ 2 (Simple One Gen 2): ఈ మోడల్ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇవి ఇండియన్ డ్రైవింగ్ సైకిల్ (IDC) సర్టిఫైడ్ ప్రకారం వరుసగా 236 కిలోమీటర్లు, 265 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందిస్తాయి. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 1.94 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
  • సింపుల్ వన్ ఎస్ జెన్ 2 (Simple One S Gen 2): ఈ మోడల్ 190 కిలోమీటర్ల IDC రేంజ్‌ను ఆఫర్ చేస్తుంది. దీని ధర రూ. 1.74 lakh (లక్షలు) (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
  • సింపుల్ అల్ట్రా (Simple Ultra): పైన చెప్పుకున్నట్లుగా ఇది కంపెనీ టాప్-ఎండ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్.

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SIMPLE ENERGY FAMILY SCOOTER
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