జనవరి 1 నుంచి కొత్త రూల్స్- రిజిస్టర్డ్ SIM లేని ఫోన్లలో WhatsApp, Telegram సేవలు బంద్!
కేంద్ర ప్రభుత్వం వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ వంటి యాప్లకు 'సిమ్ బైండింగ్' తప్పనిసరి చేసింది. ఈ నిబంధన 2027 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి రానుండగా, కంపెనీలకు 2026 డిసెంబర్ 31 వరకు గడువు ఇచ్చింది.
Published : October 23, 2026 at 5:04 PM IST
Hyderabad: దేశంలో పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు, ముఖ్యంగా డిజిటల్ అరెస్ట్, ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్, క్రాస్-బార్డర్ మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ వంటి ప్రముఖ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్లకు 'సిమ్ బైండింగ్' (SIM Binding) విధానాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం (DoT) విడుదల చేసిన నూతన మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఈ నిబంధన 2027 జనవరి 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రానుంది. ఇందుకోసం సదరు కంపెనీలకు 2026 డిసెంబర్ 31 వరకు గడువు విధించింది.
ఇకపై సిమ్ కార్డ్ లేకపోతే యాప్స్ బంద్:
తాజా నిబంధనల ప్రకారం, ఏ మొబైల్ నంబర్తో అయితే మెసేజింగ్ అకౌంట్ రిజిస్టర్ అయి ఉందో, ఆ యాక్టివ్ సిమ్ కార్డ్ (లేదా యాక్టివ్ eSIM) కచ్చితంగా అదే స్మార్ట్ఫోన్లో ఉండాలి. ఒకవేళ వినియోగదారుడు ఫోన్ నుంచి సిమ్ను తొలగించినా, వేరే సిమ్ మార్చినా లేదా సదరు నంబర్ డీయాక్టివేట్ అయినా కంపెనీలు వెంటనే ఆ యాప్ సేవలను నిలిపివేయాల్సి ఉంటుంది. తిరిగి అదే సిమ్ను ఫోన్లో ఇన్సర్ట్ చేసే వరకు ఆ ఖాతాను ఉపయోగించడం సాధ్యం కాదు.
వైఫై లాగిన్లకు చెక్.. వెబ్ వెర్షన్పై ప్రభావం: గతంలోలాగా సిమ్ కార్డ్ లేకుండా కేవలం ఓటీపీ (OTP) వెరిఫికేషన్తో లాగిన్ అయిపోయి, కేవలం వైఫై (Wi-Fi) కనెక్షన్తో వాట్సాప్ నడపడం ఇకపై కుదరదు. అలాగే బ్యాంకింగ్ యాప్స్ తరహాలోనే హార్డ్వేర్-లెవెల్ సెక్యూరిటీని ఇక్కడ అమలు చేయనున్నారు. ఈ నిబంధనల ప్రభావం డెస్క్టాప్/లాప్టాప్లలో వాడే WhatsApp Web వెర్షన్ల పైన కూడా పడనుంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం వెబ్ సెషన్లు ప్రతి 6 గంటలకు ఒకసారి ఆటోమేటిక్గా లాగౌట్ అవుతాయి. ప్రతిసారీ వినియోగదారులు క్యూఆర్ (QR) కోడ్ను రీ-స్కాన్ చేసి అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ కొత్త 'సిమ్ బైండింగ్' నిబంధనలు కేవలం వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్లకే పరిమితం కాకుండా సిగ్నల్ (Signal), అరట్టై (Arattai), జియోచాట్ (JioChat), షేర్చాట్ (ShareChat), జోష్ (Josh) వంటి అన్ని రకాల ప్రముఖ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్ఫారమ్లకు వర్తిస్తాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అయితే, వినియోగదారుల ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఫోన్ నంబర్లపై ఆధారపడని కారణంగా స్నాప్చాట్ (Snapchat)కు మాత్రం ఈ నిబంధనల నుంచి మినహాయింపు లభించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
టెక్ కంపెనీల స్పందన: ఈ నూతన నిబంధనలపై టెక్ కంపెనీల స్పందనను పరిశీలిస్తే, ప్రముఖ ఓపెన్-సోర్స్ మెసేజింగ్ యాప్ అయిన 'Signal' ఇంకా ప్రభుత్వ నోటీసులకు స్పందించలేదని తెలుస్తోంది. మరోవైపు, ఈ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఐఫోన్ (iPhone)లో భద్రతను పటిష్టం చేసేందుకు యాపిల్ (Apple) సంస్థ ఇప్పటికే చురుకైన చర్యలు చేపట్టింది. డివైజ్లో ఫిజికల్ సిమ్ కార్డ్ లేనప్పుడు దానిని కచ్చితంగా గుర్తించేలా యాపిల్ తన ఐఓఎస్ (iOS) సాఫ్ట్వేర్లో అవసరమైన మార్పులతో కూడిన ప్యాచ్ను సెప్టెంబర్లోనే విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త మార్పుల ప్రకారం యాప్స్ సజావుగా పనిచేయాలంటే డిసెంబర్ 31, 2026 నాటికే సంబంధిత కంపెనీలు తమ ప్లాట్ఫారమ్లను సిమ్ బైండింగ్కు అనుకూలంగా సిద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఎవరిపై తీవ్ర ప్రభావం?: భారత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకువస్తున్న ఈ కొత్త సిమ్ బైండింగ్ విధానం వల్ల ఫోన్లలో సిమ్ కార్డ్ లేకుండా కేవలం వై-ఫై (Wi-Fi) నెట్వర్క్ ఆధారంగా వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ వంటి మెసేజింగ్ యాప్లను నడుపుతున్న సాధారణ వినియోగదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, వ్యాపార అవసరాల కోసం ఒకే అకౌంట్ను వేర్వేరు పరికరాల్లో ఏకకాలంలో ఉపయోగించేవారు, అలాగే తమ మొబైల్స్లో తరచూ సిమ్ కార్డ్లను మార్చే బిజినెస్ యూజర్లపై కూడా జనవరి 1 నుంచి ఈ నిబంధనల ప్రభావం స్పష్టంగా పడనుంది. ఇక డెస్క్టాప్ లేదా ల్యాప్టాప్లలో వాడే WhatsApp Web వెర్షన్ల విషయానికి వస్తే, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఇవి ప్రతి 6 గంటలకు ఒకసారి ఆటోమేటిక్గా లాగౌట్ అయిపోతాయి, దీనివల్ల వినియోగదారులు తమ అకౌంట్ను తిరిగి యాక్సెస్ చేయడానికి ప్రతిసారీ క్యూఆర్ (QR) కోడ్ను రీ-స్కాన్ చేస్తూ కొత్తగా అథెంటికేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.